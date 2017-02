Viipuri tarjoaa ostoksia, kauneushoitoja ja historiaa – sodissa tuhoutunut ravintola Espilä avautui uudestaan

Matka

V iipuri

Ensimmäinen

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Lähteitä: Aarni Krohn (toim.): Viipuri, kirjailijan, muistelijan ja historioitsijan kaupunki (2009). Sven Hirn ja Juha Lankinen: Viipuri, kansainvälinen kaupunki (1988). Lempi Jääskeläinen: Vanhan Viipurin hiljaiseloa (1941).

Historian havinaa ja arkkitehtuuria

Viipurin linna

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Museo- ja taidekoulurakennus

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Alvar Aallon kirjaston

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

https://interactive.hs.fi/arkku/public/generated/10761MPHubty/

Hierontaa, ostoksia ja monenlaista syötävää

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Ravintoloita