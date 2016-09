Zikavirus rajoittaa raskaana olevan matkailua – kysyimme, mitä viruksesta pitää tietää lomaa suunnitellessa

Zikavirusta esiintyy monissa suomalaisille keskeisissä talvilomakohteissa. HS kysyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) epidemiologi Jussi Saneelta, mitä raskaana olevan tai perhettä suunnittelevan pitää tietää hyttysten levittämästä zikaviruksesta.

Tarttuuko tauti pelkästään hyttysenpistosta?

Zikavirus tarttuu hyttysen pistoksen aikana hyttysen syljestä. Jos huomaa hyttysen pistävän ja hätistää sen heti pois, todennäköisyys tartunnalle on ehkä pienempi.

”Tilanteesta riippuu, kuinka paljon virusta pääsee elimistöön, mutta yksi pistos riittää tartuttamaan”, Jussi Sane kertoo.

Viruksen tiedetään tarttuneen joissain tapauksissa myös seksin välityksellä, mutta syljen kautta tarttuneita tapauksia ei ole raportoitu yhtäkään. THL suosittelee raskauden yrittämisen lykkäämistä kahdeksan viikkoa epidemia-alueella matkustamisen jälkeen. Jos mies matkustaa epidemia-alueella ja saa zikaviruksen oireita, varoaika on kuusi kuukautta, sillä siemennesteessä virus säilyy pidempään.

Varoajat ylittävät selvästi raportoitujen tapausten tarttumisajat, ja aikoja muutetaan, kun lisää tietoa tulee.

Onko tartunta epätodennäköisempää kaupunkilomalla?

Kaupungeissakin on hyttysiä, ja mitä suurempi on ihmistiheys, sitä enemmän syötävää hyttysillä on. Köyhillä asuinalueilla riskit ovat suurimmat. Esimerkiksi dengue-kuumeen tiedetään leviävän ’urbaanilla kierrolla’, eli virushyttysestä ihmisen kautta ’terveeseen’ hyttyseen ja sen kautta muihin ihmisiin.

”Matkustussuositukset perustuvat kansainvälisiin tietoihin, ja niissä ei aina voi ottaa huomioon alueellisia eroja. Maalaisjärjellä ajateltuna siellä, missä hyttysiä on vähemmän, tartuntariskikin on pienempi”, Sane sanoo.

Varmaa on, että yli 2 000 metrin korkeudessa riskiä ei käytännössä ole.

Onko zikavirusta todettu Suomessa?

Suomessa on tartuntatautirekisterin mukana kuusi zikavirustartuntaa. Vertailun vuoksi toista hyttystautia, dengue-kuumetta, on keskimäärin 50 tapausta vuodessa.

”Kaikki Suomen zikavirustartunnat on saatu tunnetuilta riskialueilta”, Sane huomauttaa.

Mitkä ovat tunnetut riskialueet?

Zikavirusepidemiaa ja siihen liitettyä vastasyntyneiden pienipäisyyttä eli mikrokefaliaa on todettu eniten Brasiliassa. Epidemia-aluetta on lähes koko Latinalainen Amerikka. Epidemia jyllää myös esimerkiksi Miamissa, Singaporessa ja Fijillä.

”Epidemian aktiivisen vaiheen on ennustettu kestävän noin 1–2 vuotta mallista riippuen. Tosin esimerkiksi Karibian saarilla populaatio on niin pieni, että epidemia tulee ja menee nopeasti”, Sane sanoo.

Miten zikaviruksen oireet tunnistaa?

Valtaosalle ihmisistä zikavirus on harmiton tauti, jonka oireita ovat kuume, silmätulehdus, ihottuma ja lihas- ja nivelkivut.

Thaimaassakin on zikavirustartuntoja. Uskaltaako sinne enää matkustaa?

Thaimaata ei pidetä epidemia-alueena, koska virusta on ollut siellä ennenkin ja riskin uskotaan olevan huomattavasti pienempi kuin epidemia-alueella. Sane kuitenkin muistuttaa, että alueen luokitus saattaa muuttua esimerkiksi ennen joululomakautta.

Thaimaasta, tai yleensä Aasiasta, ei ole raportoitu virukselle altistuneita kehityshäiriölapsia. Myös Latinalaisessa Amerikassa tapaukset ovat jakaantuneet epätasaisesti eri maihin. Parhaillaan tutkitaan, vaikuttaako jokin kolmas tekijä kehityshäiriöriskiin.

Maailman zikavirustilannetta seurataan päivittäin. Epidemia-aluetietoja päivitetään Yhdysvaltain tautivirasto CDC:n sivuille, ja maat, joissa virusta on raportoitu ylipäänsä, näkyvät Euroopan tautikeskuksen (ECDC) sivuilla.