Ruotsin mediat ottivat kantaa Turkin huonontuneeseen lehdistönvapauden tilaan – ”Tämä kehityssuunta ei voi jatkua”

Joukko ruotsalaisia medioita on julkaissut Ruotsin ulkoministeriölle kohdistetun avoimen kannanoton. Kirjeessä toivotaan Ruotsilta toimia Turkin lehdistönvapauden heikentymisen ja toimittajien kaltoin kohtelun pysäyttämiseksi.

Kirjeessä painotetaan, että Ruotsin hallituksen tulisi uudistaa Turkkia koskevaa strategiaansa siten, että yksi ensisijaisista tavoitteista olisi vapaamman ja itsenäisemmän median toiminnan mahdollistaminen myös Turkissa.

Kannanotto kertaa viime aikoina Turkissa huolestuttaneita tapahtumia, joista viimeisimpiin kuuluu muun muassa Cumhuriyet-lehden päätoimittajan ja muun johdon pidätykset.

Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström on kirjeen mukaan aikonut ehdottaa ensi vuonna YK:lle erityistä lähettilästä, joka vastaisi toimittajien turvallisuudesta. Kirjeen allekirjoittaneet ovat tyytyväisiä tähän, mutta lisää toimia tarvitaan.

”Meidän on asetettava Turkille kovempia vaatimuksia ja täten tuettava journalisteja, mediaa ja kansalaisia tasapuolisesti”, kirjeessä sanotaan.

Ruotsissa vietetään tänä vuonna Suomen tavoin painovapausasetuksen 250-vuotisjuhlaa. Kirjeessä toivotaan Ruotsin ja EU:n tavoittelevan yhdessä samoja vapaan lehdistön perinteitä.

Kannanotto on julkaistu muun muassa Aftonbladet-lehdessä sekä yleisradioyhtiö Ruotsin radion sivuilla.

Kirjeen on allekirjoittanut kolmetoista edustajaa eri ruotsalaisista medioista sekä media-alan yhdistyksistä ja järjestöistä.

