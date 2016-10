Vuorten ja meren Marche on Italia pienoiskoossa – ja hintataso on matalampi kuin tunnetummilla turistiseuduilla

Fakta Kaikki tiet vievät Roomaan Ennen roomalaisia Marchea asutti alkuperäiskansa pikeenit. Roomalaiset rakensivat ensi töikseen tien Ascolista Roomaan. He halusivat päästä käsiksi Adrianmeren suolaisempaan veteen, koska suola oli arvokas kauppatavara. Joskus palkkakin maksettiin suolana. Via Salariasta (sale on italiaksi suola) juontuu esimerkiksi englannin palkkaa tarkoittava salary-sana. Suomessakin jollakin voi olla ”suolainen hinta”. Miten Marcheen? Paras tapa liikkua Marchessa on vuokra-auto. Monet tulevat Rooman kautta, jolloin lento on suora mutta ajomatka pitkä. Rooman kehäteiltä ulospääsy vie jo tunnin. Anconaan ei ole suoraa lentoa, mutta kokemus on sujuvampi. Lentokenttä on pieni ja autonvuokraus edullista. Moottoritielle pääsee suoraan lentokentän parkkipaikalta, ja A14 vie eteläisen Marchen matkailualueelle noin tunnissa. Muualla Marchessa siirtymiin kannattaa varata aikaa, sillä kukkuloiden ja vuoriston tiet ovat mutkaisia. Milloin matkustaa? Touko–kesäkuu ja syys–lokakuu ovat parhaat matkustusajat. Silloin välttyy italialaisten lomakauden tungokselta, ja hinnat ovat edullisemmat. Alkukesällä kukkaloisto on kauneimmillaan. Syksyisin merivesi pysyy lämpimänä pitkään, ja monilla paikkakunnilla järjestetään sadonkorjuujuhlia.

Heti kättelyssä käy selväksi, että Marchen alue Italian itäisellä rannikolla on perheyritysten valtakuntaa. Viinitilaa pyörittää yksi veljeskaksikko ja kalaravintolaa toinen.

Marche tunnetaan erityisesti valkoviineistään. Paikallisista Verdicchio- ja Pecorino-lajikkeista valmistetut viinit ovat täydellisiä kumppaneita Adrianmeren kalalle.

Vagnonin veljesten Le Caniette -viinitilalla rakennetaan. Luomutilalle nousee jäähdytystiloja kylmämaseraation aloittamiseen. Kylmämaseraatio on valmistusmenetelmä, jonka ansiosta valkoviini kypsyy hitaammin ja aromit kehittyvät täyteläisemmiksi.

”Seuraan koko ajan alan uusia tuulia”, sanoo Giovanni Vagnoni. Hän tunnustautuu veljeksistä bisnesmieheksi.

”Taidan olla yksi harvoista tilallisista, joka esimerkiksi hyödyntää isolla rahalla tehtyä tutkimusta alueemme maaperä- ja ilmasto-oloista.”

Tilan tuotannosta noin puolet menee vientiin, ja 15 prosenttia myydään suoraan tilalta. Le Caniette on käytännössä aina auki, mitä nyt lounasaikana on pieni tauko. Viiniä saa maistella ilmaiseksi. Kirkkaalla säällä maisteluterassilta avautuu näkymä viinitarhojen yli Adrianmerelle asti.

Ruokailuajat pitää muistaa muutenkin. Marchessa pidetään kiinni perinteistä, ja avoinna olevaa ruokapaikkaa on vaikea löytää kello 15–19.

Matkailijalle avoimia viinitilojakin pitää vähän etsiä. Vagnonin mukaan viidesosa tiloista on avannut ovensa turisteille.

Listalla päivän saalis

Stella Marinan ravintola Grottammaren pikkukaupungissa ei tiloilla prameile. Ulkoapäin ei arvaisi, että vaatimattomassa rantaparakissa sijaitsee yksi seudun parhaista kalaravintoloista.

Lounas on yhtä kuin päivän saalis. Kymmenen vuotta ravintolaa luotsannut Pignottin veljeskaksikko ostaa yli puolet ravintolassa tarjottavista meren antimista suoraan San Benedetto del Tronton kalastusveneistä.

Heikki Ahtola

Lähikaupunki on Adrianmeren tärkein kalasatama, josta tuodaan äyriäisiä Suomeenkin.

Kylmien ja lämpimien alkupalojen jälkeen tarjottava pääruoka on tyypillisesti päivän kalalajeja grillattuna.

Adrianmerestä nousee muun muassa merikrottia ja merianturaa sekä monenlaisia rapuja ja mustekaloja. Lapsille maistuu spaghetti alle vongole eli spagettia pikkusimpukoilla.

Kevyt kala-ateria ei kovin pitkää sulattelua tarvitse, ja ravintolasta voi pulahtaa suoraan Adrianmeren aaltoihin. Grottammaren suosittu ranta on matala ja aallonmurtajien ansiosta tyyni. Rannoilta voi vuokrata kohtuuhinnalla aurinkotuolin ja -varjon.

Rantabulevardia reunustaa 15 kilometrin pituinen pyörätie. Kaupungilta voi vuokrata pyöriä, ja niitä voi lainata myös monista majoituspaikoista. Kovakuntoisimmat pyöräilevät kukkuloilla.

