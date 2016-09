Pohjois-Siperiassa on putousten ja lumilampaiden maa, jossa retkeilijä kohtaa Venäjän erikoisimman maiseman

Fakta

Putoranan Lamajärvelle laivakuljetukset hoitaa PutoranaTurtest.putorana.land. FSB:n luvat järjestää matkatoimisto Sputnik rest.travel@mail.ru

Putoranan eteläosaan kuljetaan Svetlogorskista, jonne on kerran viikossa lento Krasnojarskista. Svetlogorskista on 300 kilometriä venekuljetuksella (www.kyreika.umi.ru) Kureikajoen latvalle, jossa on keskittymä Putoranan suurimpia vesiputouksia.

Krasnojarskilainen matkatoimisto myy risteilyjä Putoranan pohjois- ja eteläosaan ja hankkii luvat: poloniya.ru

Vesireitit ovat auki kesäkuun puolivälistä syyskuun puoliväliin. Moottorikelkalla vierailuaika on 1.4.–15.5. Kopterilla voi lentää Norilskista tai Turuhanskista.

Karttoja: marshruty.ru/travel/putorana2015

Valokuvia: gorshkov-sergey.livejournal.com