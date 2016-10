Lissabon on rosoinen ja nuorekas suosikkikaupunki – ja tässä ovat sen parhaat näköalat, ravintolat ja museot

Upea ilmasto, inhimillinen koko, kehittyvä kaupunkikulttuuri, nuhruisen kuvaukselliset kaakelirakennukset, mukulakivimäkiä kolistelevat puuverhoillut raitiovaunut ja edulliset hinnat. Ei ole ihme, että Lissabon hullaannuttaa matkailijan.

Portugalin pääkaupungin kaduilla ajan patina ja nuorekkuus sekoittuvat viehättävästi.

Ilmapiiri on lähellä kylätunnelmaa. Lissabon ei ole pystyyn kuollut museokaupunki eikä myöskään kaupallisuuden lannistama.

Vaikka lama koettelee maan keskusta ja matkailijoita tungeksii kesäkuukausina jopa riesaksi asti, palveluiden tason, hintojen ja jännittävyyden yhdistelmä on erinomainen.

”Nuorelta tuntuva Lissabon on kiinnostavassa tilanteessa, jossa vanha, rapistunut, perinteinen ja tuore kohtaavat”, kertoo taiteilija Tiago Hacke. Hän asuu läheisessä Cascaisin rantakaupungissa.

Hacke suosittelee eksymään kukkuloilla sijaitseviin kaupunginosiin, maistelemaan herkkuja pikkuruisissa ”tabernoissa”, ihailemaan maisemia parhaaksi näköalapaikaksi kehutulta Senhora do Montelta ja kuljeksimaan maurien ajalta peräisin olevan Alfaman kaduilla.

Näköaloja kukkuloilta ja parkkitalon huipulta

Seitsemän kukkulan Lissabon on hienojen näköalojen kaupunki. Miradouroja eli näköalapaikkoja riittää viikon jokaiselle päivälle.

Hienoja näköaloja voi ihailla vaikkapa kaupungin ehkä kuuluisimmalta nähtävyydeltä, Pyhän Yrjön linnasta, tai Senhora do Monten kukkulalta.

Aleksi Kinnunen

Vaihtoehtoinen kaupunkiseikkailija karauttaa hissillä Bairro Altossa sijaitsevan karun parkkitalon ylimpään kerrokseen.

Bar Parkin puutarhaterassilta avautuu komea näkymä kaupungin yli Tejo-joelle ja naapurin Santa Catarinan kirkontorneihin (Calçada do Combro 58).

Piipahdus dj-vetoiseen kattobaariin ei ole pakollinen: kerrosta alempana auringonlaskua voi ihastella ilman ostopaineita.

Apteekkari määrää illallisen Santa Catarinassa

Iltaisin suosittu on Santa Catarinan näköalapaikka Bican kuuluisan mutta kieltämättä ylihintaisen köysiradan lähellä. Se kerää koolle kaupunkiromantikot.

Täällä, Adamastorin merihirviöveistoksen kupeessa, sijaitsee yksi hauskimmista ravintoloista.

Pharmacia on apteekkimuseon ravintola, jossa portugalilaisten tapasten eli petiscojen hintalaatusuhde on mainio. Miljöö risteilee hyvällä maulla vitsikkään ja tyylikkään välissä (Rua Marechal Saldanha 2).

”Odotushuoneessa” voi nauttia drinkin nimeltä LSD, Placebo tai Ibuprofen. Vesi ja öljy tuodaan pöytään lääkepullossa.

Ihmettelyä ja yllätyksiä tarjoaa ruokateatterielämys, jonka voi nauttia tähtikokki José Avillezin Mini Bar -ravintolassa (Rua António Maria Cardoso 58). Se on yksi kaupungin kehutuimmista.

Mainion konstailematon ja nuorekas Quermesse edustaa modernin kotoisaa portugalilaista kortteliravintolaa (Rua da Glória 85).

Aleksi Kinnunen

Lähellä Cais do Sodrén asemaa on suosittu Time Out Market -ravintolahalli. Se on onnistuneesti yhdistänyt vanhan päivityksen katuruokamaisteluun ja mietittyihin laatukonsepteihin.

Kaksi vuotta sitten avatussa parinkymmenen ravintolan, kahdeksan baarin ja kauppojen tiheikössä riittää koluttavaa.

Linnunlaulua ja kilkutusta kaakeliluostarissa

Ihastuttavat kaakelipäällysteiset rakennukset ovat tyypillisiä Lissabonin katukuvalle. Koristeelliset pääosin sinertävät kaakelit ovat värittäneet Portugalin identiteettiä vuosisatoja maurien ajoilta asti.

Aleksi Kinnunen

Lyhyen ja edullisen taksimatkan päässä keskustasta sijaitsee valtiollinen kaakelimuseo (Rua Madre de Deus 4). Se vie kaakelihuuman toiseen ulottuvuuteen.

Kaakeliaikamatkaa säestää entisöijien kilkutus. Aikamatka alkaa 1400-luvulta ja päättyy ylimmän kerroksen parikymmenmetriseen kaupunkipanoraamaan ja moderneihin luomuksiin.

Vanha luostari puutarhasisäpihoineen, palmuineen, kappeleineen ja kahviloineen on jo itsessään elämys. Visiitti ulos kaupungin vilskeestä avaa korvat myös linnunlaululle.

