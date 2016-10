Fakta Tripadvisor Yhdysvaltalainen vuonna 2000 perustettu pörssiyhtiö, joka pyörittää maailman suurinta matkailusivustoa. Sen verkkosivut on käännetty kymmenille eri kielille, myös suomeksi. Sivustolla on noin 350 miljoonaa käyttäjää kuukausittain. Käyttäjät ovat kirjoittaneet jo yli 385 miljoonaa arvostelua matkailu-, ravintola- ja majoituskohteista. Viime vuonna Tripadvisorin liikevaihto oli noin 1,5 miljardia dollaria eli 1,4 miljardia euroa.

Matkailuyhtiö Tripadvisor kieltäytyy välittämästä lippuja matkakohteisiin, joissa ihmiset pääsevät koskemaan vangittuja tai luonnossa eläviä villieläimiä. Yhtiö omistaa maailman suurimman matkailusivuston Tripadvisorin ja lippupalvelu Viatorin.

Tripadvisorin päätös on ennakkotapaus, jolla voi olla kauaskantoiset seuraukset eläinturismille. Suomessakin eläinten kohtelu on ollut otsikoissa muun muassa Tampereen delfinaarion sulkemisen yhteydessä.

Tripadvisor pistää osan matkakohteista pannaan saman tien, loput ensi vuoden alussa.

Muun muassa delfiiniuinnit, norsuratsastus ja tiikereiden silittely joutuvat Tripadvisorin mustalle listalle. Pörssiyhtiö tiedotti päätöksestään tiistaina.

”Uusi lippujen välityskäytäntömme on suunniteltu osaltamme auttamaan eläinten terveyttä ja turvallisuusstandardeja, etenkin markkina-alueilla, joissa sääntely on rajallista”, toteaa Tripadvisorin toimitusjohtaja Stephen Kaufer tiedotteessa.

Eläintensuojelujärjestöt ottivat TripAdvisorin päätöksen tyytyväisinä vastaan. Vaikka TripAdvisor eittämättä kiillottaa uudella linjauksellaan omaa brändiään, päätös voi myös aidosti parantaa eläinten kohtelua.

”Kieltäytymällä myymästä lippuja sellaisiin kohteisiin, jotka kohtelevat eläimiä viihteenä tai leluina, Tripadvisor tekee edelläkäyvän päätöksen eläinten käytöstä viihdetarkoitukseen”, sanoo eläinsuojelujärjestö Petan varapääjohtaja Tracy Reiman tiedotteessa.

Oxfordin yliopiston villieläinten suojelun tutkimuslaitos teki viime vuonna kattavan tutkimuksen villieläinturismin vaikutuksista.

Tutkimuksen mukaan turismin osuus maailman bruttokansantuotteesta on noin yhdeksän prosenttia. Turismista 20–40 prosenttia kohdistuu eläinkohteisiin.

Tutkimus tuli siihen tulokseen, että 2–4 miljoonaa ihmistä vierailee vuosittain sellaisissa turistinähtävyyksissä, jotka ovat haitallisia eläimille. Lisäksi turistit eivät ymmärtäneet mainita epäkohdista kirjoittaessaan arvosteluja Tripadvisorin sivuille.

Oxfordin yliopisto aikoo tehdä yhteistyötä Tripadvisorin kanssa eläinten kohtelun parantamiseksi.

Fotis Plegas G.

Tripadvisor ei tyydy vain karsimaan epäeettisiä eläinkohteita valikoimastaan, vaan se myös rakentaa koulutusportaalin eläinten oikeuksista.

Yhtiö aikoo liittää ensi vuoden alussa tassun kuvan jokaiseen eläinkohteeseen, mukaan lukien eläintarhoihin. Tassun kautta asiakas pääsee koulutusportaaliin, joka kokoaa eri näkökulmia eläinten hyvinvoinnista.

Tripadvisorin nettisivuilla on jo yli 385 miljoonaa käyttäjien kirjoittamaa arvostelua noin seitsemästä miljoonasta eri turistikohteesta, ravintolasta ja majoitustilasta.

Tripadvisorilla onkin hyppysissään paljon valtaa turistikohteiden markkinoinnin suhteen. Ohjaamalla käyttäjiään se voi vaikuttaa merkittävästi eläinkohteiden imagoon.

Koulutusportaalissa ääneen pääsevät muun muassa Yhdysvaltojen eläintarhojen ja akvaarioiden liitto, matkailujärjestöt sekä eläinten oikeuksia puolustavat järjestöt, kuten Peta ja World Animal Protection.

Portaalissa Tripadvisor opastaa käyttäjiään kirjoittamaan eläinkohteista arvosteluja niin, että he ottavat huomioon myös eläinten kohtelun.

Tripadvisor päätyi muuttamaan toimintaansa keskusteltuaan kuukausien ajan eläinsuojelu- ja matkailujärjestöjen kanssa.

World Animal Protectionin toimitusjohtaja Steve McIvor kehuu tiedotteessa Tripadvisorin linjausta.

”Tämä on merkittävä askel kohti villieläinturismin julmuuksien lopettamista. Toivomme, että päätöksellä on merkittävä vaikutus koko matkailualaan. Uskomme, että kunhan ihmiset tietävät tästä hyväksikäytöstä, he tekevät muita matkustusvalintoja rakkaudesta eläimiin.”