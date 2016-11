Kiersimme kolmen kaupungin joulutoreja Euroopan sydämessä – valot, herkut ja musiikki tuovat joulun

Matka

Romanttisesti Prahassa





Praha on monen mielestä Euroopan romanttisin joulukaupunki. Joulu nimittäin pukee Prahaa, sillä Tšekin pääkaupungin romaanista, barokkia, renessanssia ja jugendia iloisesti sekoittava arkkitehtuuri luo joulun tunnelmoinnille täydellisen lavastuksen.





Prahalaisen joulun sydän sykkii vanhankaupungin aukiolla. Ilma höyryää. Hevoset odottavat vaunuineen asiakkaita. Matkailijat ostavat käsitöitä ja sullovat makkaroita muovikasseihin. Lopuksi otetaan yhteiskuva miekan takojan kanssa.





Grillissä pyörii porsas, ja sen rasva tirisee. ”Mehukasta”, viiksekäs herra myhäilee.





Tori ei ole kasvissyöjän paratiisi, mutta possun tuoksu häviää voimakkuudessa siman ja hehkuviinin levittämille kanelin ja neilikan tuoksuille.





Rauhaa kaipaava jouluihminen suuntaa Vltavajoen toiselle puolelle Mala Stranaan. Joulun löytää myös Wenceslasin, Charlesin ja Tasavallan aukioilta.





Prahan joulutorit 26.11.–1.1.





Talven iloja Brysselissä





Grand-Placen seimessä on eläviä lampaita. Aukion kojuissa myydään samppanjaa, jonka kanssa nautitut osterit ovat yhtä eläviä. Niistä lapset eivät välitä.





Lapset tykkäävät Grand ­Sablonin aukion suklaakauppojen jouluaiheisista konvehdeista, pörssin ohi letkassa etenevistä joulupukeista ja Place Sainte-Catherinen karusellista.





Brysselin joulun ajan tapahtumat on nimetty Plaisirs d’hiveriksi eli joulun iloiksi. Kiinnos­tavaa koettavaa on kaikenikäisille.





Place de Monnaien luistinrata saattaa olla nuorison mielestä siistein paikka. Aikuiset osallistuvat 16. joulukuuta Grand-Placella järjestettäviin valsseihin.





Grand-Placen 22 metriä korkea joulukuusi on matkustanut 1 400 kilometrin matkan Slovakian Smolenicesta Brysseliin. Kun kuusi on koristeltu, kaikki on valmista ääni- ja valoshow’ta varten.





Musiikin soidessa valot muuttavat aukion taideteokseksi viiden viikon ajaksi. Belgialaisten DJ Felix de Laetinhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=DJ%20Felix%20de%20Laetin ja valosuunnittelija Koert Vermeuleninhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Koert%20Vermeulenin yhteistyö houkuttelee päivittäin paikalle laumoittain ihmisiä.





Brysselin joulu 25.11.–1.1. Ääni ja valoshow Grand-Placella ma–to 17–22 tunnin välein, pe–su puolen tunnin välein.





Wienin joulumaa





Mozart soi. Maria-Theresien-Platzin joulu­kylä on omistettu musiikille: gospelkuorot ja orkesterit virittävät musiikin pääkaupungin jouluun.





Wienin jouluun on tänä vuonna kehitetty uutta. Ensimmäistä kertaa kaupungintalon puistossa Ringstrassen varrella kimaltavat jouluvalot ja puistossa luistellaan.





Kaikkein pienimmät pääsevät koristelemaan piparkakkuja ja kirjoittamaan joululahjalistoja Christkindille Volkshallessa.





Wienissä riittää jouluun val­jastettavia aukioita. Freyungin aukion wieniläinen joulutori noudattaa vuoden 1772 perin­teitä. Sieltä ostetaan yhä lasista puhallettuja joulukoristeita ja itävaltalaista hienoa keramiikkaa.





Schönbrunnin palatsin edustan joulutori on romanttinen. Belvederen palatsin barokkifasadi sopii tyylikkään joulutorin taustaksi.





Wienin joulutorit 19.11.–1.1.