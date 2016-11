Talvinen Barcelona on täynnä elämyksiä – tutustu ainakin näihin paikkoihin

Talven harmaankalpea valo pyyhkii La Ramblan kukkakioskien pöytiä.

Taikatemppuilijat etsivät jo paikkaa, minne pyrähtää, jos pilvipeiton pohja pettää ja hulauttaa rankkasateen Barcelonan kuuluisalle kävelykadulle.

Tänään ei läheisen Barcelonetan rantahiekoille ole tungosta. Mutta viihtyminen Espanjan toiseksi suurimmassa kaupungissa ei ole sidottu kesäaurinkoon.

Katalonian valtakeskus on monille vierailijoilleen ennen kaikkea talvikaupunki.

Sen kadut ovat Antoni Gaudin ikuisesti valmistumaisillaan olevasta Sagrada Familia -kirkosta lähtien kukkuroillaan kunnianhimoisia, oikukkaita ja koko ajan ilmettään muuttavia kulttuuri- ja arkielämyksiä. Ne eivät ole säästä tai vuodenajasta riippuvaisia.

Talven tullen täällä myös syö edullisemmin ja ilman tungosta. Marraskuun alusta lähtien eletään myös kiihkeää alennusmyyntien aikaa.

Sokkeloisia sivukujia ja huippuluokan katutaidetta

Barcelonan keskuksena pidetään Plaça de Catalunyaa, jonne pääsee junalla ja metrolla joka puolelta viiden miljoonan asukkaan metropolialuetta. Aukion eteläpuolella ovat La Rambla ja vanhakaupunki, Ciutat Vella.

Siispä sateenvarjo kainaloon ja sinne. Jos kävely ei innosta, kolmoslinjan metrolla voi valita La Ramblan pohjoispäästä Catalunyan aseman, keskivaiheilta oopperatalon viereltä Liceun tai sataman läheltä Drassanesin.

La Rambla oli alun perin mereen laskeva haiseva viemärioja. Se kuivatettiin 1500-luvulla, ja se kasvoi kaupan, juhlakulkueiden ja oleskelun keskusväyläksi.

Andalusialainen runoilijamestari Federico García Lorca piti La Ramblaa maailman ainoana katuna, jonka ei toivonut päättyvän koskaan.

Kyllä se kuitenkin päättyy. Kadulla on mittaa vain 1 200 metriä: se kuuluu Mona Lisan ja Venetsian lailla nähtävyyksiin, joiden maine on huomattavasti mahtavampi kuin koko.

La Ramblan parasta antia ovat sen sivukadut. Catalunyalta lähdettäessä vasemmalla puolella eli idässä aukeavat Barri Gòticin korttelit ja oikealla puolella lännessä El Ravalin sokkeloiset kujat. Ne ovat kaupungin mielenkiintoisimpia seutuja mutta jäävät usein pakollisten turistinähtävyyksien varjoon.

Hannu Pesonen

Barri Gòtic eli goottilainen kaupunginosa on vanhankaupungin ydin, joka oli jo Rooman vallan aikaisen Barcinon keskus. El Raval on sen räävimpi ja suorasukaisempi versio, johon ovat lyöneet leimansa tehtaat, satama, kapakat ja bordellit.

Kujilla kiertyy esiin värikäs sikermä Euroopan tämän hetken parasta ja rohkeinta katutaidetta. Se on valovuosien päässä pelkästä bommauksesta eli omien tagien tuhrimisesta seinille: Barcelona vetää puoleensa graffitien ja muraalien parhaita tekijöitä kaikkialta maailmasta.

”Monet heistä tulevat tänne säännöllisesti ja jättävät uusimmat merkkinsä seinille”, kertoo Alexandra. Hän vetää ilmaisia katutaidekierroksia Barri Gòticiin kuuluvissa El Bornen kortteleissa. Hän on itse kotoisin El Salvadorista.

Alexandra on useimpien muiden vapaaehtoisten oppaiden tavoin alan ammattilainen ja tuntija. Hän avaa eloisasti kiveykseen ja seiniin piirrettyjen suurten muraalien ja graffitien historian, tekotavan ja tekijöiden taustat.

Barcelona Street Style Tourin järjestämiä parin tunnin mittaisia kierroksia on päivittäin sekä kävelijöille että pyöräilijöille.

Hannu Pesonen

Graffitit ovat ikuista rajanvetoa taiteen ja hyökkäävän vastalauseen välillä.

”Juuri siksi ne sopivat niin hyvin Barcelonaan. Ei ole koskaan varmaa, haluaako tekijä teostaan säilytettävän tai edes ihailtavan. Viranomaiset tai rakennuksen omistajat saattavat tuhota sen heti, kun se ilmestyy. Siksi tämä on nähtävä nyt”, Alexandra sanoo ja osoittaa naishahmoa, joka on maalattu eilen 1600-luvun tammiporttia peittävän graffitikirjailun päälle.

