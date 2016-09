Lähde itäiseen Lontooseen – tässä ovat trendialueiden kivoimmat kohteet

Nämä bileet ovat kohta ohi. Ajatukselta ei voi välttyä, kun kääntää katseen etelään Shoreditchin kaupunginosan laitamilla.

Lontoon keskusta vyöryy vääjäämättä päälle. Uudet pilvenpiirtäjät hallitsevat taivaanrantaa, ja vanhat punatiilitalot katoavat yksi kerrallaan. Tilalle nousee korkeita toimistorakennuksia ja kovahintaisia asuntoja.

Viereisessä korttelissa on rakennustyöt käynnissä, ja kolme nostokurkea kurottautuu yhtä korkealle kuin kirkon torni.

Shoreditch on parin vuosikymmenen ajan ollut Lontoon trendikkäin ja nopeimmin kehittyvä alue, jossa kulttuurielämä ja modernit teknologiayritykset ovat saaneet kukoistaa.

Sinne on hakeuduttu viettämään iltaa, joka on saattanut jatkua aamuyöhön asti. Kaupungissa vierailevat matkailijat ovat löytäneet alueen markkinapaikoille, kauppoihin ja ravintoloihin. Siellä on katusoittajia, katutaidetta ja katuruokaa.

Jarkko Jokelainen

Vielä Shoreditch on kaikkea tätä, mutta miten pitkään?

Pako pohjoiseen on jo kovassa vauhdissa. Lähes viivasuoraan Shoreditchistä ylöspäin kulkee tie nimeltä A10, yhden sortin ”viileyden valtaväylä”, jonka ympärille lontoolaisten uudet suosikkialueet keskittyvät.

Jos Shoreditch on tullut tutuksi jo aiemmilla Lontoon-matkoilla, nämä alueet on syytä tarkistaa seuraavaksi:

Dalston on villin yöelämän keskus, ja London Fields suorastaan kuhisee väkeä viikonloppuisin. Stoke Newington on kokenut täyden muodonmuutoksen. Ennen karunpuoleinen naapurusto on täyttynyt kivijalkakaupoista ja kuppiloista.

Hackney Central ja Clapton uudistuvat kovaa vauhtia. Etäämmällä idässä on Hackney Wick, jonka vanhoissa teollisuushalleissa on vielä tilaa vaihtoehtokulttuurille.

Kehitys on ollut melkoista.

Vuosisata sitten nämä samat Koillis-Lontoon duunarikorttelit olivat köyhiä ja likaisia, äänekkäitä ja ahtaasti asuttuja. Taudit riivasivat, ja rikollisuus kukoisti. Vähänkin varakkaampi väki pakeni esikaupunkeihin.

Sama kehityskaari on nähty jo useassa Lontoon kaupunginosassa. Edulliset vuokrat vetävät nuoria aikuisia ja taiteilijoita nukkavieruihin naapurustoihin.

Uuteen eloon herännyt alue alkaa houkutella yhä lisää ihmisiä ja yrityksiä. Lopulta naapurustosta tulee niin kallis, että säntillisen asunnon saa vain kuusinumeroisilla vuosituloilla.

Svengaavan 1960-luvun keskipiste Soho on varjo entisestään, kun keskustan vuokriin on varaa lähinnä suurilla ketjuilla. Ennen niin värikäs Notting Hill tunnetaan nyt ensisijaisesti ylihintaisista asunnoista ja antiikista.

Camdenin trendihuippu koettiin 1990-luvulla, minkä jälkeen pääkatu tukkeutui turisteille tyrkytettävästä rihkamasta.

Nyt Shoreditch lähestyy samaa pistettä, ja muu Koillis-Lontoo tulee perässä. On siis korkea aika vierailla siellä juuri nyt.

Jarkko Jokelainen

Mikään ei ole parempi tapa tutustua suurkaupungin mittasuhteisiin kuin kävely. Itä-Lontoossa ei tarvitse turvautua edes karttaan, sillä alueen valtaväylä syöksyy suoraan pohjoiseen ja matkan varrelle osuvat niin Shoreditch, Bethnal Green, Hoxton, Dalston kuin Stoke Newington.

Helppo lähtöpiste on Liverpool Streetin asema, josta A10 lähtee ylöspäin. Pohjoiseen suunnatessa kadun nimi vaihtuu moneen kertaan: Bishopsgatesta tulee Shoreditch High Street, Kingsland Road, Kingsland High Street, Stoke Newington Road ja lopulta Stoke Newington High Street.

Kävylymatkaa Stoke Newingtoniin on viitisen kilometriä. Hyväkuntoinen ja ripeäjalkainen taittaa sen runsaassa tunnissa. Jos kävely alkaa uuvuttaa asuinalueiden kohdalla, aina voi turvautua julkiseen liikenteeseen.

Bussit kulkevat lähes tauotta samaa reittiä, ja kyydistä voi hypätä aina halutessaan.

Aikaa kannattaa varata jopa kokonainen päivä. Matkan varrelle osuu lukuisia kuppiloita, ravintoloita, pieniä kauppoja, markkinapaikkoja, gallerioita ja brittikotien interiöörejä esittelevä Geffryen museo.

