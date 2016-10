Portugalin maaseudulla vaalitaan pimeyttä – Monsaraz on yksi Euroopan parhaista paikoista galaksien ihailuun

Fakta Hämärän puolesta Yhdysvalloissa perustettu International Dark-Sky Association (IDA) -järjestö kamppailee valosaastetta vastaan. Järjestö on myöntänyt 65 paikalle ympäri maailmaa todistuksia, jotka perustuvat tarkkoihin mittauksiin. Matkailija voi olla varma, että niissä reservaateissa ja puistoissa taivaalla ei näy häiritsevää keinovalon kajastusta ja galaksien ihailu onnistuu. Hämäryyttä varjelee myös Starlight-säätiö, jonka tukijoita ovat Unesco ja Maailman matkailujärjestö WTO. Säätiö kannustaa öiseen matkailuun ja matkailupalvelujen kehittämiseen tähtitaivasta kunnioittaen. Ensimmäinen virallinen Starlight Tourism -kohde oli Alquevan alueella Portugalissa. Alqueva-järven observatoriosta voi vuokrata kannettavia kaukoputkia ja retkeillä pihapiirissä Monsarazin linnoituksen juurella, Alentejon syvällä maaseudulla. Tähtitorni on jo yleisölle auki, jos vierailusta sopii etukäteen. Kävijä voi tilata myös oppaan. Rakennuksen viimeistely oli kesken syyskuussa 2016, ja pääteleskooppi odotti asennusta. Tähtitaivasbileiden ja universumin valokuvaustyöpajojen aikatauluja voi seurata Reserva Dark Sky Alquevan sivustolta. Myös Yhdysvaltain avaruusviraston Nasan tutkijoita on käynyt esitelmöimässä. www.facebook.com/Alqueva/

Linnunrata kimmeltää huntuna Portugalin maaseudun yössä Alentejossa. Maan kuuluisin universumin tutkija Nelson Nunes säätää kannettavaa kaukoputkea auringon korventaman pellon laidalla.

Kohta Saturnus näkyy jääpallon kaltaisena luupissa. Planeettaa kiertävät renkaat erottuvat tummana sormuksena.

”Saturnus lumoaa tavan takaa tähtiharrastajat. Muistan naisen, joka puhkesi liikutuksesta kyyneliin katsellessaan sitä ensimmäisen kerran”, astrofyysikko Nunes kertoo.

Ympärillä on liki säkkipimeää, mutta se on valtti syrjäseudulla toistakymmentä kilometriä Espanjan rajalta. Olemme Alquevan valtaisan tekojärven rantamilla ja tuhatvuotisen Monsarazin linnakekylän juurella.

Yllä kaartuu todistetusti Portugalin seesteisin taivas. Alue on yksi Euroopan parhaita paikkoja tähyillä tähtikuvioita ja galakseja Maan kamaralta.

”Seudun taivas on erityinen luonnonvara: pilvettömiä vuorokausia on keskimäärin 286. Lissabonissa voi bongata sääoloista riippuen kerralla noin viisikymmentä tähteä, mutta täällä jopa 1 200”, vertaa Lissabonin yliopistossa opettava Nunes.

Tähtikirkkaasta taivaasta on tullut uhanalainen näkymä monin paikoin maailmassa. Sivistyksen soihdut, sähkövalot, häikäisevät liikaa, jotta tähtiä voisi ihastella paljaalla silmällä.

Ihmiskunnasta arviolta kolmannes ei enää erota linnunrataa voimakkaan valosaasteen vuoksi, kertoo Science Advances -julkaisu.

Enemmistö Euroopan ja Pohjois-Amerikan väestöstä elää viime kesänä esitellyn tutkimuksen mukaan nyt keinovalon likaaman taivaan alla.

Joukko tutkijoita kartoitti, että esimerkiksi Pariisista pitäisi matkustaa 900 kilometrin päähän vaikkapa Korsikalle, Keski-Skotlantiin tai espanjalaiseen Cuencan maakuntaan nähdäkseen aidosti valosaasteettoman taivaan.

