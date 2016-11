Mitä tiedät Suomen sananvapaudesta? Testaa tietämyksesi HS:n visalla

Tänä vuonna on vietetty painovapausasetuksen 250-vuotisjuhlaa. Aikanaan radikaali laki oli maailman ensimmäinen julkisuuslaki, joka poisti ennakkosensuurin Ruotsi-Suomesta.

Vuonna 1766 Ruotsin valtiopäivillä säädetystä laista voidaan kiittää kokkolalaista valistusajattelija Anders Chydeniusta (1729–1803).

Mitä tulee sananvapauden ja lehdistönvapauden tilaan nykypäivänä, Suomi on toistuvasti listattu eri järjestöjen listauksissa maailman kärkeen. Suomen historia osoittaa, että tie sananvapauden esimerkkimaaksi ei ole ollut helppo.

Lehdistönvapaus.fi on käsitellyt juhlavuoden aikana Suomen lehdistön- ja sananvapauteen sekä mediaan liittyviä teemoja. Alla olevalla visalla voit testata, mitä tiedät aiheista.

