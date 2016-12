Sotši on taas Mustanmeren kaunotar – neuvostoajan suosikkikohde uudistettiin olympialaisia varten

Matka

S atamassa keinuvat

Sotšin hienoimmat

Ulkomaalaisia

Hyvät rannat maksullisia, englantia kuulee vain vähän

”Tulimme

Sotšin keskustassa

Sotši oli neuvostoaikana suosittu lomakohde

1980-luvun

Neuvostoliiton

Sotšin tärppejä matkailijalle

Urkumusiikkia kulttuurinnälkäiselle

Vaatimaton

Hiihtohissillä Kaukasukselle

Kaukasusvuoristossa

Sotši mereltä

Sotšin