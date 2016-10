Syyslomalla lähelle kylpemään – HS vertaili Helsingin seudun viittä erilaista kylpylää

Huh-huh, onpa kuuma. Hiki liimaa kylpytakin ihoon, ihan kuin Thaimaassa. Nyt ollaan kuitenkin Vantaalla, Flamingo Spassa.

Tänne ovat paenneet pimeää syysiltaa myös Anna Peltonen ja Kalle Vihma. He makaavat lämmitetyillä divaaneilla. Viereisessä lämpimän veden altaassa hautuu kymmenkunta muuta seuruetta.

Pariskunnan mielestä kylpylä on kelpo paikka syysloman viettoon, koska sinne on pienempi kynnys lähteä kuin ulkomaille.

”Ei vaadi samalla tavalla valmisteluita. Voi helposti irtaantua arjesta”, Vihma perustelee.

Peltonen pitää erityisesti vesipuiston kylpyläpuolesta, jonne on alaikäisiltä pääsy kielletty. Se tekee hänestä kylpylästä vesipuistoa rauhallisemman, kun ei ole samanlaista vilinää.

Samaa mieltä ovat mineraalivesialtaassa kelluvat Takkiset.

”Täällä on enemmän luksusfiilistä, mutta myös tosi kallista – ja varsinkin, jos tulee koko perheen kanssa”, Iiris Takkinen sanoo.

Puoliso Harri Takkinen muistuttaa, että visiitti kylpylässä tulee kuitenkin etelänlomaa edullisemmaksi.

Vesipuiston puolella polskii Tervon perhe.

”Huippu paikka”, Luca Tervo, 7, sanoo ja vaatii isää kanssaan vesiliukumäkeen.

Ihan kohta, isällä on vielä asia kesken: hänen mielestään Flamingo sopii Espoon Serenaa paremmin perheille, joissa on eri-ikäisiä lapsia.

”Serena on isompi, ja siellä on enemmän vesiliukumäkiä. Täällä perhe pysyy paremmin kasassa. Serena on niin laaja, että siellä pitää sopia, kuka vahtii ketä”, Teemu Tervo sanoo ennen kuin karkaa takaisin altaaseen.

Serenan ja Flamingon lisäksi Helsingissä ja lähiseudulla on kolme muuta kylpylää.

HS vertaili kylpylöitä. Niiden hinta- ja muut tiedot näkee liikuttamalla nuolesta oheista grafiikkaa. Juttu jatkuu grafiikan alapuolella.

Uusin ja edullisin on Helsingin Kauppatorin kupeessa syyskuussa avattu Allas Sea Pool. Siellä voi kylpeä suolaisen ja makean veden altaissa yhdeksällä eurolla.

Hinnalla ei voi odottaa ihmeitä. Allas ei tarjoa esimerkiksi erikoissaunoja, toisin kuin muut kylpylät. Toisaalta muualla ei voi uiskennella merivedessä taivasalla Presidentinlinnan vieressä.

Merivesialtaan lämpötila on sama kuin meressä. Makean veden altaat on lämmitetty 27-asteisiksi.

Merivesi on puhdistettu, ja se tulee putkia pitkin Katajanokan pohjoispuolelta noin 400 metrin päästä rannasta.

Altaalla voi liikkua muutenkin kuin uimalla. Siellä on mahdollista osallistua muun muassa joogaan, lavatanssijumppaan, pilatekseen tai zumbaan.

Vertailun kallein kylpylä arkisin on Haikon kartanossa Porvoossa. Sen altaista ja saunoista pääsee nauttimaan 30 eurolla. Viikonloppuisin Flamingon spa-puoli on kallein, 39 euroa.

Yli 40 vuotta toiminut Haikon terveyskylpylä uusiutui keväällä, jotta se vastaisi paremmin entistä vaativampien asiakkaiden odotuksia.

Aiemmin varsin perinteinen kylpylä on saanut remontissa elämyksellisiä elementtejä: valaistus muuttuu vuorokaudenajan mukaan ja suihkuissa on erilaisia sade-, valo- ja äänitehosteita.

Flamingo, Kirkkonummen Långvik ja Serena ovat suurin piirtein samanhintaisia, noin 25 euroa.

Flamingo ja Serena muistuttavat toisiaan. Molemmissa on paljon vesiliukumäkiä ja erikoisia uima-altaita. Ne sopivat siten parhaiten lapsiperheille tai kaveriporukalle.

Långvik sopii aikuiseen makuun. Sinne kannattaa mennä pariskuntana tai ystävysten kesken. Jos haluaa kunnon lomatunnelmaan, kylpyläkeikalle voi varata hotellihuoneen.

Yöpymismahdollisuus on Flamingossa, Haikossa ja Långvikissä.

Hotellivieraille kylpylän sisäänpääsy on maksuton, paitsi Flamingossa, jossa joutuu maksamaan aina. Omat pyyhkeet on syytä pakata mukaan ainakin Serenaan, joka ei lainaa pyyhkeitä.

Flamingosta pyyhkeitä saa vuokrattua, mutta silloin vierailun hinta nousee kalliimmaksi kuin hienoimmissa kylpylöissä, joissa saa maksutta kylpytakin, Haikossa jopa tossut.