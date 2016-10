Islannissa voi kokea sinisen hetken jäätikön alla – upeat jääluolat syntyvät joka vuosi erilaisina uudestaan

Luolassa näky on uskomaton. Sinistä ja turkoosia hehkuva valo täyttää jäisen ihmeen.

Jääluolan seinät ja katto ovat kirkasta, pehmeää ja kylmää jäätä, jonka läpi auringonsäteet tunkeutuvat. Ympärilleen katsoessaan ymmärtää, miksi niitä kutsutaan myös kristalliluoliksi.

Ollaan Islannissa, valtavan Vatnajökullin jäätikön syleilyssä. Suuri luola on jakautunut kahteen erilliseen osaan, ikään kuin luonto olisi synnyttänyt yksiön sijaan kaksion. Kaikkialla on hämmentävän sinistä.

Sinisyys syntyy siitä, että jäämassojen paine pusertaa ilman jään sisältä. Siinä missä oman pakastimen jääkuutioissa ilmaa on noin puolet, luolissa sitä on jäljellä enää kymmenkunta prosenttia.

Seinämän eri kohdissa sinisen sävyt vaihtelevat, mikä tekee tunnelmasta entistäkin vaikuttavamman.

”Tämä on yksi maailman ainutlaatuisimmista paikoista”, toteaa Guide to Iceland -matkanjärjestäjän opas Gummi eli Gudmundur Halldórsson. Hän on kokenut jääluolien etsijä.

Jääluoliin pääsee talvella

Kesäisin, kun lämpö sulattaa lunta, juokseva vesi kaivertaa 900 vuotta vanhan jäätikön sisälle luolia. Se on kuin joki uurtaisi kalliota pikakelauksella.

Shoja Lak

Myös maasta nouseva geoterminen lämpö sulattaa pieniä luonnon ihmeitä. Ihminen pystyy kulkemaan jääluolissa kuitenkin vasta talvella, kun jäätikkövirrat tyrehtyvät ja seinämät pääsevät jäätymään.

Matkailuyrittäjät joutuvatkin etsimään luolat joka syksy uudestaan, sillä ne sulavat yleensä kesän aikana pois. Uusia jääluolia muodostuu joka vuosi eri paikkoihin.

Jääluolakauden pituus riippuu siitä, kuinka lämmintä tai kylmää on. Suurin osa luolaretkiä järjestävistä yrityksistä tarjoaa palvelujaan marraskuulta maaliskuulle, mutta kausi saattaa lyhentyä tai pidentyä lämpötilojen mukana.

”Tämän löysimme lokakuussa, se oli iso ja melko helposti löydettävissä. Jouduimme odottamaan sen jäätymistä ja veden virtaamisen loppumista”, Gummi kertoi viime talvena.

Etsiminen vaatii paikallistuntemusta, sillä jääluolien syntypaikka Vatnajökullin jäätikkö on valtava. Se kattaa peräti kahdeksan prosenttia koko Islannin pinta-alasta.

Etelämantereen ja Grönlannin ulkopuolella vastaavan kokoinen jäätikkö on ainoastaan Huippuvuorilla.

Suurin osa jääluolakierroksista lähtee Jökulsárlónin jäätikkölaguunin läheisyydestä Kaakkois-Islannista. Laguuni itsessäänkin on nähtävyys, ja jääluolien tavoin sen synnyttää sulava Vatnajökull.

Sään ja kelien ehdoilla

Reykjavikista matkaa Vatnajökullin kansallispuistoon on noin 400 kilometriä koko saaren ympäri kiertävää kehätietä. Hyvällä säällä tasaisen taipaleen taittaa jopa alle viiteen tuntiin, mutta aina sää ei suosi.

Islannissa matkailijan onkin syytä valmistautua yllätyksiin. Varsinkin talvella keliolosuhteet voivat muuttua äärimmäisen nopeasti, joten kannattaa tarkistaa sääennustukset ja varata autoiluun riittävästi aikaa.

