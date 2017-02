Kreeta, Kanaria ja Kroatia ovat lapsiperheiden suosikkeja – HS:n lukijat suosittelevat lomakohteita

Matka

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

K oulujen talviloma lähestyy, ja perheen kesälomamatkaakin pitäisi jo ruveta suunnittelemaan. Vinkkejä matkakohteen valintaan tarjoavat tässä jutussa HS:n lukijat.



Pyysimme tammikuun alussa verkkokyselyllä lukijoita kertomaan suosikkikohteensa ja perustelemaan valintansa. Kyselyyn vastasi 350 ihmistä ja heistä noin kolmannes lapsiperhekysymykseen.



Lapsiperhekohteissa vastaajat arvostivat varsinkin helppoutta, siisteyttä ja melko lyhyttä lentomatkaa. Maista eniten mainintoja saivat perinteiset suosikit Kreikka ja Espanja ja niissä erityisesti Kreeta ja Kanarian saaret. Kotimaassa hyviä kokemuksia on kylpylöistä ja hiihtokeskuksista.



Kotimaanmatkalle Vantaan Flamingo ”Kylpylä, jossa tunne on kuin olisi ulkomailla, mutta ilman hankalaa matkaa.



Aulangon kylpylähotelli ”Ei liian iso eikä liikaa ihmisiä.”



Ruka, Levi, Ylläs ”Hienot laskettelu-, lumilautailu- ja hiihtomahdollisuudet.”



Mainintoja saivat myös Enontekiö, Punkaharju, Sotkamon Katinkulta, Naantali ja kesämökki.



Rantalomalle Kreeta ”Hyviä hotelleja, upeat maisemat, vesipuistoja, idyllisiä kyliä, kreikkalaista vieraanvaraisuutta – kaikki ainekset rentoon perhelomaan.”



Kanariansaaret ”Siellä on niin helppoa: lämmitetyt uima-altaat ja hiekkaranta, tekemistä riittää koko päiväksi.”



Kroatia ”Hyvä ruoka, puhdas ympäristö, ystävällinen kansa ja upea luonto.”



Italia ”Gardan seutu vesipuistoineen ja safari­eläintarha Parco Naturaviva, Veronan historiallinen kaupunki oopperajuhlineen ja leikkipuistoineen, Veneton viinitilat aikuisille, outlet village -ostosparatiisit merkkitietoisille.”



Myös Thaimaa , Sri Lanka, Flordia, Nizza, Albanian hiekka­rannikko, Korfu, Kreikan Kos ja Rhodos, Espanjan Mallorca ja Menorca, Portugali ja Viro.



Kaupunkilomalle Berliini ”Isojen lasten kanssa.” ”Paljon nähtävää ja tehtävää.”



Budapest ”Paljon lapsille suunnattuja asioita.”



Barcelona ”Paljon nähtävää eri-ikäisille pienellä alueella.”



Dubai ”Paljon tekemistä. Näkemistä. Siisti ja turvallinen.”



Aktiivilomalle Lappi ”Puhdas luonto. Liikunta on mahdollista kaikkina vuodenaikoina: uinti, pyöräily, vaellukset, hiihto, laskettelu.”



Zakopane, Puola ”Idyllinen, edullinen, asuntoja ja mökkejä tarjolla. Ulkoilujuttuja ja hyvää ruokaa. Samalla reissulla esimerkiksi Krakova.”



Serfaus, Fis ja Ladis, Itävalta ”Kolme pientä kylää hyvin lähekkäin Alpeilla. Todella helppoa liikkumista hisseillä ylös ja alas. Lyhyet kävelymatkat. Fis on rakennettu täysin lasten ehdoilla, ja puuhaa riittää koko päiväksi.”



Legoland, Tanska ”Hotellit vieressä. Paljon tekemistä lapsille. Lähellä.”



Namibia, Etelä-Afrikan Kapkaupunki ”Siellä yhdistyvät rantaloma, hieno kaupunki ja jännittävät safarit lähistöllä.”