Egyptin journalistiliiton puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä tuomittiin vankilaan

Egyptin tuomioistuin tuomitsi maan journalistiliiton puheenjohtajan ja kaksi hallituksen jäsentä kahdeksi vuodeksi vankilaan lauantaina, kertoi uutistoimisto Reuters.

Oikeuslaitoksen lähteiden ja tuomittujen asianajajan mukaan syynä olivat hallinnon etsimien toimittajien suojeleminen ja valheellisten uutisten levittäminen.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan tuomiot ovat “mediaan ja sananvapauteen kohdistuva uuden tason tehoisku”.

Egyptin journalistiliitto on ilmoittanut valittavansa päätöksestä.

“Me kolme jouduimme oikeuteen, mutta kohteena on koko ammattiliitto”, sanoi liiton puheenjohtaja, tuomittu Yehia Qalash.

Kymmenet toimittajat protestoivat tuomioita vastaan liiton keskustoimiston ulkopuolella Kairossa. Osa mielenosoittajista kantoi kylttejä, joissa luki ”journalismi ei ole rikos”.

Reutersin mukaan liiton toimihenkilöt ovat sopineet toimittajille avoimesta kokouksesta, joka on määrä pitää keskiviikkona. Kokouksessa on tarkoitus keskustella oikeuden päätöksen seurauksista.

