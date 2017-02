Kanarian karut kaunottaret Lanzarote ja Fuerteventura – näillä vinkeillä löydät parhaat rannat ja ravintolat

Matka

Tuuli ujeltaa korvissa, ja pikimusta hiekka rahisee askelten alla. Ympärillä avautuu kumpuileva ja karu maisema. Taustalla häämöttää tulivuoren kraatteri, joka ei ole ollut aktiivinen ainakaan 10 000 vuoteen.Kivien keskellä juoksee vuohia, joihin törmää Kanarian saarten Fuerteventuralla lähes useammin kuin ihmisiin. Tie päättyy tyrskyiseen rantaan, jossa aallot lyövät vaahtopäisinä kiviin ja kallioihin. Pozo Negron rannikolla merenkäynti on raju.Mutta juuri tuulen vuoksi tänne saavutaan eri puolilta maailmaa. ­Fuerteventura houkuttelee erityisesti surffaajia ja leijasurffaajia, koska saaren lukuisista rannoista riittää sopivia aloittelijalle ja haasteita hakevalle.Saari vaikuttaa karulta, mutta sen luonto on huikean monimuotoinen. Siellä voi nähdä lukuisia merilintuja ja merikilpikonnia.Kukkuloiden ja vuortenrinteiden kiviset terassimaiset muodostelmat kertovat maanviljelymenneisyydestä: saarella viljeltiin ennen muun muassa vehnää ja maissia.Nyt viljely on pienimuotoista. Paikalliset keskittyvät lähinnä tomaatteihin ja perunoihin, joista valmistetaan yksi perinneruoista, papas con mozo.Karuissa, kuivissa ja tuulisissa oloissa selviävät loistavasti kaktukset ja aloe vera, josta tehtyjä tuotteita voi ostaa halvalla.Fuerteventuralla sijaitsevat Kanariansaarten pisimmät rannat. Jotta syrjäisimmille rannoille pääsee, kannattaa vuokrata auto.Vuokraus on Manner-Espanjaan verrattuna huiman halpaa. Se kannattaa erityisesti, jos haluaa majoittua turistirysien ja lomakylien ulkopuolella paikallisilla tiloilla, joita espanjalaiset kutsuvat nimellä casa rural.Airbnb-palvelun ansiosta Kanariansaarilta löytää entistä laajemman valikoiman hinta-laatusuhteeltaan loistavia taloja ja tiloja. Noin sadalla eurolla per yö saa jopa neljä henkeä majoittavan talon upeine maisemineen ja uima-altaineen.Näin saa myös maistaa paikallista elämää. Malpaís Granden alueella sijaitsevalla aloe- ja oliivitilalla ensimmäisen aamuherätyksen aiheuttaa vuohen määkiminen. Kun seuraan hätääntynyttä ääntä kukkulan yli, huomaan vuohen, joka on jäänyt sarvista kiinni rautalanka-aitaan.Kun eläin rauhoittuu, saan ensimmäisen sarven vapautettua. Toiseen tarvitaan tilalla työskentelevien apua, mutta vuohi saadaan kuin saadaankin irti.Illalla paikallisten suosittelemassa Casa Luis -ravintolassa Tiscamanitan kylässä meille suositellaan vuohta kahdella tapaa: patana ja grillattuna.Vuohenliha on yksi saaren erikoisuuksista merenelävien ja kalojen ohella. Illallinen päättyy hunajarommilasilliseen ja kupilliseen barraquitoa, Kanariansaarille tyypillistä kahvia. Se valmistetaan kahvista, kondensoidusta ja tavallisesta maidosta, kanelista, sitruunasta ja likööristä.seuraamaan tuulta, koska sen suunnan perusteella muun muassa valitaan ranta. Pohjoistuulen puhaltaessa kannattaa suunnata esimerkiksi saaren kaakkoispuolelle Playa de Sotaventoon.Noin kolme kilometriä pitkän laguunirannan aallot murtuvat maltillisesti hietikolle. Rannalla pidetään leijasurffauksen