Reitille mahtuu runsaasti kiinnostavia nykytaiteen gallerioita. Monet niistä esittelevät myös katutaidetta. Moni protesti onkin jo kääntynyt päälaelleen.

Koska graffititaiteen 1980-luvun ”varhaisten klassikkojen” teoksista on jäljellä enää ani harva, jopa niitä aikanaan tuhonneet viranomaiset suojelevat arvokkaiksi kohonneita teoksia.

Samanlaista asennekeikausta El Bornen kortteleissa edustaa Pablo Picasson neljäätuhatta teosta esittelevä museo (liput 11 euroa, joka sunnuntai ilmainen kello 15:n jälkeen). Alun perin malagalainen Picasso koki Barcelonan kodikseen ja piti siellä ensinäyttelynsä, joka herätti närkästystä ”roskataiteellaan”.

Katutaidekierros päättyy Plaça Orwellille. Torin nurkilla George Orwell piileskeli pidättäjiä Espanjan sisällissodan aikana ja kirjoitti myöhemmin lohduttoman tulevaisuusfantasian Vuonna 1984.

Orwell soti Francisco Francon joukkoja vastaan taistelleessa tasavaltalaisarmeijassa, jonka valtakeskus oli Barcelona. Hän haavoittui rintamalla kaulaan ja joutui lopulta pakenemaan maasta tasavaltalaisten sisäisten välienselvittelyjen takia.

Sisällissodan kokemuksiaan Orwell kuvaa kirjassaan Katalonia, Katalonia! Siinä hän kuvailee armottomasti Barcelonan ikuisuusprojektia Sagrada Familiaa, ”yhtä maailman hirvittävimmistä rakennuksista”:

”Anarkistit osoittivat huonoa makua, koska jättivät sen räjäyttämättä, vaikka heillä oli siihen tilaisuus.”

Sagrada Familian on määrä valmistua 2026. Silloin on kulunut sata vuotta tapaturmaisesti raitiovaunun alle jääneen Gaudin kuolemasta. Valmistumista on luvattu ennenkin, mutta kuten Gaudi itse sanoi: ”Asiakkaallani ei ole kiirettä.”

Kolumbus, meriakvaario ja köysirata korkeuksiin

Takaisin La Ramblalle. Matka jatkuu kohti sen eteläpäätä. Siellä siintävät Kolumbuksen patsas ja meri.

Vaikka La Rambla on parin vuosikymmenen aikana selvästi siistiytynyt, alueet sataman tuntumassa ovat vieläkin silmänkääntäjien, taskuvarkaiden ja seksityöläisten valtakuntaa. Kamera- tai käsilaukkua huolettomasti olkapäällään roikottava turisti tulkitaan yhä yritteliäiden ammattilaisten luvalliseksi riistaksi.

Hannu Pesonen

Kristoffer Kolumbus viittoilee merelle 60 metriä korkean patsaansa huipulta. Juuri täällä italialainen löytöretkeilijä keräsi suurimmat suosionosoituksensa palattuaan Espanjan kuningasparin rahoittamalta valtamerireissulta 1493.

Kolumbuksen piti hakea idästä meritie Intiaan, mutta hän eksyikin länteen ja ”löysi” Amerikan. Katalonialaiset eivät antaneet sen häiritä: heidän kansallistunteensa oli tuolloin yhtä vahva kuin nytkin, ja he pitivät Kolumbusta maanmiehenään.

Satamassa kellui vielä 1990-luvun alussa Kolumbuksen lippulaivan Santa Marian epäaito kopio, mutta sen Katalonian itsenäisyysliikkeen aktivistit tuhosivat polttopulloilla, koska se oli rakennettu Francon diktatuuria ihannoivaa filmiä varten.

Vanhoja laivoja riittää silti ihailtavaksi hienossa merimuseossa läheisellä Kuninkaallisen telakan eli Drassanesin alueella (7 euroa). Ja hissi vie patsaan huipulle näköalatasanteelle (6 euroa, lapset 4 euroa).

La Rambla jatkuu Kolumbuksen patsaalta puisena. Noin 250 metrin mittainen kävelysilta La Rambla del Mar rakennettiin vanhaan satamaan, Port Velliin, joka uudistettiin vuoden 1992 Barcelonan olympialaisten alla.

Sitä ennen Port Vellissä saattoi lounastaa ravintoloissa, joihin hikiset telakkatyöläiset saapastelevat ahmimaan katalonialaisduunarin tukevan annoksen: pullean sangriakannun ja yltäkylläisen paellan.

Ensin he kävivät suihkussa: haarukoiden kilinää säestivät veden lorina ja painavien työkenkien kolahtelu yläkerran pesutiloihin vievillä metallirappusilla.

Kun kiinteistöjalostajan taikasauva kosketti Port Velliä, tavarajunien raiteet kuokittiin maasta, rähjäiset varastot purettiin, ahtaajat ja heidän kapakkansa siirrettiin sivuun.

