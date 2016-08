Syyslomamatkoja on varattu paljon, mutta vielä ehdit – Arabiemiraattien ja Floridan suosio kasvaa

Suomalaisten kestosuosikit Kanariansaaret ja Thaimaa pitävät pintansa suosituimpina syyslomakohteina.

Syyslomamatkoja on varattu jo runsaasti, matkatoimistot kertovat. Esimerkiksi Tjäreborg on myynyt jo kolme neljäsosaa syyslomaviikkojen matkoistaan.

Tjäreborgin suosituimmat kohteet ovat Gran Canaria ja Teneriffa, kertoo Jessica Virtanen Tjäreborgin markkinoinnista. Finnmatkojen syyslomasuosikkeja ovat Kanarian lisäksi Kreeta, Rodos ja Madeira.

Suomalaisten matkustusinto ulkomaille on tänä vuonna suurempi kuin edellisenä, sanoo Travellinkin maajohtaja Anne-Marjut Väänänen.

”Pohjoismaiden ja kotimaan matkailu ei kiinnosta tulevana syksynä ja talvena niin paljon kuin viime vuonna. Kaukokohteiden suosio sen sijaan on noussut merkittävästi”, hän sanoo.

Suosiotaan ovat kasvattaneet selvästi varsinkin Arabiemiirikunnat ja Yhdysvaltojen Florida.

Kiinnostus Arabiemiirikuntia kohtaan on huomattu myös Aurinkomatkoilla. Aurinkomatkojen mukaan Arabiemiirikunnissa erityisesti Ras Al Khaimahin alue on lapsiperheiden suosiossa, koska siellä voi viettää aurinkolomaa vain runsaan kuuden tunnin lentomatkan päässä Suomesta.

Entistä suositumpaa on myös kahden kohteen yhdistäminen.

”Esimerkiksi Kuubassa Varadero ja Havanna -yhdistelmä ja Floridassa Miami Beachin ja Key Westin yhdistelmä kiinnostavat”, sanoo Inka Ikonen Aurinkomatkojen viestinnästä.

Kaupunkikohteista suomalaisia kiinnostaa syksyllä eniten New York, kertoo verkkomatkatoimisto Expedia. Muita suosittuja Expedian kautta varattuja kohteita ovat esimerkiksi Miami, Kroatian Dubrovnik ja Espanjan perinteiset aurinkorantakohteet.

Jos syyslomamatka on vielä varaamatta, vielä ehtii. Esimerkiksi Tjäreborgin kautta löytyy vielä paikkoja Kanariansaarille, Turkkiin ja Rodokselle, ja reittilennoillekin on tilaa.

Finnmatkoilla on tilaa lähdöille Helsingistä Gran Canarialle, Rodokselle ja Kyprokselle. Oulusta on viikonloppulähdöille enää hajapaikkoja mutta keskellä viikkoa on tilaa. Tampereelta Teneriffan-loma on täynnä mutta Kyprokselle ja Gran Canarialle mahtuu.