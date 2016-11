Perussuomalaiset-lehden päätoimittaja: Puoluelehden päätoimittaja ei ole riippumaton journalisti

Fakta Julkisen sanan neuvosto Vuonna 1968 perustettu median itsesääntelyelin Tulkitsee journalistin ohjeita ja puolustaa sananvapautta Kuka tahansa, joka kokee, että hyvää journalistista tapaa on loukattu, voi tehdä kantelun neuvostolle. JSN ei ole tuomioistuin eikä se käytä julkista valtaa. Rangaistuksena JSN voi antaa langettavan päätöksen, joka on julkaistava kokonaan.

Päivälehden museolla maanantaina pidetyssä MediaMaanantai-seminaarisarjassa puhuttiin Julkisen sanan neuvoston (JSN) merkityksestä Suomen sananvapaudelle. JSN on median itsesääntelyelin, joka tulkitsee hyvää journalistista tapaa.

Suomi on 2000-luvulla kivunnut sananvapausindeksin kärkeen. JSN:n puheenjohtaja Elina Grundströmin mukaan syynä on poikkeuksellisen vahva median itsesääntelyjärjestelmä.

JSN:n edustajien lisäksi tilaisuudessa oli keskustelemassa Perussuomalaiset-lehden päätoimittaja Matias Turkkila. Hänen luotsaamansa Perussuomalaiset-printtilehti ja Suomen Uutiset -verkkolehti eivät ole sitoutuneet noudattamaan JSN:n laatimia journalistin ohjeita. HS kirjoitti marraskuussa siitä, että näiden lehtien periaatteet ovat erilaiset kuin perinteisellä medialla.

Turkkila kertoi kokevansa ongelmaksi sen, että julkaisujen rahoitus tulee verovaroin maksetusta puoluetuesta. Hänen mielestään puoluelehden päätoimittaja ei ole riippumaton journalisti eikä näin ollen voi sitoutua JSN:n journalistin ohjeisiin.

”On parempi sanoa, että meillä on vahva kytkös ja tämä kytkös estää meitä suoraselkäisesti allekirjoittamasta näitä neuvoja. Mutta olemme myös todenneet, että pyrimme noudattamaan ja kunnioittamaan sitä, mitä journalistin ohjeet sanovat”, Turkkila sanoi.

Grundströmin mukaan suomalaiset puoluelehdet perussuomalaisten lehteä lukuun ottamatta ovat perinteisesti kuuluneet JSN:ään.

”Tässä ei ole nähty Suomessa ongelmaa, koska medialla voi ja pitää joka tapauksessa olla jokin linja, tarkoitus ja kohderyhmä”, Grundström sanoi.

Turkkila myönsi, että lähtökohtaisesti JSN:n ohjeet ovat varsin hyviä ja selkeitä. Hän kuitenkin kritisoi JSN:n antamia ”häpeärangaistuksia” eli langettavia päätöksiä, joista hän ei koe olevan juurikaan seurauksia.

”Jonkinlainen määräaikainen erottaminen voisi tulla kyseeseen, ja media voisi itse vähän rajummin tölviä niitä, jotka toistuvasti syyllistyvät tuomittaviin asioihin”, Turkkila ehdotti.

Grundström ei kokenut kovempia rangaistuksia tarpeellisiksi.

”Kaikki, jotka ovat seuranneet JSN:n päätöksiin liittyvää keskustelua, tietävät, että alalla otetaan ne [langettavat tuomiot] erittäin raskaasti.”

Yleisöstä osoitettiin Turkkilalle kysymys perussuomalaisten julkaisujen faktantarkistustavoista. Turkkila vakuutti, että Perussuomalainen-lehti tarkistetaan ennen painoon menoa. Hänen mukaansa ”kohtuullinen” määrä uutisoinnista perustuu puolueen toimijoiden omiin tiedotteisiin ja kommentteihin. Sitaatit tarkistutetaan mahdollisuuksien mukaan.

”Joskus tulee tapauksia, että on sanottu jostain asiasta tavalla, missä joutuu itsekin puntaroimaan, että voiko tätä lehteen laittaa”, Turkkila sanoi.

Sama yleisön edustaja kysyi JSN:n mielipidettä siihen, voisiko hallinto tukea faktantarkistusviraston tyyppistä palvelua samalla idealla kuin esimerkiksi JSN:ää.

Elina Grundströmin mielestä oli tärkeää, että lukijat osaavat erottaa faktapohjaisen materiaalin mielipidepitoisesta keskustelusta.

”Nyt kun puhutaan yhteiskunnan faktapohjaisuuden murenemisesta, niin en näe mitään muuta vaihtoehtoa, kuin että meidän täytyy vahvistaa sitä, että journalismi on faktojen osalta tarkistettu.”

Grundström ei kuitenkaan näe yhteiskunnan toimivan niin, että faktat tarkistetaan erikseen jossain tietyssä paikassa, vaan jokaisen median täytyy ottaa vastuu omasta julkaisustaan.

