Los Angelesin tarinat elävät kanjoneissa – nämä kolme kanjonia houkuttelevat Hollywood-tähtiä ja patikoijia

Los Angelesia voi olla vaikea hahmottaa eurooppalaisen näkökulmasta.

Kaupungissa ei ole selkeää keskustaa eikä julkista liikennettä. Välimatkat ovat pitkiä ja moottoritiet tukkoisia.

Matkailija tulee harvoin ajatelleeksi, että 18 miljoonan asukkaan metropolin halkaisija on toista sataa kilometriä. Suurin osa kaupunkilaisista liikkuukin paikasta toiseen omalla autolla.

Samaan aikaan Los Angelesin maantiede tarjoaa ainutlaatuisia elämyksiä.

Enkelten kaupungissa on mahdollista hiihtää vuorilla ja surffata valtameressä saman vuorokauden aikana.

Lähempi tutustuminen vie aikaa, ja harva paikallinenkaan voi sanoa tuntevansa täydellisesti kotikaupunkiaan.

Moni Los Angelesin kiinnostavimmista asuinalueista sijaitsee kanjoneissa, joita on syntynyt kaupunkia halkovan Santa Monica -vuoriston juurelle. Kanjoneissa on oma maailmansa, ja niihin liittyy myös merkittävä osa elokuvakaupungin salaperäisestä historiasta.

Beachwood Canyonissa piisaa Hollywood-glamouria

Latinopariskunta virittää selfie-tikkua ikuistaakseen itsensä Los Angelesin kuuluisimman maamerkin edessä.

Harva tietää, että tänne Mount Lee -kukkulan laelle 1923 pystytetty Hollywoodland-kyltti ei alun perin mainostanut elokuvakaupunkia vaan paikallista kiinteistöfirmaa. Se tosin meni nurin jo 1930-luvun lamassa.

Samoihin aikoihin uraansa tuskastunut näyttelijätär Peg Entwistle päätti päivänsä hyppäämällä H-kirjaimen päältä alas rotkoon.

Vuonna 1949 kyltin viimeiset neljä kirjainta poistettiin. Vaiherikkaasta monumentista muotoutui elokuvakaupungin ylpeydenaihe.

Hollywood-kyltti sijaitsee Beachwood-nimisen kanjonin yläpuolella.

Ikonisen kyltin tarina sopisi hyvin kanjonissa asuvan kirjailija James Ellroyn dekkariin.

Beachwood Canyon on Ellroyn ohella viehättänyt elokuvaväkeä ja taiteilijoita jo lähes sadan vuoden ajan.

Hollywoodin kulta-aikoina asuinalue oli kaupungin himotuin.

Beachwoodissa asusti sellaisia legendoja kuin Charlie Chaplin ja Humphrey Bogart. Molempien herrasmiesten talot ovat yhä pystyssä.

Chaplinin linna on Beachwood Driven ja Bogartin Ledgewood Driven varrella.

Myöhempinä vuosinaan Bogart tosin asusteli kollegoidensa Bette Davisin ja Errol Flynnin tavoin Beachwoodin liepeillä sijainneessa Château Élysèe -hotellissa. Tätä nykyä se on skientologikirkon omistuksessa ja tunnetaan nimellä Scientology Celebrity Center.

Vaikka monet valkokankaan tähdet siirtyivät 1940–50-luvuilla lännemmäksi trendikkääseen Beverly Hillsiin, idyllinen Beachwood on säilyttänyt vetovoimansa näihin päiviin.

Esimerkiksi edesmennyt näyttelijä Heath Ledger asui täällä, samoin näyttelijä Keanu Reeves, ja muusikot Axl Rose ja Madonna.

Beachwoodissa on vaikeaa käsittää olevansa vain kivenheiton päässä Hollywoodin ytimestä. Uinuvan kanjonin rauhaa rikkovat lähinnä matkailijat, jotka tulevat ihastelemaan Hollywood-kylttiä.

Paikallinen antiikkimyyjä yllättää kertomalla, että suomalaiset työmiehet muurasivat Beachwood Villageen 1920-luvulla pystytetyt kiviset kellotornit.

Hollywoodlandin kulta-ajoista muistuttaa yhä Beachwoodin mielikuvituksellisen satukirjamainen arkkitehtuuri. Ei ihme, että täällä kuvataan jatkuvasti elokuvia.

Kanjonin huipulta aukeaa henkeäsalpaava näkymä kaupungin yli.

Hollywood-kyltin alta kiemurtelee Hollyridge-polku, jota pitkin pääsee Los Angelesin kuuluisimpaan puistoon, Griffith Parkiin.

