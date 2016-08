Hampuri on yllättävän vehreä ja monipuolinen kaupunkilomakohde

Fakta Lentämällä tai laivalla Hampuriin Hampuri on Saksan toiseksi suurin kaupunki ja yksi Euroopan suurimmista satamista. Finnair lentää suoraan Helsingistä Hampuriin kahdessa tunnissa. Finnlinesin laivat kulkevat ympäri vuoden 29 tunnissa Helsingistä Travemündeen, josta on Hampuriin 85 kilometriä.

Veden äärellä

Rehevät puut reunustavat joenvartta. Piskuinen polkuvene halkoo vesikasvustosta vihreäksi värjäytynyttä vettä.

Vastaan ui kahlaajalintu, joka hyppää ripeästi pesäänsä poikastensa turvaksi. Oksat roikkuvat raskaina ja hipovat vettä, päätä on varottava tämän tästä.

Ei, emme ole trooppisella jokiristeilyllä vaan Saksassa – aivan Hampurin ytimessä.

Keskellä Hampuria kiemurteleviin vesireitteihin kannattaa tutustua vuokraamalla polku- tai soutuvene. Niillä pääsee myös paikkoihin, joihin isojen turistilaivojen kyydissä ei pääse.

Heidi Rostén

Matalien kaarisiltojen takana on toinen toistaan upeampia taloja viehättävine puutarhoineen. Koko lysti maksaa muutamalta tunnilta parikymppiä.

Kun jalat alkavat olla hyytelöä, takaisin voi suunnistaa kätevästi puhelimen gps:llä toimivan kartan avulla. Vesillä kannattaa pysyä kanaalin oikealla puolella, poissa isojen laivojen väylältä.

Venevuokraamoja (huhti–syyskuussa): Bootsvermietung, Alsterufer 2 (lähin metro Jungfernstieg). Bootshaus Silwar, Eppendorfer Landstrasse 148b (metro Kellinghusenstrasse). Café Isekai, Ecke Heilwigstrasse (metro Kellinghusenstrasse).

Kaupungin ytimessä

Lähes kahden miljoonan asukkaan Hampurin kaduilla on heti kuin kotonaan.

Kaupunki tuntuu kompaktilta ja helposti lähestyttävältä. Keskustassa on helppo kulkea jalkaisin ja paikallisella metrolla, U-Bahnilla, pääsee siirtymään kätevästi paikasta toiseen.

Vanhaa hansakaupunkia ennen muinoin suojannutta muuria ei enää ole, mutta sen sijainti näkyy yhä kartalla kehänä ympyrän muotoisen ydinkeskustan ympärillä.

Kehän länsipuolta satamasta aina Binnenalsterin järvelle asti reunustaa puistojen jono.

Puolet ydinkeskustaa ympyröivästä kehästä pystyykin käytännössä kävelemään puistojen suojissa.

Upea Planten un Blomen -puisto on yksi kaupungin hienoimmista nähtävyyksistä. 47 hehtaarin alueelle levittäytyvässä puistossa voi ihastella ihmisen luomia vesiputouksia, kuunnella purojen solinaa ja eksyä yksityiskohtia pursuilevaan japanilaiseen puutarhaan.

Heidi Rostén

Kun astuu labyrinttimaiseen yli 300 lajikkeen ruusupuutarhaan, ei voi olla herkistymättä. Kokemus on aistillisuudessaan niin vaikuttava, että se meinaa lyödä jalat alta.

Kehän itäinen puoli on taiteiden rakastajien taivas. Taidemailina tunnetun 1,5 kilometrin mittaisen katuosuuden varrella ovat kaupungin tärkeimmät taidelaitokset mahtipontisesta Kunsthallenista nyky- ja valokuvataidetta esittelevän Deichtorhalleniin.

Taidetarjonta on niin runsasta, että kierros vie huomaamatta kokonaisen päivän.

Välillä kannattaakin istahtaa museoiden kahviloihin ja piipahtaa gallerioiden myymälöissä tuliaisostoksilla.

Ydinkeskustassa shoppaaja suunnistaa Neuer Wall- ja Grosse Bleichen -ostoskaduille.

Myös vuodesta 1912 paikallaan ollut Alsterhausin ostoskeskus ja vuonna 2006 avautunut Europa Passage ovat varmoja valintoja shoppailuun.

Persoonallisempaa tunnelmaa löytää sen sijaan ydinkeskustan ulkopuolelta Eppendorfin ja Eimsbüttelin kaupunginosien kaduilta.

Muun muassa Eppendorfer Landstrasse, Eppendorfer Weg ja Osterstrasse ovat täynnä toinen toistaan viehättävimpiä kahviloita ja putiikkeja.

Boheemi Hampuri

Turistit suuntaavat Reeperbahnille, mutta paikalliset viettävät mieluummin aikaa Schanzessa ja viereisessä Karoviertelin korttelissa. Aidosti vaihtoehtoisten kaupunginosien tunnelma on yhtä aikaa tyylikäs, rento ja rähjäinen.

Mitä näillä kulmilla ei ole, sitä tuskin edes kaipaa. Värikkäiden naapurustojen kaduilla on sisustus- ja vaatekauppoja, vintage- ja levyputiikkeja, jäätelö- ja vohvelibaareja sekä suuri määrä kahviloita, baareja ja ravintoloita.

