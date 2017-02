Tänä vuonna lähdetään Viroon, Ruotsiin ja Lappiin – HS:n lukijat suosittelevat matkakohteita

Matka

V iro on

Näitä rantalomakohteita lukijat suosittelevat

Näitä kaupunkikohteita lukijat suosittelevat

Näihin kotimaankohteisiin lukijat aikovat matkustaa

HS:n lukijoille selvä ykkönen, jos kysytään tämän vuoden matkakohteita. Moni suunnittelee matkaa myös Ruotsiin ja Espanjaan.Kysyimme tammikuun alussa verkossa, mihin lukijat aikovat matkustaa tänä vuonna ja mitä kohteita he suosittelevat. Kyselyyn vastasi 351 ihmistä.Heistä 127 eli useampi kuin joka kolmas aikoo matkustaa Viroon. Ruotsiin tai Espanjaan suunnittelee matkustavansa noin joka neljäs vastaaja.Oheisessa taulukossa ovat 15 eniten mainintoja saanutta maata. Jokaisen mainitsi vähintään 15 vastaajaa.Kaikkein suosituinta on tietysti kotimaanmatkailu. Suomessa aikoo matkustaa kolme neljästä vastaajasta.Lukijoiden suunnitelmien kärkinelikko on sama kuin suomalaisten toteutuneissa matkoissa. Tilastokeskuksen tuorein matkailutilasto on vuodelta 2015. Silloin suomalaiset tekivät eniten vapaa-ajan matkoja Viroon, Espanjaan, Ruotsiin, Saksaan, Venäjälle, Kreikkaan, Italiaan, Turkkiin, Britanniaan ja Norjaan.Kreikka, Espanja, Kroatia ja Thaimaa keräsivät lukijoilta eniten mainintoja rantalomakohteista, joita he suosittelevat muillekin.Espanjassa mainittiin erityisesti Malaga, Mallorca, Ibiza ja Kanarian saaret, Kreikasta Kreeta, Rhodos ja Kos ja Thaimaasta Krabi ja Koh Lanta.Myös Intian Goa, Mauritius, Dominikaaninen tasavalta, Sri Lanka, Florida, Filippiinit ja Bali saivat useita mainintoja.Kotimaan hiekkarannoista suosituksia saivat Hanko ja Yyteri.Rooma, Berliini, New York, Lontoo, Pariisi, Amsterdam, Tukholma ja Praha.Mutta myös Tokio, joka on ”niin ihanan omituinen, mutta valloittava. Sinne palaamme kerta toisensa jälkeen.”Ja ”Helsingin seksikäs isosisko” Kööpenhamina, Varsova, jossa ovat ”historia ja nykyisyys samassa paketissa” ja Lissabon, jonka ”tunnelma on aivan ainutlaatuinen vanhojen talojen kortteleissa”.Suosikkikaupunkeja on melkein yhtä paljon kuin vastaajiakin.Kotimaan kaupungeista erityisesti Helsinki, Turku saaristoineen, Savonlinna, Punkaharju, Lappeenranta, Kuopio, Tampere, Oulu ja Rovaniemi ovat monen kyselyyn vastanneen matkustuslistalla tänä vuonna.Moni aikoo matkustaa jonnekin Lappiin, ja heistä erityisen moni Leville tai Ylläkselle.Hiihtokeskuksista myös Ruka, Vuokatti, Tahko, Koli ja Himos mainittiin useita kertoja.Kulttuurikohteista mainittiin Savonlinnan oopperajuhlat, Mäntän taidemuseot, Turun Ruisrock ja Pori Jazz.Ahvenanmaa tai kierros Itä-Suomessa, länsirannikolla tai saaristossa on monen listalla. Lapsikohteista kutsuvat Muumimaailma, Korkeasaari, Puuhamaa ja Ähtärin eläinpuisto.