Patikointimahdollisuudet ovat erinomaiset, mutta kannattaa pitää silmänsä auki. Myös kojootit, kalkkarokäärmeet, haisunäädät ja puumat viihtyvät kanjonin rinteillä.

Eräretkeltä palatessa kannattaa pistäytyä Ledgewood Drivella sijaitsevassa eksentrisessä satupuistossa, jonka nimi on Garden Of Oz. Sen naapurissa asuva mosaiikkitaiteilija on käyttänyt luomuksensa muuraamiseen vuosikymmeniä.

Ja jos janoaa vielä lisää elämyksiä, Beachwood Driven päässä sijaitsevalta Sunset Ranch -hevostilalta voi vuokrata itselleen ratsun, ratsastaa Burbankin puolelle meksikolaiselle illalliselle ja palata hevosen selässä yötä myöten takaisin Hollywoodiin.

Sunset Ranch -hevostila. 3 400 North Beachwood Drive. www.sunsetranchhollywood.com

Hollywoodland Watch & Clock Co -antiikkiliike. 2699 North Beachwood Drive.

Hippirokkarien idylli Laurel Canyon

Kapea serpentiinitie kiertelee jyrkkää rinnettä ylöspäin, ja autoja näkyy silmänkantamattomiin. Laurel Canyon Boulevard on suosittu ajoväylä, jota pitkin pääsee oikaisemaan West Hollywoodista San Fernandon laaksoon. Tie johtaa läpi maineikkaan kanjonin.

Alueella tiedetään asuneen intiaaneja jo kaksituhatta vuotta sitten. Laurel Canyon nousi todelliseen maailmanmaineeseen kuitenkin vasta 1960-luvulla täältä ponnistaneen popkulttuurin takia.

Muusikot Jim Morrison, Frank Zappa, Joni Mitchell, David Crosby ja Mama Cass asuivat kanjonissa vain kivenheiton päässä toinen toisistaan.

Laurel Canyon osoittautui edulliseksi asuinalueeksi. Se myös sijaitsi lähellä rockklubeistaan tunnettua Sunset Stripia.

Kun kääntyy päätieltä Lookout Mountain Avenulle, liikenneruuhka helpottaa. Magnoliapuiden tuoksu täyttää sieraimet, ja kolibrit viuhahtelevat puskista.

On helppo ymmärtää, mikä alueessa houkutteli hippirokkareita. Rustiikkisten talojen ohella täällä piisaa luonnonrauhaa ja inspiroivia naapureita.

Kanjonissa ei myöskään ollut 1960-luvulla juuri vaaraa joutua tekemisiin huumepoliisien kanssa, sillä he parveilivat lähinnä Hollywoodissa.

Salaperäinen Laurel Canyon alkoi putkahtaa esiin levynkansikuvissa ja biisien sanoissa. Erityisesti The Doors teki aluetta tunnetuksi levyttämällä Jim Morrisonin Love Street -nimisen oodin kotikulmilleen.

Tuhopolttaja poltti sittemmin Morrisonin kotitalon Rothdell Traililla. Korttelin päässä sijaitseva ja laulajan suosima kauppa Laurel Canyon Country Store on kuitenkin yhä paikallaan ja paikallisten julkkisten suosiossa.

Hinnat ovat sen mukaiset: kassalla huomaa maksaneensa maitotölkistä kaksi kertaa enemmän kuin tavallisessa supermarketissa.

Kaupan naapurissa italialaisravintola Pacessa voi bongailla tunnettuja Laurel Canyonin asukkeja.

Loppukesästä 1969 Laurel Canyonin asukkaat pelästyivät raakoja murhia, jotka Charles Mansonin kannattajat tekivät läheisillä Hollywood Hillseillä. Tiivis hippirokkariyhteisö alkoi hajota.

Alue sai kyseenalaista huomiota myös 1980-luvun alussa Wonderland Avenuella pienkerrostalossa tapahtuneiden murhien takia. Useita kuolonuhreja vaatineesta verilöylystä epäiltiin jonkin aikaa pornotähti John Holmesia.

Lopullista selvyyttä huumekauppoihin liittyviin murhiin ei ole saatu.

Ikävät uutiset laskivat hieman alueen arvoa, mutta viime vuosikymmeninä Laurel Canyonin hintataso on noussut pilviin.

Pienestä tontista ja vaatimattomasta puumökistä joutuu pulittamaan täällä halvimmillaankin miljoonia dollareita. Myös vuokrat ovat korkeita.

Komeimpien linnojen hinnat liikkuvat kymmenissä miljoonissa.

Hippiajoista muistuttaa enää lähinnä kadunkulmaan kyhätty sympaattinen kirjahylly, josta paikalliset asukkaat voivat lainailla toistensa kirjoja.