Belémin ihmeleivokset ja puolustustorni

Mustalle metallipellille mahtuu 60 leivosta. Niitä paistetaan täällä päivittäin jopa yli kymmenentuhatta.

Portugalin kuuluisinta leivonnaista pastéis de nataa tarjotaan liki joka kuppilassa. Alkuperäistä herkkua on paistettu Paistéis de Belémin leipomokahvilassa vajaat parisataa vuotta (Rua de Belém 84).

Aleksi Kinnunen

Lämpimän, rapean ja kreemimäisen vaniljaleivoksen voi nauttia suurissa kaakelisaleissa Belémin nähtävyyksien koluamisen lomassa.

Belém sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Lissabonin keskustasta, ja siellä riittää kokemista helposti koko päiväksi.

Kannattaa tutustua ainakin saappaan muotoiseen Belémin puolustustorniin ja Hieronymuksen luostarin huikeaan julkisivuun.

Museu Coleção Berardon taidemuseon ilmainen perusnäyttely esittelee moderneja tyylisuuntia kubismista poptaiteeseen ja yllättää laadullaan.

Designia ja palmuja Príncipe Realissa

Príncipe Real tunnetaan Lissabonin homotienoona. Ylhäällä mäen päällä sijaitseva alue on yksi viihtyisimmistä. Designpuotien ja hip-ravintoloiden keskittymä on mukavasti etäällä keskustan hulinasta.

Príncipe Realin kaupallisena polttopisteenä voi pitää Entre Tanto -sisämarkettia, vanhaan palatsirakennukseen pari vuotta sitten syntynyttä trendiputiikkien yhteenliittymää (Rua da Escola Politécnica 42).

Sen sisäpihakahvilasta avautuu näkymä rehevän kasvitieteellisen puutarhan korkealle kurottaviin palmuihin.

Alempana Praça das Floresin viihtyisän aukion rauha suorastaan hellii.

Copenhagen Coffee Lab tarjoaa pelkistetyn hipster-vaihtoehdon perinteisille koristeellisille kahvilakioskeille ja portugalilaiselle bica-kahville (Rua Nova da Piedade 10).

Sintran mystinen puutarha kiehtoo

Tornit ja kierreportaat ovat kuin Taru sormusten herrasta -elokuvista. Kuunvalossa tämä kelpaisi myös kauhuelokuvan kulissiksi.

Aleksi Kinnunen

Runsaan puolen tunnin junamatkan päässä Lissabonista sijaitsevat Sintran linnat, kuten Disney-henkisen värikäs Penan palatsi. Linnat vaikuttavat epätodellisuudessaan liki lavasteilta.

Voiton vie silti Quinta da Regaleiran merkillinen puutarha-alue.

Putousten, onkaloiden, tornien ja salaperäisten symbolien paljoudessa puutarhan kiehtovin ilmestys on ”initaatiokaivo”. Se työntyy 27 metriä maan sisään spiraaliportaikkona.

Ällistyttävällä alueella on kuulemma viitteitä muun muassa vapaamuurareista ja temppeliherroista.

LX Factory on Lissabonin Teurastamo ja Suvilahti

Puolimatkassa Lissabonista Belémiin, 25 de Abril -sillan kupeessa, sijaitsee luovan alan yritysten yhteenliittymä LX Factory (Rua Rodrigues de Faria 10). Se on syntynyt 1800-luvun teollisuuskiinteistöihin.

Ravintoloiden ja designputiikkien kokonaisuus saa sunnuntaina seuraa markkinoista.

Lähellä on hauskannäköinen Village Underground -projekti, jossa rahtikontit ja kaksikerroksiset linja-autot muodostavat kaupunkikuvallisia veistoksia. Kontteja vuokrataan luovien toimijoiden ja startup-yritysten edullisiksi työtiloiksi, ja alueella järjestetään tapahtumia.

Kirsikkalikööriä ja kirpputoria Alfamassa

Perinteistä toritunnelmaa voi tutkailla Feira da Ladralla eli ”naisvarkaan torilla” tiistaisin ja lauantaisin.

Tarjolla on roinaa antiikkiesineistä vaatteisiin, vinyylilevyihin ja vanhoihin kaakeleihin, jotka on toivon mukaan irrotettu purkutuomion saaneista rakennuksista.

Aleksi Kinnunen

Alfaman alue, johon kirpputori kuuluu, edustaa monen mielestä viehättävintä Lissabonia. Sokkeloisten kujien kaava on ajalta ennen vuoden 1755 tuhoisaa maanjäristystä.

Ginja De Alfama -ravintolassa kuuluu maistaa kaupungin kuuluisaa kirsikkalikööriä eli ginjinhaa, lyhyemmin ginjaa (Rua São Pedro 12).

Ylempää Santa Luzian näköalapaikan viehättävästä kaakelipuistikosta avautuu upea näkymä yli Alfaman punertavien kattojen.

Fadoravintoloiden jatkoksi Alfamassa on myös musiikkityylille omistettu museo.

Bairro Altoon saamme kuuman vinkin: A Tasca do Chicossa vierailee kuulemma toisinaan jopa fadotähti Mariza (Rua do Diário de Notícias 39).

Pienen ja tunnelmallisen kuppilan ilmaiset fadoesitykset alkavat päivittäin iltayhdeksältä – kannattaa saapua ajoissa.