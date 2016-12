Buenos Aires on rähjäisen romanttinen metropoli, jossa tango huumaa ja kaupunkikulttuuri kukoistaa

Matka

S uurkaupungeilla

Ilmainen opaskierros vie keskustakortteleihin

”Buenos Aires

Buenos Aires Free Walks. Recoleta-kierros alkaa päivittäin 10.30 Libertad- ja Viamonte-katujen kulmasta. Iltapäivän keskustakierros alkaa kongressin edestä päivittäin klo 15.

Danten jumalaisia näkyjä kattojen yllä

Pariisilaishenkiselle

Palacio Barolo, Av. de Mayo 1370. Argentiinan kansalliskirjasto, Calle Agüero 2502. Juttu jatkuu kuvan alapuolella.

Maradona-pizzan ja kirjakauppojen Corrientes

Buenos Aires

Pizzeria Güerrin, Av. Corrientes 1 368. Helados Jauja, Av. Cerviño 3 901. Sarkis, Thames 1 101. Bar 878, Thames 878.

Lempeän gauchon opissa

Argentiinalaisilla

Tunnelmakahviloita ja -kauppahalleja

Buenos Aires

Patio del Liceo, Av. Santa Fe 2 729. Galería 5ta Avenida, Av. Santa Fe 1 270. El mercado de las pulgas, Av. Dorrego 1 650.

Milonga-tunnelmaa Gardelin kotikulmilla

Tangon

CAFF, Sánchez de Bustamante 772. La Catedral, Sarmiento 4 006.