Tänne Alentejon maakunnan raukeuteen matkataan Lissabonista parisataa kilometriä. Alueen turismi on nousussa viinien, hiljaisuuden ja muhevan maalaisruuan ansiosta.

Mutta myös pimeys ja kuulaat yöt ovat alkaneet houkutella. Astronomian harrastajat ja ammattilaiset sekä tähtivalokuvaajat virittelevät kalustoaan kohti korkeuksia, ja vuohilaumat mäkättävät ympärillä.

Lähikylässä syntynyt Nelson Nunes ja hänen serkkunsa Leonel Godinho ovat rakennuttaneet observatorion Alquevan rannalle. He haluavat koukuttaa kaikenikäisiä fysiikan, matematiikan, biologian ja kosmoksen lainalaisuuksiin.

”Avaruuteen tuijottelu oli meillekin isointa yhteistä huvia lapsina. Televisioita ei ollut. Autojen valot eivät häirinneet. Kylien raitit olivat hämyisiä”, Godinho muistelee.

Ola-tähtitornista on jo tullut kohtaamispaikka, vaikka teleskooppi odotteli asennusta syyskuussa tätä kirjoittaessa.

Milla von Konow

Kymmenen hehtaarin pihapiiriin on raivattu polkuja. Niille oltiin kunnostamassa tähystyspysäkkejä tutuimpien taivaankappaleiden asentojen mukaan. Observatoriosta saa vuokrata maastoon mukaansa kaukoputken tai aurinkoputken.

Nunes käytti yhtenä pesämunana rakentamiseen Facebookin perustajalta Mark Zuckerbergilta voittamansa rahat.

Somemiljardööri jakoi kaksi miljoonaa dollaria kansainväliselle ryhmälle, joka avusti fysiikan Nobelin 2011 saaneita tutkijoita supernovien ja maailmankaikkeuden laajenemismittauksissa.

”Meille rivijäsenille herui kullekin 25 000 euroa”, Nunes nauraa.

Alentejo on yksi EU:n köyhyyden taskuja. Alquevan tekojärven rantakunnat toivovat, että tähtimatkailu tuo työpaikkoja ja hillitsee varsinkin nuorten poismuuttoa.

Paikallisaktivisti Apolónia Rodriguesin anomuksesta Alquevalle myönnettiin viisi vuotta sitten maailman ensimmäinen Starlight tourism destination -luokitus. Starlight-säätiön taustalla on kansainvälisen astronomisen liiton IAU:n, Unescon ja matkailujärjestö WTO:n tuki.

Tähtien tuiketta puolustavaan verkostoon kuuluu nyt muun muassa lounainen alue Kanadan Nova Scotiassa, Antofagastan maakunnan aavikkoa Chilessä ja Atlantilla sijaitsevia saaria Galiciassa Espanjassa.

Jotta pääsisi mukaan verkostoon, alueella pitää olla hienon tähtitaivaan lisäksi myös pimeyttä vaalivia matkailupalveluja, Rodrigues kertoo.

”Täällä on yöpymispaikkoja, joissa tarjotaan aamiainen normaalia myöhemmin, kun turisti on valvonut taivasalla aamunkoittoon. Joillakin on valmius perehdyttää vieraita tähtikarttaan ja opastaa öisille veneretkille tai kuuntelemaan yölintujen ääntelyä.”

Milla von Konow

Rodrigues ja tähtivalokuvauksessa kansainvälisesti ansioitunut ammattikuvaaja Miguel Claro vetävät kesäisin ainakin kaksi isoa taivasjuhlaa Monsarazissa ja toisessa linnoituskylässä Mourãossa. Ne kestävät viikonlopun.

Dark sky Alquevaksi nimetyissä tapahtumissa on tutkijoiden luentoja, konsertteja ja työpajoja koko perheelle.

Portugalin tapahtumat eivät nimestä ja samanhenkisyydestä huolimatta kuulu kansainväliseen Dark-Sky-järjestöön (IDA). Myös Yhdysvalloissa perustettu järjestö kamppailee valosaastetta vastaan. Jäseninä on tähtitaivasreservaatteja, yhdyskuntia ja luonnonpuistoja.

