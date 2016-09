Ensimmäisillä kehitysmaareissuillani ihmettelin usein, miksi moni vähävarainenkin perhe katseli televisiostaan maksukanavia.

Nepalin katsotuimmat tv-ohjelmat vaikuttivat tulevan Animal Planetilta ja National Geographicilta. Lapset Kaakkois-Aasiasta Lattareihin tuijottivat Cartoon Networkia ja aikuiset Discoverya.

Ja kun Viro vapautui 1990-luvun alussa, vieras ei voinut olla panematta merkille, miten jokaisessa nuhjuisessa kivijalkaräkälässäkin pauhasi musiikkikanava MTV.

Matkustin enemmän ja perehdyin tv-tarjontaan niin hotelleissa, kapakoissa kuin risteysasemillakin – ja aloin käsittää: kyllä maksukanavia ostaa vähästäänkin, jos vaihtoehtona on katsella sitä hirvittävää kuraa, jota suurin osa maailman televisioista ilmaiseksi ilmoille suoltaa.

Hallitusten äänitorvina toimivat kanavat propagoivat suut silmät täyteen sontaa, mutta ihan yhtä hirveä on näkymä kaupallisessakin tuutissa. Tuotesijoittelu saattaa sisältää ohjelmaa.

Tätä ajattelin viime viikonloppuna Musiikkitalossa Yleisradion 90-vuotisjuhlissa: suomalaiset ovat aina saaneet nauttia yllättävän korkeatasoisesta televisiosta. Siitäkin huolimatta, että kielialueemme ja tv-markkinamme on kansainvälisesti täysin mitätön.

Mistä se johtuu?

Vastauksen keksimiseksi ei pidä olla sukupolvensa johtavin ajattelija. Samasta syystä kuin turisti kohtaa maailman laadukkainta tv-tarjontaa Britanniassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa tai vaikka Ruotsissa: niissäkin sattuu olemaan Ylen kaltaisia laadukkaita julkisen palvelun kanavia.

Kaikissa mainituissa julkisen palvelun televisio on kirittänyt myös kaupallisia kanavia parempiin sisältöihin, muutenhan ne eivät pärjäisi kilpailussa.

Suomalaisten on saatava vastedeskin laatua, mutta tiedonvälityksessä sitä eivät takaa markkinamekanismit.

Katsokaa vaikka maailman parasta viikkolehteä Der Spiegeliä, josta henkilökunta omistaa puolet – tai yhtä parhaista sanomalehdistä eli The Guardiania, jonka tehtävä ei ole tuottaa osakkailleen voittoa vaan ensisijaisesti hyvää journalismia. Toisin on jalkapallossa: Englannissa Skyn ja BT:n kilpailu on tuonut Valioliigan tv-katsojille vain lihavampia laskuja.

Satosen ja Vanjoen työryhmille lähetän tuliset terveiset maailman lokatelevisioiden ääreltä: tehostaminen voi olla tarpeen, mutta pitäkää poliitikkojen ja bisnesmiesten näpit irti julkisen palvelun Yleisradiosta!

Kirjoittaja on matkaaja ja riippumaton tv-tuottaja, joka on tehnyt palkittuja ohjelmia niin Ylelle kuin kaupallisillekin kanaville.