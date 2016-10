Vietä virkistävä viikonloppu Malmössä – Silta-sarjan synkkä kaupunki on todellisuudessa rento ja kotoisa

Fakta

Malmö on Ruotsin kolmanneksi suurin kaupunki Tukholman ja Göteborgin jälkeen. Asukkaita Malmössä on yli 300 000, joka kolmas heistä on syntynyt ulkomailla.

Tanskalaiset perustivat Malmön todennäköisesti vuonna 1275. Ruotsiin se liitettiin vuonna 1658.

Malmöön pääse kätevästi lentämällä ensin Kööpenhaminaan ja jatkamalla Kastrupin lentokentältä matkaa junalla.

Malmon virallinen matkailusivusto on osoitteessa malmotown.com ja kaupungin kotisivut malmo.se