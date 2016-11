BBC:n ulkomaanpalvelu laajentaa toimintaansa 11 kielellä

Britannian yleisradio BBC ilmoitti keskiviikkona, että sen kansainvälisistä radiolähetyksistä vastaava ulkomaanpalvelu World Service aloittaa lähetykset 11 uudella kielellä.

Tavoitteena on tavoittaa miljoonia uusia ihmisiä. Yksi kohdemaista on Pohjois-Korea, jonka kansalaisten on vaikea saada puolueetonta uutisointia. Pohjois-Korea on Kim Jong-unin hallitsema kommunistinen diktatuuri, missä esimerkiksi ulkomaisia radiolähetyksiä tai elokuvia ei rangaistuksen uhalla saa seurata.

”Uskomme, että pohjoiskorealaisten on mahdollista saada vapaata, riippumatonta ja puolueetonta tietoa”, sanoi BBC:n ulkomaanpalvelun johtaja Fran Unsworth Reutersille.

Unsworth kertoi, että eri maiden medioiden julkaisuista kirjaa pitävä BBC Monitoring -palvelu ilmoitti tällä viikolla, että useimmat pohjoiskorealaiset eivät tienneet Donald Trumpin voittaneen Yhdysvaltain presidentinvaaleja.

Muun muassa sananvapautta tutkiva Helsingin yliopiston tutkijatohtori Kari Karppinen pitää mahdollisena, että BBC:n uudistuksella on sananvapauden kannalta positiivisia vaikutuksia.

”Ei voi kuitenkaan odottaa, että tämän suhteellisen pienimuotoisen radiotoiminnan käynnistäminen kaataa esimerkiksi Pohjois-Korean diktatuuria", Karppinen sanoo.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön Suomen osaston puheenjohtaja Ilkka Nousiainen pitää BBC:n uudistusta sananvapauden kannalta hyvänä, joskaan ei riskittömänä.

”On korostettava vastuullisen median ja sananvapauden merkitystä etenkin niissä maissa, joissa on totuttu ’yhteen totuuteen’ ja suoranaiseen manipulaatioon”, Nousiainen sanoo.

”On äärimmäisen tärkeää osata sopeuttaa median tarjonta vastaanottajan kykyyn ymmärtää ja ottaa uudenlaista tietoa vastaan tavalla, joka vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa.”

Uudistuksen myötä BBC tulee lähettämään radio-ohjelmia muun muassa Etiopiassa, Eritreassa ja Nigeriassa puhuttavilla afrikkalaisilla kielillä. Palvelu aikoo ottaa käyttöön myös kieliä, joita puhutaan Pakistanissa, Intiassa sekä Etelä- ja Pohjois-Koreassa. Lisäksi yhtiö aikoo laajentaa uutislähetyksiä Venäjällä, Reuters kertoo.

Tällä hetkellä BBC:n ulkomaanpalvelu lähettää ohjelmaa 29 kielellä ja tavoittaa viikoittain arviolta 246 miljoonaa ihmistä ympäri maailman.