Esimerkiksi Pic du Midin vuorenhuippu ja observatorio Ranskassa on luokiteltu Dark-Sky-reservaatiksi. Unkarilainen Hortobágyn luonnonpuisto on myös tähtipuisto, sillä taivasta vaalitaan.

Yötaivaan tutkiskelu kuuluu ihmiskunnan ikivanhaan kulttuuriperintöön, jota pitää varjella, Apolónia Rodrigues painottaa. Hän johdattaa läheiselle megaliittiselle kivikehämuodostelmalle.

Cromleque do Xarȇsin viitisenkymmentä pientä ja yksi yli nelimetrinen kivipaasi muistuttavat taivaankappaleille omistetuista rituaaleista. Monumentti jouduttiin siirtämään tekojärven alta nykyiselle paikalle lähelle hiljalleen valmistuvaa observatoriota.

Milla von Konow

Varhaiset neoliittikauden yhteisöt pystyttivät juuri Alentejoon lukuisia muita yksittäisiä kivipaaseja tai rakensivat megaliiteista kehiä ja hautoja tuhansia vuosia ennen ajanlaskun alkua.

Arkeoastronomiasta kiinnostuneiden ykköspaikka onkin vain viitisenkymmentä kilometriä Monsarazista. Cromleque dos Almendresin kivikehät ovat lajissaan Euroopan vanhimmat ja päihittävät iässä maineikkaan Stonehengen.

Kuljemme kukkulan laelle Monsarazin viehättäville pikkukaduille.

Hämärillä, muhkuraisesti kivetyillä kujilla täytyy katsoa, mihin astuu. Aikoinaan strategisesti tärkeänä pidetylle kylälle jäi maurivalloittajilta perintönä nimi.

Kauempaa katsottuna linnoitus pikkuisine taloineen liekehtii pimeydessä, vaikka katulamppuja on suunnattu maahan ja himmennetty valosaasteen pienentämiseksi.

”Kyllä paikkakuntalaisissa on niitä, jotka nurisevat. Sähkövalot koetaan edistykseksi, pimeys takapajuisuudeksi”, tähtivalokuvaaja Miguel Claro sanoo.

Lähes parinsadan metrin korkeudessa linnoitusmuureilla tuntuu kuin olisi itse kohonnut ilmaan.

Etäisten kylien valot tuikkivat hennosti tummuudessa. Uusikuu kohoaa sirppinä horisontin takaa.

Milla von Konow

Pohjolassa taivaalta tähyillään revontulia

Kun portugalilainen Vitor Costa vei ensimmäisen kerran pikkuryhmän metsästämään revontulia Norjaan, iltapala unohtui.

”Olimme valmistamassa ateriaa mökissä vuonon rannalla, kun revontulet leiskahtivat taivaalle kello 19:n maissa. Kaikki ryntäsivät ulos kuvaamaan. Söimme vasta puoliltaöin”, Costa nauraa.

Portolainen Costa opettaa valokuvausta ja vetää myös harrastajakuvaajille suunnattua Fotoadrenalina-matkatoimistoa. Costan fotosafarien omiin suosikkeihin kuuluvat Islanti ja Norja revontulien, lumen ja jäätikköjen vuoksi.

Osallistujia opastetaan, millaisilla kamerasäädöillä onnistuu parhaiten tallentamaan taivaan loimun ja kauniit arktiset maisemat ja mitä lumessa ja pakkasessa kuvatessa pitää muistaa.

”Revontulet ovat huikean kaunis luonnonilmiö. Matkan jännitykseen kuuluu niiden metsästäminen.”

Costa ei ole ollut Suomen Lapissa ryhmän kanssa, mutta Islannin ja Norjan ohella myös Suomi ja Ruotsi revontulikohteena houkuttavat aiempaa enemmän ulkomaalaisia matkaajia.

Esimerkiksi brittiläinen Aurora Zone räätälöi Suomeen ja pohjoismaihin matkoja. Monissa majapaikoissa on nyt aurora borealis -hälytys, jottei yksikään revontulen tanssahtelu menisi sivu silmien ja kameran linssin.