Sensuroitujen sananvapauspostimerkkien kuvittaja: Hyllytys olisi voinut herättää enemmän keskustelua ilmaisunvapaudesta

Lehdistönvapaus.fi http://hs.fi/lehdistonvapaus/ on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toimittajaopiskelijoiden tuottama sivusto, jossa seurataan sananvapausaiheita ympäri maailman vuoden 2016 ajan. Hankkeen rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö ja verkkoalustan sille tarjoaa Helsingin Sanomat. Tämän artikkelin tekstisisältö on julkaistu Creative commons -lisenssillä, ja tekstisisällön uudelleenjulkaiseminen on luvallista.