Laurel Canyonin asuntojen korkean neliöhinnan ymmärtää viimeistään kanjonin huipulla. Sieltä voi pilvettömänä päivänä nähdä kymmenien mailien päässä pilkottavalle valtamerelle saakka.

Laurel Canyon Country Store. 2108 Laurel Canyon Boulevard. www.facebook.com/canyoncountrystore/

Pace-ravintola. 2100 Laurel Canyon Boulevard. www.pacerestaurant.com

Luonnonkaunis Topanga Canyon

Tammien, mäntyjen ja eukalyptuspuiden reunustama tie mutkittelee ohi peltojen, hevostilojen ja purojen. Huimat näköalat muistuttavat hetkittäin Keski-Euroopan Alpeista.

Taivaanrannassa voi bongailla Kalifornian hiirihaukkoja, eivätkä kotkatkaan ole täällä harvinainen näky.

Topanga Canyonia pidetään autenttisimpana Los Angelesin alueen kanjoneista. Se on nimetty alun perin alueella asuneen Tongva-intiaaniheimon mukaan.

Kanjoni tunnetaan koskemattomasta luonnostaan. Topanga State Park on Yhdysvaltain suurin metropolialueella sijaitseva luonnonpuisto.

Rakennuksia näkyy rinteillä harvakseltaan. Paikallisten piilopirttien arkkitehtuuri muistuttaa enemmän villistä lännestä kuin urbaanista elokuvakaupungista. Tuntuu kuin olisi eksynyt maaseudulle.

Ajomatka Hollywoodista vie nopeimmillaan lähes tunnin. Ruuhka-aikana 40 kilometrin matkaan voi huveta kaksi tuntia.

Kapea serpentiinitie Old Topanga Canyon Road ei sovi heikkohermoisille. Paikalliset tuppaavat ajamaan huomattavaa ylinopeutta ja ohittelevat mutkista piittaamatta.

Tiellä saattaa olla autojen lisäksi traktoreita, hevosia ja villieläimiä.

Syrjäinen Topanga on vetänyt historian saatossa puoleensa hevosmiesten ja farmarien ohella erakkomaisia taiteilijasieluja ja jopa lainsuojattomia.

1940-luvun lopulla senaattori Joseph McCarthy pani alulle Hollywoodin mustan listan. Se pakotti poliittisesti liberaaleja viihdealan ammattilaisia liikekannalle, ja Topanga tarjosi heille oivan piilopaikan.

Sittemmin kanjonissa on viihtynyt Hollywoodin kirkkaimpia tähtiä Dennis Hopperista Robin Williamsiin.

Alueen musiikkielämä oli viriiliä. Elävää musiikkia esitettiin erityisesti edesmenneessä Topanga Corrall -baarissa, jonka The Doors ikuisti Roadhouse Blues -kappaleeseensa.

1960-luvun lopulla Topangaan muuttivat aikansa supertähdet Bob Dylan ja Neil Young. Young asui ja levytti Skyline Traililla sijaitsevassa omaperäisessä puutalossaan, jonka omistaa nykyään folkmuusikko Chris Andrews.

Uusi omistaja sanoo, että kanjonin liberaali ja boheemi ilmapiiri on jatkunut näihin päiviin, vaikka hintatasosta voisi päätellä jotain muuta. Muusikon lähinaapurit työskentelevät elokuvalavastajina, luomuviljelijöinä ja lääkemarihuanabisneksessä.

Päätien varrella on mainioita ravintoloita, kuten The Inn Of The Seventh Ray, jossa luomuruokaa voi nauttia romanttisessa ilmapiirissä.

Pöytä kannattaa varata sisäpihalla virtaavan puron vierestä. Tarjoilijan mukaan ravintolan vakioasiakkaisiin lukeutuu lähistöllä asuva näyttelijä Leonardo DiCaprio.

Toinen paikallisten suosima ruokapaikka on meksikolaiskuppila Abuelita’s. Sitä vastapäätä sijaitsee Los Angelesin parhaaksi vintagevaatepuodiksi hiljattain arvioitu Hidden Treasures.

Topanga Canyonin roadtripin kruunaa auringonlasku näköalapaikalta Fernwood Pacific Driven varrella.

Kukkulan laelta näkee kirkkaana päivänä koko Los Angelesin metropolin, aina Malibun rannoilta Los Angelesin Downtownin pilvenpiirtäjiin saakka.

MARKUS NORDENSTRENG

Hidden Treasures -vintageliike. 154 South Topanga Canyon Boulevard. www.hiddentreasurestopanga.com

The Inn Of The Seventh Ray -ravintola. 128 Old Topanga Canyon Road. www.innoftheseventhray.com