maailmanmestaruuskisat joka vuosi.Kun ajaa Sotaventon rannalta koilliseen, pääsee ihailemaan yhtä Fuerteventuran hienoimmista näkymistä. Ylös Mirador Astronómico de Sicasumbren näköalapaikalle kipuamisen ­jälkeen edessä levittäytyvät ­360-asteen näkymänä vuoret, laaksot ja taustalla kimmeltävä meri.Nimensä mukaan paikka on rakennettu myös tähtien havainnointia varten. Fuerteventura on loistava kohde astronomiasta innostuneille, koska valosaas­tetta on vähän ja yöt ovat kirkkaita.Saarella ei voi käydä piipahtamatta pohjoispuolen Grandes Playas de Corralejo -rannalla. Kilometrejä pitkä ranta, vaalea hiekka, kristallinkirkas vesi ja ympäröivä luonto houkuttelevat nauttimaan iltapäivästä.Vaikka tuuli puhaltaisi voimakkaasti, lounas tuoreeseen kalaan ja mereneläviin erikoistuneessa La Tasca -ravintolassa on ajelun arvoinen.Fuerteventuran naapurisaarelle Lanzarotelle pääsee helposti Corralejon kaupungista.Lautta saapuu Puerto del Carmeniin, ja eron kahden saaren välillä huomaa heti Lanzarotelle saavuttua.Vaikka Fuerteventura on noin sadantuhannen asukkaan saari ja pinta-alaltaan Lanzarotea merkittävästi suurempi, se on silti maaseutumaisempi ja vähemmän moderni.Ihmiset elävät omassa rytmissään eivätkä kiinnitä huomiota matkailijoihin samalla tavalla kuin Lanzarotella.Puerto del Carmenissa vilisee enemmän turisteja kuin yhdessäkään Fuerteventuran kaupungissa, ja ravintoloitsijat jutustelevat pitkät tovit.ovat ­Fuerteventuraa karumpia ja kivisempiä.Yksi saaren kauneimmista rannoista on luonnonpuiston keskellä sijaitsevaa Playa de Papagayo.Sen keskellä kohoavan jyrkänteen yllä on muutama ravintola, ja laguunirannat levittäytyvät molemmin puolin. Jyrkänteen laella sijaitsevan ravintolan terassille kannattaa pysähtyä nauttimaan paikallisesta valkoviinistä ja saaren upeimmasta auringonlaskusta.Viininystävälle Lanzarote on loistava kohde. Saarella on kymmeniä viinitiloja, ja sieltä ovat peräisin lukuisat kansainvälisesti palkitut viinit.Hedelmällisessä pikimustassa vulkaanisessa maaperässä loistavat muun ­muassa viinilajikkeet malvasía volcanica ja moscatel.Monet tilat järjestävät maisteluja ja kierroksia. Arvostetulla El Grifo -viinitilalla on myös viinimuseo, jossa voi perehtyä viininvalmistuksen saloihin vuosisatojen ajalta.Lanzarotelta pohjoiseen sijaitsee piskuinen La Graciosan saari. Saarelle pääsee lautalla pohjoisen Orzolan kylästä, ja matka kestää puolisen tuntia.La Graciosa ja neljä muuta saarta merialueineen muodostavat yhdessä Pohjois-Lanzaroten kanssa Chinijon luonnonsuojelualueen. Suojellulle saarelle kätkeytyvät lähes koskemattomat, kirkasvetiset rannat, luontopolut ja pari pientä kylää.Saarella voi vuokrata polkupyöriä edullisesti ja ajella auringon alla.Jos haluaa päästä helpommalla, voi palkata paikallisen kuljettajan. Hän vie pöllyävää hiekkatietä pitkin seurueen 20 euron meno–paluuhinnalla esimerkiksi Playa Amarilla -rannalle, joka on mahdollisesti upein Kanarialla näkemistäni rannoista.Saaristo on myös sukeltajien unelma. Alueen vesillä voi nähdä muun muassa pallopäävalaita, delfiinejä, vasarahaita ja sinievätonnikaloja.Jos paikalle sattuu matkaamaan sesongin ulkopuolella, saa välkehtivien vesien rannoista nauttia lähes yksin.