Shoja Lak

Julkisten kulkuneuvojen varaan ei kannata laskea. Kätevintä on ottaa alle vuokra-auto.

Pitkän ajomatkan aikana ehtii tutustua Islannin maisemiin. Reitin varrella tai välittömässä läheisyydessä on laavakenttiä, vuonoja ja merta sekä Skógafossin 60-metrinen vesiputous ja Eyjafjallajökullin tulivuori, joka syöksi vuonna 2010 purkauksellaan Euroopan lentoliikenteen täyteen kaaokseen.

Tarjolla on myös Reykjavikista alkavia jääluolakierroksia, joissa kuljetukset kuuluvat pakettiin. Ne ovat yleensä kahden tai kolmen päivän mittaisia, sillä talviaikaan auringonvaloa on aivan napapiirin eteläpuolella sijaitsevassa Islannissa tarjolla vain rajoitetusti.

Reykjavikista ei siis ehdi ajaa aamulla jääluolakierrokselle.

Mukaan kunnon varusteet

Ahtaan paikan kammosta kärsivälle jääluolakaksion toisen huoneen näkeminen ei ole helppoa. Sitä varten täytyy ryömiä kuuden metrin matka kapean tunnelin läpi.

Ahtauden tunnetta kuitenkin helpottaa, että toisin kuin kiviset verrokkinsa kristalliluolat ovat täynnä valoa. Konttaamisen jälkeen näkymä on jälleen kuin toisesta maailmasta.

Osaa luolista pääsee helposti tutkimaan myös huonojalkainen matkailija, mutta osassa tarvitaan esimerkiksi köysiä laskeutumista helpottamaan.

Shoja Lak

Ilman kelvollisia varusteita luolaan ei ole asiaa. Matkanjärjestäjien paketteihin kuuluvat kypärät ja kenkiin kiinnitettävät jääraudat, joiden ansiosta liukkaalla jäällä liikkuminen on varmempaa.

Jääluolat ovat luonnon ihmeitä mutta myös täysin luonnon armoilla. Lumimyrskyt saattavat tukkia luolien suut. Vesisateet voivat puolestaan täyttää etenkin suuret luolat, jotka ovat muovautuneet vuolaimpien virtojen äärelle.

Lämpimät ja sateiset päivät eivät olekaan parhaita jääluolaseikkailuun, sillä pahimmillaan koko retki voi peruuntua.

Luolat, joissa vieraillaan, saattavat vaihdella päivittäin olosuhteiden mukaan.

Keväällä luolissa saattaa olla romahdusvaara, kun kohoavat lämpötilat heikentävät niiden seiniä ja kattoja. Uhka on todellinen, sillä kymmenen viime vuoden aikana ainakin kaksi ihmistä on kuollut jääluolien romahduksissa.

Varaa luolaretki ajoissa

Vuoden 2008 talouskriisin jälkeen Islanti on panostanut turismiin. Siitä on tullut yksi maailman kuumimmista kohteista.

Jääluolat ovat yksi suosituimmista kohteista, joten matkailijan kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä matkapaketteja varatessaan. Toisaalta kysyntä on lisännyt tarjontaa, ja yhä useampi yritys vie matkailijoita luoliin.

Halvimmillaan muutaman tunnin kierroksen saa noin 150 eurolla. Tarjolla on myös pidempiä, monipuolisempia ja luonnollisesti kalliimpia paketteja.

Teoriassa jääluolissa voi vierailla ilman opastakin. Omatoimimatkailija tuskin kuitenkaan löytäisi oikeaan paikkaan, sillä luoliin matkoja järjestävät yritykset käyttävät syksyisin paljon aikaa luolien etsimiseen.

Paras syy käyttää ammattilaisia on, että ilman paikallistuntemusta, kelvollista maastoautoa ja kunnollista varustusta jäätiköllä liikkuminen on hengenvaarallista.

Englannin kielestä kääntänyt Harri Ahola.

Shoja Lak