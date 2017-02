Rion sambakarnevaalit ovat maailman suurimmat bileet – näissä kolmessa paikassa ne ovat parhaimmillaan

Matka

Sambakoulujen bileisiin pääsee lähes läpi vuoden

Sambódromon stadionilla seotaan sambakilpailuista

pukee ylleen kullanvärisen, nilkkapituisen liehuleningin. Hän kietaisee päähän huivin ja kaulaan kasan hopeanhohtoisia helmiä.”Baiana-ryhmän tanssijana esiintyminen on elämäni ilo”, Cipriano kertoo. Hän valmistautuu nousemaan lavalle, jossa naiset pyörivät hypnoottisesti kuin turkkilaiset dervissit.55-vuotias riolaisnainen on esiintynyt Salgueiro-sambakoulun riveissä yli kymmenen vuotta. ”Tanssiminen synnyttää käsittämätöntä rakkauden ja vapauden tunnetta”, hän sanoo.Ilta on kääntymässä yöksi. Andaraissa Rion keskustassa sijaitseva sambakoulun megahalli on tupaten täynnä. Tropiikin kuumuus ja kosteus litsaavat paidan selkään kuin liimapaperin.Toistatuhatta ihmistä on pakkaantunut harjoitusbileisiin. Ne ovat paikallisille sambakouluille tärkeä tulonlähde ja me-hengen luoja ennen karnevaaleja.Matkailijalle sambakoulujen bileet tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden nähdä samba­show ja tanssia pikkutunneille.Sambakoulut sijaitsevat ympäri kaupunkia, usein esikaupunkialueilla. Viikonloppubileitä järjestetään lähes läpi vuoden. Sisään pääsee 10–20 eurolla. Paikalle voi tulla itsenäisesti tai matkatoimistojen retkillä.Salgueiron salia reunustavat kioskit, joista kannetaan kaljatölkkejä jääpalasaaveissa tanssilattialle. Koulun liikkeestä voi ostaa muistoksi ”Olen Salgueiro kunnes kuolen” -t-paidan.Bateria eli rytmiryhmä soittaa parvella. Meteli on huumaavaa, tärykalvoja repivää. Lavalla esiintyvät laulajat, soolotanssijat ja lipunkantajapari, joka saa välillä ohjeita valmentajaltaan.Jokaisen pyörähdyksen, ojennuksen ja kumarruksen on osuttava millilleen. Nyt harjoitellaan Sambódromon stadionin kilpailuihin, joissa mestaruus voi olla kiinni yhdestä askeleesta.Esitys on vauhdikasta sambaa ja akrobatiaa. Hikipisarat sinkoilevat tanssivan yleisön joukkoon. Niukkapukeiset esiintyjät tihkuvat tunnetta ja taitoa.Katolisessa Brasiliassa karnevaaleja juhlitaan ennen pääsiäistä edeltävää lihatonta paastoa.Rion karnevaaleista tuli maailman kuuluisimmat bileet 1950-luvulla. Ne ovat kaupungille miljoonabisnes. Tänäkin vuonna odotetaan yli 700 000:ta kansainvälistä matkailijaa.Sambódromon stadion Rion keskustassa tarjoaa matkailijalle tilaisuuden seurata kaupungin parhaiden sambakoulujen kiihkeää kilpailua, joka on räiskyvä, mukaansatempaava show.Katsomossa on lähes 90 000 istuma- ja seisomapaikkaa, joilla voi nauttia esityksistä läpi yön.Tunnelma Sambódromolla syntyy suosikkikoulun intohimoisesta kannustamisesta. Riehakkainta on brasilialaisten suosimissa edullisemmissa katsomoissa sektoreilla 10 ja 11. Kansa laulaa ja sambaa joka solullaan.Kymmenien metrien pituisilla liikkuvilla esiintymislavoilla nähdään huikeita mielikuvituksen tuotteita: jättikokoisia King Kongeja, merirosvolaivoja ja savua syökseviä tulivuoria.Jalkapallon tavoin myös sambassa kilpaillaan divisioonissa. Kisojen alussa Sambódromolla esiintyvät nousuryhmän koulut. Rion 12 parasta koulua kilpailevat mestaruudesta sunnuntai- ja maanantaiöinä.Kilpailut alkavat iltakymmeneltä ja jatkuvat auringon nousuun asti. Jokaisen koulun riveissä tanssii 3 000–4 500 jäsentä.Kuusi parasta koulua esiintyvät karnevaalien jälkeisenä lauantaina mestareiden näytöksessä.Sambakarnevaalikilpailut ovat oma taiteen muotonsa, katuoopperaa. Jokaisella koululla on tyylinsä.

Jotkut ovat perinteisiä ja valitsevat teemakseen historiallisen aiheen, toiset ovat modernimpia, teemavalinnallaan avantgardeja. Abstrakteimmat teemat jäävät karnevaalihisto­riaan.Vaikka katsomossa seotaan sambasta, esiintyjät ovat tiukan kilpailun kourissa. Kello mittaa esityksen enimmäisajaksi 75 minuuttia, ja lisäajasta rangaistaan.Kulkuetta arvostelevat tuomarit, jotka antavat pisteitä rytmiryhmän soitosta, kulkueen harmonisesta etenemisestä, esiintymislavoista ja asuista.Jokainen esiintyjä on tärkeä, myös koulun riveissä tanssivat ulkomaalaiset matkailijat. Esiintyjien vierellä kulkee kymmeniä äänekkäitä ”paimenia”, jotka pitävät tanssijat ruodussa ja kul­kueen kasassa.

Katukarnevaaleissa sykkii Rion todellinen sydän

Lähes joka vuosi kilpailussa nähdään myös ennalta arvaamatonta jännitystä. Koska esiintymislavat ovat mammuttimaisia, ne voivat jumiutua ja jarrut ylikuumentua.Lavojen tulipalot ja esiintyjien kyyneleet kulkueen keskeytyessä ovat kilpailujen koskettavaa draamaa.Maailma tuntee Rion karnevaalit strutsinsulin koristelluista kaunottarista, mutta karnevaalien sydän sykkii toreilla ja kortteleissa. Tänäkin vuonna järjestetään yli 450 blocoa eli jokamiehen ja -naisen katukarnevaalia.Suurimpiin, kuten Cinelandian Cordão do Bola Pretaan, osallistuu jopa miljoona ihmistä. Banda de Ipaneman bloco-kulkueessa juhlii usein kymmeniätuhansia. Copacabanalla samba soi lähes joka korttelissa.Oman bloconsa ovat saaneet myös koiranomistajat, parrakkaat ja mielenterveyspotilaat. Myös kondomille on omistettu oma katukarnevaalinsa.

Blocot ovat ilmaisia ja avoimia kaikille. Karnevaalivarusteita on myytävänä kadulla popup-kioskeissa. Olut- ja caipirinha-kauppiaat parveilevat kuin ärhäkkä ampiaislauma. Humaltuminen on sallittua, mutta kadulle virtsaamisesta räpsähtää sakot.Tanssiminen polttavan auringon alla on uuvuttavaa ja vaatii kuntoa. Se vie toiseen maailmaan ja yhdistää hetkeksi suurten ristiriitojen ja eriarvoisuuden maata. Machomiehet pukeutuvat balettitanssijattariksi ja drag queenit loistavat silikonirintoineen.Paikalliset kutsuvat katukarnevaaleja vapauttavaksi tanssiterapiaksi. Niiden aikana unohdetaan arjen murheet: maata piinaava lama, poliittinen kriisi ja korruptio-oikeudenkäynnit.