Pietarin uusi kaupunkikeidas vetää hipstereitä ja lapsiperheitä

Amiraliteetin ja Krjukovin kanavien kulmassa saa hetken pälyillä ympärilleen, ennen kuin rakennuksen seinään maalattu lintu opastaa oikeaan suuntaan: Ostrov Novaja Gollandija – New Holland Island, teksti kertoo.Kolmionmuotoisen saaren komean rautasisäänkäynnin löytää lopulta helposti. Sillan ylityksen jälkeen saavutaan keskelle tsaarinajan telakkaa, joka on saanut uuden elämän.Ihmiset käyskentelevät verkkaisesti punatiilirakennusten lomassa, paviljongeilla nautiskellaan hehkuviiniä, ja viehättävällä luistinradalla pyrähtelee hyväntuulisia kaupunkilaisia. Ämyreistä kuuluu vaimeana letkeä pop-rytmi.viime aikoina intoilleet sosiaalisessa me­diassa Uuden Hollannin paluusta kaupungin kulttuuritarjontaan. Tsaarin amiraliteetin ja myöhemmin Neuvostoliiton laivaston käytössä ollut piskuinen tekosaari pysyi yleisöltä suljettuna 1700-luvulta aina vuoteen 2011, jolloin portit avattiin väliaikaisesti.Kolmena peräkkäisenä kesänä Uusi Hollanti toimi nuorten pietarilaisaikuisten hellimänä kaupunkipuistona, jonne pystytettiin popup-hengessä valokuvanäyttelyitä, biletystilaa, konttiravintoloita, skeittiramppi, lasten leikkialue ja pienviljelypalstoja.Syksyllä 2013 ovet suljettiin jälleen ja saarta alettiin restauroida arkkitehtikilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Pitkään odotettuja avajaisia vietettiin viime syksynä.Vieläkään ei ole aivan valmista. Esimerkiksi vanhaa vankilarakennusta kunnostetaan edelleen. Mutta nyt Uusi Hollanti on taas ympärivuotisessa käytössä.”Kulttuurillisen urbanisaa­tion” nimeen vannova alue on kaupunkilaishipsterien mieleen, mutta talvisena lauantaina saarella tulee vastaan myös monia lapsiperheitä ja keski-ikäisiä pariskuntia.maksaa muutaman euron ja luistinten vuokraus saman verran. Kassalla kerrotaan, että omat luistimet voi tuoda teroitettavaksi.Jäykän sirklailun jälkeen tekee mieli burgeria. Kasvisvaihtoehtoa ei ole listalla, mutta ruokapaviljonkia pitävä reipas nuori mies loihtii sellaisen perunapihveistä. Hehkuviini huuhtelee annoksen ja lämmittää lempeästi.Vieressä seisoo yksi saaren harvoista uudisrakennuksista, vanhan fregatin mallin mukaan tehty lasten leikkilaiva, jonne tekee heti mieli kiipeilemään. Se avautuu keväällä.Kannattaa piipahtaa myös pääportin vieressä pienessä infopisteessä, jossa saa tietoa tulevista tapahtumista.Sujuvasti englanniksi palveleva opas kertoo, että luistinrata on auki maaliskuun puoliväliin saakka. Kevätkauden kulttuuritarjonnan avaavat huhtikuussa ensimmäiset taidenäyttelyt.