Tilalle tuli muhkea huvittelu- ja ostosparatiisi Maremagnum: kerroksittain ravintoloita, baareja, merkkituoteliikkeitä ja elokuvateattereita.

Alueen vetonaula on Aquarium, Euroopan suurimmaksi väitetty meriakvaario (20 euroa, lapset 15 euroa). Yli 20 altaassa uiskentelee tuhansittain monien vesistötyyppien mereneläviä.

Koululuokka toisensa jälkeen pysähtyy piikkirauskujen eteen. Yli kolmimetriset hait lipuvat pään päällä suurimman altaan poikki vievässä tunnelissa. Hyvä sadepäivän vaihtoehto lapsiperheelle.

Lisäjännitystä tarjoaa satama-altaan yli Montjuïcin kukkulalle vievä Port Vellin köysirata (meno–paluu 16,50 euroa, yhteen suuntaan 11 euroa, alle 6-vuotiaat ilmaiseksi).

Alle kymmenen minuutin matka 70 metrin korkeudessa tarjoaa vielä huikeammat näköalat kuin Kolumbuksen patsaalta. Joulu–helmikuussa vaunut liikkuvat vain kello 11–17.30.

Kävelypäivä päättyy herkkupöytään

Paluumatkalla La Ramblan pohjoispäähän kannattaa tarkkailla kohtaa, jossa kävelykadun nupukivet muuttuvat värikkääksi mosaiikiksi.

Kymmenettuhannet kengänkannat ovat 40 vuoden ajan polkeneet taideteosta, jonka Joan Miró laati syntymätalonsa nurkille. Se on hyvä maamerkki nälkäiselle: pian sen jälkeen aukeavat La Boquerian torin portit.

Hannu Pesonen

Leveän ja korkean katon alla sateilta suojassa lepää valtava runsaudensarvi, joka on ruokkinut barcelonalaisia yli 800 vuoden ajan.

Viikunat, merisiilit, melonit, punanapsijat, kalmarit, kurpitsat, pörröturkkiset jänikset, makeat churromunkit, jamon serrano -kinkut, manchegojuustot ja tiiliskivien lailla ladotut lumenvalkoiset kuivatut turskalevyt odottavat ostajia vieri vieressä.

Jouluun asti pöydillä hehkuu myös Katalonian metsäkukkuloiden sienisato: suomalaisille tutut suppilovahverot, mustat torvisienet ja kantarellit.

Miro, Picasso, Gaudi ja Lorca viihtyivät täällä cavan ja tapasten äärellä. Torihälinää voi nytkin tarkkailla tuhdin äyriäis- ja kalavadin ja kuplivan kuohuviinilasin takaa rauhassa useista myyntipöytien väliin sirotelluista ravintoloista. Herkullinen päätös kävelypäivälle.

Hannu Pesonen

Rantaelämää voi vielä viettää Sitgesissa

Hiekkalinnoillakin on Katalonian rannikolla uskolliset rakentajansa vielä pitkälle joulukuun alkupuolelle asti. Parhaita pystytyspaikkoja on Sitges, joka sijaitsee runsaan puolen tunnin junamatkan päässä Barcelonasta

Omaleimaisen ja rennon rantakaupungin etu on lauha mikroilmasto, jonka ansiosta se on yksi Manner-Espanjan ja koko Euroopan aurinkoisimmista paikoista. Aurinko paistaa noin 300 päivänä vuodessa

Suomen alkukesää vastaavina marras–joulukuun päivänä voikin hyvin kääriä hihat ja lahkeet ja valita jonkin Sitgesin kaikkiaan 17 rannasta.

Vierailu Barcelonasta kannattaa muutenkin. Sitges on aidon katalonialaisen arkkitehtuurin, kulttuurin ja ruokaperinteiden keskus.

Hannu Pesonen

Katalaanin kieli on lyhyessä ajassa syrjäyttänyt täällä niin kuin Barcelonassakin espanjan katukylteissä ja puheessa jopa mielenosoituksellisella tavalla

Sitgesissä on myös ”katalonialainen unelma”: 1800-luvulla köyhyyttä Kuubaan paenneiden ja vauraina takaisin palanneiden sitgesläisten jännittävät kuubalaistalot.

Tropiikin tunnetta lisäävät vihreänharmaat munkkiaratti-papukaijat, jotka kirkuvat kimakasti lehahtaessaan nappaamaan makupaloja rantabulevardien palmuista roikkuvista taatelikimpuista. Sitges ja Barcelona ovat Argentiinasta peräisin olevan lajin tärkein asuinseutu Euroopassa

Lounaaksi voi nauttia seepiamustekalan musteella värjättyä äyriäispaellaa ja rannikon xató-salaattia: endiiviä, suolaturskaa, anjoviksia, tonnikalaa ja vihreitä oliiveja tomaateilla, manteleilla ja makealla paprikalla höystetyn kastikkeen kanssa.