Mallorca tutuksi polkupyörän selässä – näistä reiteistä ja taukopaikoista kannattaa aloittaa

Fakta Muista nämä pyöräilymatkalla Pyöräilijäystävällisissä hotelleissa on kellarit pyörien säilytykseen ja runsaat aamiais- ja illallisbuffetit. Lentoyhtiöiden pyöränkuljetushinnat ja -ohjeet vaihtelevat. Esimerkiksi Finnair veloittaa pyörästä 75 euroa yhteen suuntaan. Jos pyörän aikoo vuokrata periltä, varsinkin huhtikuussa se on hyvä varata etukäteen. Pyöräliikkeet myyvät saarella hyviä reittikarttoja. Vinkkejä pyöräilymatkalle voi kysyä myös pyöräilyseuroista tai netin pyöräilyfoorumeilta.

Aamukymmeneltä Playa de Palman rantakatu Palma de Mallorcan kaupungissa täyttyy pyöräilijäletkoista. Pian saaren kaakkoisreunaa kohti johtavaan ylämäkeen muodostuu rinnakkaisia pyöräilijäjonoja.

Rantatiellä ennen Cap Blancin majakkaa ja Sa Ràpitan kylää voi tuulisella säällä saada naamansa aaltojen pärskeitä.

Maanteillä näkee yksittäisten polkijoiden lisäksi erikokoisia ryhmiä, ja päivän aikana voi päätyä ajamaan eri porukoissa. Aina välillä joku huutaa: ”Auto!” Silloin letka väistää muuta liikennettä.

Monentasoisille ajajille

Pyörämatkailun sesonkia Mallorcalla ovat maalis–toukokuu ja syys–lokakuu. Alkuvuodesta saarella treenaa myös ammattilais- ja amatöörijoukkueita, mutta sesonkiaikaan sinne tulevat kuntoilijat ja retkipyöräilystä nautiskelevat.

Koska saarella on tasamaata selvästi enemmän kuin esimerkiksi Kanarialla, fillarimatkailijan ei tarvitse olla huippukuntoinen voidakseen nauttia monipuolisista reiteistä.

Maantiepyörien lisäksi tiellä näkyy hybridejä ja retkipyöriä sekä kaikenkokoisia ja -kuntoisia ajajia. Mallorcalla on satsattu pyöräilyyn ja muuhun aktiivilomailun etenkin 2000-luvulla.

Valtaosa fillaristeista tulee saarelle Euroopan saksankielisistä maista.

”Kolme neljä viime vuotta pyöräturistien määrä on kasvanut voimakkaasti, ja vuosi 2016 on ollut ennätyksellisen vilkas. Virallisia tilastoja ei ole, mutta arvioimme, että heitä on tänä vuonna 200 000”, kertoo Ciclismo en Mallorca -pyöräilyportaalin perustaja Matias Ximelis.

Suomesta mukana oli aiemmin etenkin lisenssiajajia, mutta nykyisin on myös paljon kunto- ja retkipyöräilijöitä, kertoo Kari Mattila, joka on tuonut suomalaisia pyöräilijäryhmiä saarelle 24 vuotta.

”Naisten määrä on kasvanut, samoin iäkkäidenkin pariskuntien, joista molemmat ajavat lenkkiä”, hän sanoo.

Kasvun on huomannut myös pyöräkauppias Rolando Villa Sport Bequista.

”Nykyisin yhä suurempi osa pyöräturisteista on nuoria naisia ja naisryhmiä. Pohjoismaalaisten ja itäeurooppalaisten määrä kasvaa jatkuvasti.”

Ralf Örn

Taukopaikkoja kymmenen kilometrin välein

Playa de Palman lisäksi Alcúdian kaupungin ympäristö saaren pohjoisosassa on pyöräilijöiden suosiossa. Näistä kohteista on helppoa lähteä polkemaan Mallorcan etelä- ja koillisosien tasaisille teille tai suunnata Serra de Tramuntanan vuoristoon saaren luoteisreunalle.

Maaseudulla fillaroidessa saa ihastella teitä reunustavia manteli- ja oliivipuita sekä appelsiini- ja sitruunapuita talojen pihoilla.

Rauhallisimmat pikkutiet kulkevat usein maatilojen reunamuurien välissä, jonne tuulikaan ei aina osu. Siellä äänimaisemaan kuuluvat olennaisesti lampaat, joiden kaulassa on pieni kello.

