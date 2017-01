Korttimaksu kannattaa – HS vertaili, mikä on edullisin tapa maksaa ulkomaanmatkalla

Matka

1 Maksaminen kortilla

2 Käteisen nostaminen kohteessa

3 Valuutan vaihtaminen kotimaassa

Juttua varten haastatellut asiantuntijat: Danske Bankin viestintäpäällikkö Anita Nou­siainen, Nordean korttiyksikön johtaja Tero Pirskanen, OP:n asiantuntijapäällikkö Katariina Säntti ja Forexin aluejohtaja Elina Viita. Esimerkit on laskettu 24. tammikuuta voimassa olleiden kurssien mukaan.

Pankki- tai luottokortilla maksaminen on halvinta kolmesta HS:n vertailemasta vaihtoehdosta. Kahdesta suositusta maksukortista Mastercard on Visaa hieman halvempi.Jos matkustaa esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja tekee ostoksia 500 dollarilla, kortin käyttäjältä veloitetaan Mastercardilla noin 475 euroa ja Visalla 477 euroa.Jos Thaimaassa käyttää kort­tiaan 18 000 bahtin ostoihin, Mastercardilla kuluu noin 486 euroa ja Visalla 488 euroa.Kun kortilla maksaa vieraassa valuutassa, pankit muuttavat summan euroiksi korttiyhtiön tukkukurssilla. Kurssi vaihtelee markkinatilanteen mukaan päivittäin. Lisäksi pankki laskuttaa 1,95 prosentin marginaalin.Kulut ovat samat riippumatta siitä, käyttääkö kortin debit- vai credit-ominaisuutta. Jos maksaa luotolla, lisäkuluja tulee koroista, jos velkaa ei maksa pois viimeistään laskun eräpäivänä. Luottokorttiostoille saa keskimäärin kuukauden korotonta maksuaikaa.Euroalueella pankit eivät lisää mitään loppusummaan, koska valuuttakurssin muuntamiseen liittyviä kuluja ei ole.Vaikka kortilla maksaminen on halvempaa kuin käteisen hankkiminen, käteisellä on omat etunsa: se käy maksuvälineenä myös silloin, kun kortit eivät toimi.Automaattinostoissa valuuttakurssi määräytyy samalla tavalla kuin kortilla maksaessa eli korttiyhtiön tukkukurssin ja pankin marginaalin mukaan.Jos käteistä nostaa automaatilta euroalueen ulkopuolella, pankit veloittavat kahden euron palvelumaksun. Lisäksi ne lätkäisevät päälle tietyn prosentin noston määrästä. OP:ssa prosentti on 2,5 ja Danske Bankissa ja Nordeassa kolme.Jos esimerkiksi nostaa Mastercardilla Yhdysvalloissa 500 dollaria eli 475 euroa tai Thaimaassa 18 000 bahtia eli 486 euroa, oma pankki veloittaa nostosta noin 14–16 euroa.Paikallinen pankki saattaa lisäksi periä nostoista erillisiä kuluja, jotka se ilmoittaa automaatilla.Euromääräinen automaattinosto pankkitililtä ulkomailla on maksutonta Danske Bankin ja Nordean asiakkaille. OP:n kortilla euromääräinen automaattinosto maksaa 0,75 euroa, mutta maksu on poistumassa keväällä.Danske Bankin asiakkaat saavat tehdä euromaissa enintään viisi ja Nordean asiakkaat neljä maksutonta kuukausinostoa.Nordean yhdistelmäkortin debit-ominaisuudella ja debit-kortilla maksuttomia ovat myös kruunumääräiset automaattinostot Ruotsissa.Valuutan vaihtaminen etukäteen on halvinta verkossa. Silloin valuutanvaihtotoimistot eivät veloita vaihtopalkkiota ja matkarahat voi noutaa valuutanvaihtopisteestä.Kurssit ovat yleensä huonommat kuin korttia käyttäessä.Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoaseman Change Groupin vaihtokurssilla 475 euroa vastaa 16 511:tä Thaimaan bahtia ja 487:ää Yhdysvaltojen dollaria, kun tilauksen tekee verkossa.Forexin kurssilla 475 euroa on 16 495 bahtia ja 486 dollaria.Valuuttaa verkossa vaihtaessa häviää siis 14–43 euroa kortilla maksamiseen verrattuna.Vielä kalliimpaa on vaihtaa valuuttaa vasta lentoasemalla. Siellä Change Groupin vaihtopalkkio on 5,95 prosenttia yli sadan euron summissa. Alle sadan euron summissa se on 5,95 euroa.500 eurosta palkkio on siis lähes 30 euroa. Lisäksi palvelupisteen valuuttakurssit voivat olla verkkoa huonommat.Jos matkavaluuttaa jää, sen voi myydä takaisin valuutanvaihto­yritykselle. Maksua ei peritä, jos kuitti valuutanostosta on tallella.