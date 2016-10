Ahdistaako alkava marraskuu? Valitsimme viisi matkakohdetta, joissa paistaa varmasti aurinko

Marraskuu alkaa ensi viikolla, ja sen kyllä huomaa. Tekeekö mieli paeta pimeyttä, kylmyyttä ja sadetta?

Kokosimme viisi matkakohdetta, joissa on marraskuussa lämmintä ja aurinkoista ja joihin pääsee helposti. Lämpötilat ja sadepäivien määrät ovat marraskuun keskiarvoja.

Ikisuosikki Gran Canaria

Ralf Örn

Päivän ylin lämpötila: 23,8

Päivän alin lämpötila: 17,9

Sadepäiviä: 5

Lentoaika: 6 tuntia

Kanaria on vuodesta toiseen suomalaisten syksyn ja talven ykkössuosikki.

Gran Canarialla on ikuisen kevään ilmasto. Saaren vehreyttä ei huomaa etelän hiekkarannoilla, joten kannattaa vuokrata auto ja ajaa pohjoiseen. Varsinkin lapsiperheille Kanaria on helppo vaihtoehto, koska aikaeroa on vähän ja lento on melko lyhyt.

HS kertoi Gran Canarian ja Lanzaroten vihreästä puolesta viime joulukuussa. Voit lukea jutun täältä.

Koko perheen Florida

Antti Hämäläinen

Päivän ylin lämpötila: 26,4

Päivän alin lämpötila: 21,4

Sadepäiviä kuukaudessa: 8,6

Lentoaika: 10–11 tuntia

Florida on aurinkoinen ja monipuolinen koko perheen matkakohde. Orlandon Walt Disney Worldiin kuuluu neljän teemapuiston lisäksi hulppea vesipuisto.

Kennedy Space Centerin Apollo/Saturn V -keskuksessa voi kävellä avaruussukkuloiden alta, ajaa bussilla laukaisupaikkojen ohi ja istahtaa sukkulan ohjaamoon.

Fort Lauderdale on kätevä tukikohta eteläisessä Floridassa. Evergladesin valtavaan kansallispuistoon voi lähteä myös muutaman tunnin kevytretkelle. Yksi hienoimmista rannoista on Miami Beachin South Beach.

HS matkusti lasten kanssa Floridaan viime helmikuussa. Voit lukea jutun täältä.

Luontokohde Gambia

Mika Ranta / HS

Päivän ylin lämpötila: 32,7

Päivän alin lämpötila: 18,8

Sadepäiviä kuukaudessa: 0

Lentoaika: 10 tuntia

Gambiassa on lämmintä ja aurinkoista lukuun ottamatta sadekautta, joka kestää kesäkuun puolivälistä lokakuun puoliväliin. Kuivalla kaudella lämpötila on jatkuvasti 30 asteessa.

Gambia on rauhallisuutta ja luontoa arvostavalle lomailijalle helmi. Lähes autiota rantaviivaa on kilometritolkulla ja paljon retkiä luonnon helmaan.

HS kirjoitti Gambiasta helmikuussa 2014. Voit lukea jutun täältä.

Miellyttävä Mauritius

Päivän ylin lämpötila: 30,2

Päivän alin lämpötila: 21,8

Sadepäiviä kuukaudessa: 3

Lentoaika: runsaat 11 tuntia suoralla lennolla

Afrikkaan kuuluva Mauritius on oiva matkakohde ympäri vuoden. Madagaskarin itäpuolella sijaitsevalla saarella vuodenajat ovat päinvastaiset kuin meillä: kesää kestää joulukuusta huhtikuuhun, jonka jälkeen alkaa viileämpi ajanjakso.

Tuolloinkin voi nauttia 20–25 asteen lämpötiloista. Hyvän ilmaston ja upeiden hiekkarantojen ansiosta Mauritiusta kutsutaankin paratiisisaareksi.

HS matkusti Mauritiukselle viime toukokuussa. Voit lukea jutun täältä.

Historiallinen Hua Hin

Leeni Hoimela

Päivän ylin lämpötila: 29,9

Päivän alin lämpötila: 23,6

Sadepäiviä kuukaudessa: 8,3

Lentoaika: 10–11 tuntia Bangkokiin, sieltä kolme tuntia autolla

Hua Hin on yksi Thaimaan vanhimmista lomakaupungeista. Siellä voi yhdistää kaupunki- ja rantaloman ja pelata golfia.

Kaupungissa on paljon historiallisia nähtävyyksiä. Retkillä pääsee Thaimaan maaseudulle ja Kwaijokea pitkin Myanmarin rajalle saakka.

HS kokosi Thaimaan kohteita erilaisille matkailijoille viime helmikuussa. Voit lukea jutun täältä.

Lähteet: www.worldweather.org, HS-arkisto, Tjäreborg, Aurinkomatkat, Finnmatkat.