Minna Kalajoki

Useimmat Marcheen matkustavat vuokraavat lomansa ajaksi talon tai asunnon. Hintataso on selvästi Italian tunnetumpia matkailualueita alhaisempi.

”Marchessa jos missä kannattaa tutustua paikalliseen ruokakulttuuriin. Torien tarjonta kelpaa vaativallekin harrastajakokille”, sanoo paikallinen matkailuyrittäjä Paolo Pellei.

Hänen mukaansa uusi palvelu matkailijoille on ravintolasta lomakotiin tilattava illallinen kokkeineen ja tarjoilijoineen.

”Annokset ovat niin isoja, että rippeitä riittää useammaksikin päiväksi.”

Siinä missä Pohjois-Italia tunnetaan teollisuudesta, Marchessa harjoitetaan edelleen maataloutta.

Raaka-aineiden tuoreus on itsestäänselvyys, ja luomua ja lähiruokaa on tarjottu vuosisatoja ennen kuin niistä tuli muotia.

Alueella pitää maistaa ainakin lihatäytteisiä oliiveja, olive ascolane, ja Adrianmeren antimista tehtyä brodetto-kalakeittoa, josta joka paikkakunnalla on oma versionsa. Marchessa lasagne tunnetaan nimellä vincisgrassi.

Iltaisin elämä levittäytyy kaduille ja ravintoloihin pienimmilläkin paikkakunnilla. Usean ruokalajin aterian viineineen saa helposti alle 20 eurolla.

Minna Kalajoki

Yllätysten vuoristo

Yksi Marchen ykköskohteista on Sibilliinien vuoristo, jonne matka rannikolta vie runsaan tunnin. Korkein huippu Monte Sibilla kurottaa yli kahteen kilometriin.

Samalla vuoristoalueella Lazion maakunnassa oli elokuun lopussa tuhoisa maanjäristys.

Kansallispuiston suosituimpia reittejä on koko perheelle sopiva Infernaccio, noin kymmenen kilometrin patikkaretki vehreän pyökkimetsän läpi. Todelliset trekkaajat lähtevät 120 kilometrin Grande Anellon rengasreitille, jonka varrella on runsaasti majoitus- ja ruokailupaikkoja.

Minna Kalajoki

Castelluccion vuoristotasangolla järjestetään ratsastusretkiä. Emiliano Brandimarten perhe on järjestänyt niitä niin pitkään kuin hän muistaa.

Sibillini Ranchin syksyn uutuus ovat usean päivän vaellukset.

”Tällaisia maisemia ei näe muualla. Jotkut kutsuvatkin Castelluccion tasankoa Italian Tiibetiksi”, kertoo cowboyasussa retkiä vetävä Brandimarte.

Hänen mukaansa hevoset ovat niin varmoja, ettei ratsastuskokemusta välttämättä tarvita.

Vuoriston yllättävin kohde on syrjäinen gourmet-ravintola Il Tiglio. Kahden kaveruksen kunnianhimoinen projekti on viime vuosina noussut seudun ykkösravintolaksi. Montemonacon lähellä sijaitsevaan ravintolaan tullaan kaukaakin.

A la carten lisäksi listalla on kaksi maistelumenua, alkaen 35 euroa. Makuhermoja herätellään talon tryffelikonvehdilla, paikallista herkkua sekin. Menun edetessä eteen tulee kaniinia, herkkutatteja ja villisikaa. Kastikkeita on selvästi hiottu pitkään, ja viinit on tarkoin valittu lähialueilta.

”Ruokamme on sesongin gourmetia ilman turhaa hienostelua. Tärkeintä on maku, ja raaka-aineet tulevat mahdollisimman läheltä. Yllätyksiä on kuitenkin luvassa, myös esillepanossa”, lupaa työhönsä intohimolla suhtautuva kokki Enrico Mazzaroni.

Kerrostumien kaupunki

Historiallinen Ascoli Picenon kaupunki sijaitsee saarella kahden joen välissä. Vanhimmat säilyneistä silloista ovat Rooman valtakunnan ajalta.

Ascoli on maaseutuvaltaisen alueen urbaani keskus, jonne tullaan näyttäytymään ulkoasuun panostaen. Italialainen käsite la bella figura tarkoittaa juuri tätä, halua antaa toisille ihmisille mahdollisimman hyvä vaikutelma.

Kaupunkikäyskentely on luontevaa aloittaa Piazza del Popololta. Aukio on päällystetty seudun Travertino-marmorilla, jota jo roomalaiset veivät Colosseumin rakentamista varten.

Sant’Emidion katedraali tunnetaan renessanssitaiteilija Carlo Crivellin alttaritaulusta.

Piazzan laidalla sijaitsee myös kaupungin olohuone, Caffè Meletti. Huolella restauroidussa 1800-luvun kahvilassa katse kiinnittyy ensiksi kattomaalauksiin ja toiseksi tarjoilijoiden mustavalkoisiin asuihin. Miesten kaulassa on rusetit.

Tiskiltä ostettu kahvi on Italiassa selvästi edullisempi kuin pöytään tarjoiltu kupillinen. Tilaus on yksinkertaisesti un caffè eikä espresso.

Kahvin kyytipoikana maistuu paikallinen anissnapsi, anisetta, joka nautitaan muutaman kahvipavun kera.