Myös sivukaduilta voi tehdä löytöjä, etenkin Shoreditchin ja Dalstonin keskustoissa. Päätepisteessä Stoke Newingtonissa, eli tuttavallisemmin Stokeyssa, kävelyurakka palkitaan.

Vasemmalle kääntyy liikekatu Stoke Newington Church Street, ja sen vieressä on kaksi kokemisen arvoista puistoaluetta.

Abney Park on aavemainen hautausmaa, jossa vanhat hautakivet taistelevat elintilasta luonnon kanssa. Keskipisteenä on hylätty mutta yhä uhmakkaana seisova goottilainen kappeli.

Church Streetin länsipäässä on puolestaan Clissold Park, jonne paikalliset syöksyvät piknikille heti ilmojen salliessa.

Shoppailuun vilkkaimmat alueet ovat reitin eteläpäässä, jossa ovat lähietäisyydellä Old Spitalfieldsin ja Brick Lanen suuret markkinapaikat.

Samoilla kulmilla ovat Itä-Lontoon muotiliikkeet ja käytettyjen vaatteiden kaupat sekä alati vaihtuvat pop up -myymälät ja esittelytilat. Hieman pohjoisemmassa ovat pikkuliikkeiden täplittämä Redchurch Street ja Bethnal Green Roadin konttikaupat.

Jarkko Jokelainen

Vaikka viime vuodet ovat olleet vaikeita kirja- ja levykaupoille, täällä molemmat kukoistavat. Shoreditchin maamerkkejä on Rough Traden paraatimyymälä, ja matkalla Stokey Newingtoniin on puolentusinaa muuta levykauppaa. Vielä tiheämmässä on pieniä, isoista ketjuista irrallaan eläviä kirjakauppoja.

Koillis-Lontoon monikulttuurisuus näkyy ruokalistalla.

Brick Lane tunnetaan maailman suurimpana curry-keskittymänä Intian ulkopuolella, ja Hoxtonin aseman lähellä avautuu todellinen pikku-Vietnam.

Turkkilaisia ravintoloita on tasaisin välimatkoin, mutta edustettuina ovat myös italialainen, meksikolainen, aasialainen ja vaikkapa karibialainen keittiö.

Suosituimmissa paikoissa on sesonkiaikoina paras varautua pitkään jonotukseen. Sellaisia ovat Shoreditchin intialainen Dishoom ja perulainen Andina ja Stoke Newingtonin thaimaalainen Yum Yum.

Viimeisintä huutoa ovat myös katukeittiöt, ja ne ovat idässä keskittyneet kolmeen paikkaan: Old Spitalfieldsiin, Brick Lanelle ja Pump Street Food Marketiin.

Viikonloppuisin aamun voi käynnistää Broadway Marketin markkinoilla. Ruokaa voi ostaa katukauppiailta tai jossain useista ravintoloista.

Jos iltamenot kiinnostavat, A10-tietä kannattaa kulkea toiseen suuntaan ja aloittaa Stokeyn rauhallisemmista pubeista. Sieltä baarihyppelyä voi jatkaa kohti etelää: matkan varrelle osuvat esimerkiksi suosittu Dalston Superstore ja kattoterassi Dalston Roof Top Terrace.

Shoreditchissä odottavat lukuisat yöelämän instituutiot, kuten kellaribaari The Book Club, hylätylle ratapihalle noussut Cargo tai trendikäs Queen of Hoxton. Siellä on myös klubimusiikin uusi keskus Xoyo.

Elävän musiikin tarjonnassa Koillis-Lontoo hakee vielä asemiaan, koska suuria konserttisaleja alueella ei ole. Sen sijaan tuoreempia ja vaihtoehtoisempia nimiä on tarjolla pienissä klubeissa, kuten Oslo, Shacklewell Arms, Hoxton Bar & Grill tai Vortex Jazz Club.

Pieniä gallerioita alueella on kymmeniä, mutta vielä helpommin pääsee tutustumaan katutaiteeseen. Muun muassa Banksin ja Ben Einen töitä voi etsiä sivukujilta omin päin. Helpoimmalla pääsee opastetulla Alternative London -kierroksella.

Malte Jaeger / Mvphotos

Kenties miellyttävin tapa tutustua Itä-Lontooseen on kanaaliristeily, joka käynnistyy Hackney Wickistä. Alfred Le Roy -kanaalivene risteilee läpi muuttuvan Lontoon runsaan kahden tunnin ajan. Samalla voi nauttia baarin ja keittiön antimista.

Syrjähyppy syvemmälle itään on muutenkin suositeltava, sillä Hackney Wickistä gentrifikaatio ei ole ihan vielä saanut lopullista niskalenkkiä. Rosoinen tehdasalue pitää sisällään niin ravintoloita, taiteilijoiden työtiloja kuin olutpanimonkin.

Ja kun sivummalle on päästy, mikään ei estä jatkamasta eteenpäin. Hackneyn kaupunginosan pohjoispuolella Haringey ja itäpuolella Waltham Forest odottavat jo vuoroaan seuraavina trendikkyyden keskuksina.