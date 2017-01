Sukellusmatka vie korallien ja kalojen maailmaan – esittelyssä suositut sukelluskohteet, jotka sopivat myös aloittelijalle

Matka

V ärikkäitä

Kenelle sukeltaminen sopii?

Aloittelijalle

Tällaisia ovat suosituimmat sukelluskohteet:

Thaimaa

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Egypti

Filippiinit

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Malediivit

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Indonesia

Malta

Tansania

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Kroatia

Turkki

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Tällaista on opetella sukeltamaan – toimittaja Mari Manninen kertoo, millaista oli alkeiskurssilla Indonesiassa:

K uolenkohan

Olin odotuksia

Ensimmäisenä

Loma

Toiseksi viimeisellä

Toimittaja Mari Manninen osallistui Bunakenin sukelluskurssille vuonna 2014.