Takuuvarmasti hyvää kahvia saa trendikkäästä Elbgoldista. Yritys avasi Schanzessa sijaitsevan kahvilansa kuusi vuotta sitten.

Pavut paahdetaan paikan päällä, ja kahvin tuoksu on huumaava. Kuumana päivänä kannattaa kokeilla kylmäuutettua kahvia, maidolla ja ilman.

Saksalaiset rakastavat jäätelöbaareja. Paikallisen Eis Schmidt -baarin maut vaihtelevat irlantilaisesta viskistä kokonaisilla kirsikoilla vuorattuun hedelmäjäätelöön.

Heidi Rostén

Jättimäisen annoksen saa mukaansa muutamalla eurolla. Suolaisen nälkään voi näillä kulmilla syödä mitä tahansa tofuwurstista ja döneristä vietnamilaisen katukeittiön antimiin.

Central Park -ulkoilmabaari on niin lapsiperheiden, eläkeläisten kuin hipstereidenkin suosikki. Siellä voi istahtaa rantatuoliin, työntää jalkansa pehmeään hiekkaan, syödä hyvin ja ihan vain nauttia elämästä.

”Vaikka konsepti saattaa kuulostaa hiukan hassulta – hiekkaa ja aurinkotuoleja – tämä on ihan mahtavaa. Tänne tullaan rentoutumaan”, Sara Gimo sanoo.

Heidi Rostén

Lumoava Speicherstadt

Hampurissa on vettä kaikkialla. Elbe-joen alajuoksulle perustetun kaupungin sydämessä on Alsterin vesistöalue sivujokineen ja tekojärvineen. Ja vaikka Pohjanmerelle on matkaa yli sata kilometriä, Hampurin satama on yksi Euroopan vilkkaimmista.

Tummanpunaisista tiilistä rakennettu maailman suurin varastokompleksi Speicherstadt on yksi kaupungin vetonauloista. Mahtipontinen varastokaupunki seisoo vedessä puupaalujen varassa. Se rakennettiin 1885–1927.

Nykyään se on yksi Unescon maailmanperintökohteista. Tätä uusgoottilaista, kanaalien halkomaa kaupunginosaa kiertäessä on helppo uskoa, että Hampurissa on siltoja enemmän kuin Venetsiassa ja Amsterdamissa yhteensä.

Speicherstadt toimii yhä varastona, vaikka verovapaudesta se ei enää nautikaan. Alueen katuja tallatessa voi nähdä raskaiden itämaisten mattojen nousevan vetokoukkujen varassa korkealle rakennusten ylimpiin kerroksiin ulkoseiniä hipoen.

Monet museot ja kahvilat ovat löytäneet paikkansa alueen jylhistä rakennuksista. Ehdottomasti yksi näkemisen arvoisista kohteista on pikkuriikkisistä yksityiskohdista koostuva maailman suurin pienoisrautatie Miniatur Wunderland.

Kierroksen lopuksi kannattaa poiketa Deichstrassella, Hampurin vanhimmalla kadulla. 1300-luvulle juurensa juontavaa katua reunustavat kauniit 1700- ja 1800-luvulla rakennetut kivitalot.

Täällä kannattaa piipahtaa viehättävään Ti Breizh -ravintolaan nauttimaan ranskalaisia tattari-kreppejä suolaisilla ja makeilla täytteillä omenasiiderin kera. Ravintolan terassin virkaa ajaa muutaman metrin levyinen betonikaistale kanaalin yllä.

Sataman tunnelmaa

Satamassa aivan Landungsbrückenin tuntumassa komeilee vihreäkupolinen rakennus. Se on sisäänkäynti vedenalaiseen St. Pauli Elbtunneliin. Vuonna 1911 avattuun kulkuväylään laskeutuessa voi yhä aistia vanhan sataman tunnelmaa.

24 metriä Elben alapuolella kulkeva tunneli rakennettiin aikoinaan nopeasti kasvavan satamakaupungin tarpeisiin. Paikalliset käyttävät sitä yhä ahkerasti.

Runsaan 400 metrin kävely joen alla kannattaa. Vastarannalla odottaa pieni punainen koju, josta voi ostaa bratwurstia ja olutta vuoden lähes jokaisena päivänä. Talvisin nautitaan hehkuviiniä. Paikalliset käyvät ihailemassa kaupungin horisonttia.

Sunnuntaiaamuisin elämä Hampurissa keskittyy Fischmarktille eli kalatorille. Aamuvarhaisella torilla kohtaavat baareista valuvat juhlijat, matkailijat ja muu väki. Torin Fischauktionshallenissa voi hyvällä omallatunnolla nauttia aamuoluesta ja tanssahdella live-bändien tahtiin aamuviidestä alkaen.

Heidi Rostén

Jos railakas meno ei heti aamutuimaan kiinnostaa, voi jäädä ulos hengittämään raikasta meri-ilmaa, kuunnella kalakauppiaiden huutoja ja syödä herkullista kalapurilaista lokkien kirkuessa yläilmoissa.

Sunnuntaiaamun toritunnelmassa kiteytyy Hampurin ennakkoluuloton ja välitön olemus. Tässä kaupungissa on tilaa kaikille.