Hyvällä tuurilla laitumilta voi bongata myös saarelle ominaisia mustia porsaita.

Moni pyöräilijä pysähtyy tauolle kahviloihin. Sesonkiaikaan puolilta päivin esimerkiksi Petran torille tungeksii kerralla satoja polkijoita.

Suosittu taukopaikka on keskeisellä paikalla sijaitseva Santa Marian kylä, josta matkaa voi jatkaa pitkin viinitarhojen ympäröimiä pikkuteitä koilliseen. Viinitiloille järjestetään myös vierailuja.

Minna Uusivirta

Jos haluaa ilmaiset maistiaiset paikallisista likööreistä, kannattaa pysähtyä esimerkiksi Manacorin kaupungin kupeessa sijaitsevassa Ceramicas y decoraciones -liikkeessä, jossa on myös kahvila. Sinisen talon tunnistaa sen seinään muuratuista saviesineistä.

Unescon maailmanperintökohteeksi valitulla Serra de Tramuntanan vuoristoalueella on lukuisia sieviä pikkukyliä ja solia, jotka serpentiiniteineen houkuttelevat pyöräilijöitä.

Saaren kauneimmaksi äänestetystä Valldemossan luostarikylästä matkaa voi jatkaa somaa rantatietä Deiàn kylään ja sieltä Sòlleriin, jonne pääsee Palmasta myös museojunalla.

Sirpa Pääkkönen / HS

Jylhistä kalliomaisemista pitävän kannattaa vierailla Sa Calobrassa ja Formentorin niemellä Mallorcan pohjoiskärjessä.

Pyörän voi vuokrata ja asua pyöräilyhotellissa

Pyöräilijät pitävät Mallorcasta monipuolisen tiestön ja hyvien viitoitusten takia. Fillaristin kaipaamia palvelujakin on kiitettävästi.

Jos haluaa ajaa toiselle puolelle saarta, voi osallistua ohjatulle retkelle, johon kuuluu kuljetus, tai napata pyörän vuokra-auton kyytiin.

Myös pyörän vuokraaminen on helppoa, tai oman pyörän voi tuoda lentokoneessa Suomesta.

”Täältä voi edullisesti vuokrata paremman pyörän kuin millä ajaa kotona”, sanoo tapahtumajohtaja Max Weissgeber Max Hürzeleriltä.

Tällä sveitsiläisyrityksellä on Mallorcalla 23 pyöräilyhotellia ja 6 500 vuokrapyörää.

Polkijoiden ansiosta moni hotelli voi avata ovensa aiempaa aikaisemmin keväällä ja sulkea myöhemmin syksyllä. Ehkä juuri taloudellisista syistä myös paikalliset autoilijat sietävät pitkiä pyöräletkoja hyvin.

”Maalis–toukokuussa meidän on palkattava kausityöntekijöitä, koska silloin pyöräturisteja on niin paljon”, kertoo pyöräkauppias Pedro Quintana Ciclos Quintanalta.

Monipuolinen maasto ja rauhallinen liikenne

Moni pyörämatkailija palaa saaren tutuille teille yhä uudelleen.

Jani Kiviharju ja Sami Vuorinen ovat tehneet niin kerran tai pari vuodessa 1990-luvulta lähtien ja Markku Koskinen vuodesta 2002.

Kolmikko on omien laskelmiensa mukaan polkenut Mallorcaa ristiin rastiin yhteensä noin 50 000 kilometriä.

Minna Uusivirta

Kiviharju pitää monipuolista maastoa saaren suurimpana etuna pyöräilijälle. ”Myös reitin luoviminen tuulen mukaan on mahdollista”, hän kertoo.

Koskisella on pyöräilymatkakokemusta myös Teneriffalta ja Alicanten Torreviejasta. Mallorcasta on muodostunut hänelle kestosuosikki rauhallisen liikenteen takia.

”Kesän ajokausi pitenee reilusti, kun tulee tänne huhtikuussa ja uudestaan lokakuussa”, Koskinen sanoo.

Varsinkin kevään fillarireissuissa on tärkeää, että talvella on jotain, mitä odottaa, kun kotimaassa kyntää polkupyörällä kylmässä loskasäässä.

”Se tuo motivaatiota talvella. Jaksaa treenata paremmin, kun tietää, että pääsee välillä toisiin maisemiin”, Vuorinen toteaa.