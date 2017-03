Sademetsien ja hiljaisten rantojen Samana on Dominikaanisen tasavallan helmi

Matka

Auringonnousu

Rantoja moneen makuun

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Kookospalmut tuliaisina Euroopasta

Kansallispuiston pelikaanit ja intiaaniluolat

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Mototaksiin tai takapaksiin

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Kulttuuri- ja kielimuurit katoavat comedoreissa

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Ryhävalaat saapuvat Samananlahdelle

Merengue keinuttaa

Las Terrenasin rannalla tuntuu epätodelliselta lähes 12 tunnin lennon ja neljän tunnin bussissa hytkymisen jälkeen.Trooppinen kuumuus iskee heti, kun aurinko on asemissaan.Ranta oli vielä hetki sitten autio, mutta nyt siellä syntyy kuhinaa. Kalastajat valmistautuvat merelle lähtöön, ja kulkukoirat tulevat tekemään tuttavuutta aamupalan toivossa.Rantabaarin omistaja nostelee tuoleja hietikolle ja huikkaa pirteät buenosdíasit. Atlantin valtameri keinuttaa rannalle hiekkaa ja muovijätettä.Päivä on alkamassa Samanan niemimaalla Dominikaanisen tasavallan ja Hispaniolan saaren koilliskolkassa.Samanan suosio lomakohteena kasvaa, mutta toisin kuin esimerkiksi Puerto Platassa ja Punta Canassa, massaturismia ja all inclusive -resortteja ei Las Terrenasissa juuri näy.Las Terrenasin pikkukaupunki on tukikohta monelle Samanassa lomailevalle. Sen ranta sopii mainiosti lenkkeilyyn. Uiminen kannattaa jättää pulahtamisen tasolle, sillä keskustan liepeillä vesi on likaista puutteellisen jätehuollon takia.Kaupunkilaiset suosivat Punta Popyn ja Las Ballenasin rantoja. Kartan perusteella on tosin vaikea tietää, milloin yksi ranta alkaa ja toinen loppuu. Kannattaa kysyä, sillä paikalliset neuvovat mielellään.Taksilla pääsee 30 eurolla edestakaisin Playa Bonitalle. Matka kestää vartin. Rauhallinen ranta on äkkisyvä, mutta lapset viihtyvät mainiosti hietikolla ämpärien ja lapioiden kanssa.Rantakauppiaita ei näy, ja ravintoloita on vain muutama. Tämän lähemmäksi matkaesitteiden paratiisikuvailuja ei pääse.Jos kaipaa aurinkotuoleja ja sähäkämpää rantaelämää, voi tehdä retken Playa Rincónille. Se listataan usein jos ei maailman niin ainakin Karibian kauneimpien rantojen kärkeen.Rincón on oikeastaan usean rannan kokonaisuus, ja lyhyen kävelymatkan päässä aurinkotuolialueesta pääsee ihailemaan Atlantin tyrskyjä ja hulppeita postikorttimaisemia. Paljaita varpaita ei kannata upottaa pehmeään hiekkaan, sillä lasinsiruja on paljon.Cayo Levantadon saari toimii risteilyalusten pysähdyspaikkana, ja sinne järjestetään päiväretkiä. Se tunnetaan myös Bacardi-saarena, sillä samanniminen yritys on kuvannut täällä mainoksia palmujen katveessa.Lempeässä tuulessa huojuvat kookospalmut ovat ”se juttu”, jolla Samanaa ja sen rantoja usein markkinoidaan. Palmumaisemat liittyvät niin vahvasti mielikuviin Karibiasta, että on vaikea uskoa, että laji tuli tänne espanjalaisten mukana.Tilanne käy katuteatterista, kun lihaksikas mies kiipeää notkeasti kookospalmun latvaan. Samaan aikaan paikalle puksuttaa golfkärryn ja jäätelöauton risteytystä muistuttava letkeä menopeli, joka on kuin suoraan sarjakuvalehdestä.Olkihattuinen kuski hypähtää maahan ja vetää esille machete-veitsen. Taidokkaasti hän silpoo pähkinän ja tökkää siihen pillin. Terveysjuoman saa hörpittäväksi eurolla.Kookospähkinöiden lisäksi kannattaa nauttia tuoreista hedelmistä. Las Terrenasin rantakadulla ja rannoilla niitä myydään kottikärryistä. Muutama kauppias kantaa hedelmäkoria ylväästi päänsä päällä.Mehukkaat ananakset ja papaijat pirskahtelevat suussa kuin sorbetti, jota on yllättävän vaikea löytää, kuten myös jäätelöä.Los Haitises -kansallispuistoon pääsee Samanasta katamaraaneilla tai moottoriveneillä.Molemmissa on puolensa: katamaraaneissa riittää tilaa jaloitella, kun taas pienemmissä veneissä istutaan tiiviisti. Veneillä pääsee tutustumaan kapeampiinkin väyliin: kuljettaja sammuttaa moottorin, ja vene lipuu hiljakseen mangrovemetsiköiden halki.Ruskopelikaanit ja fregattilinnut lentelevät ylväästi, ja pienillä pysähdyksillä pääsee tutustumaan värikkääseen kasvillisuuteen.Veneet rantautuvat kahteen tai kolmeen luolaan retkestä riippuen.Taino-intiaanit piileskelivät luolissa 1500-luvulla espanjalaisten vallattua saaren. Näyttävät luolamaalaukset puhuttelevat nykyihmistäkin, vaikka syvemmälle käyvät oppaan tarinat in­tiaanien joukkoitsemurhista.El Limonin kylän liepeillä sijaitsevalle vesiputoukselle pääsee patikoiden tai hevosilla. Ratsastusretki sademetsässä on elämys. Reitti kulkee kivisiä polkuja pitkin, ja kokematonta ratsastajaa pelottaisi, ellei mukana kulkisi rauhallinen taluttaja.Luontokokemus olisi lähes täydellinen, ellei joku olisi keksinyt perustaa matkamuistomyymälää keskelle metsää, aivan vesiputouksen liepeille.”Moto! Moto”, kuuluu pärinän yli, kun epäviralliset mopotaksit, motoconchot, tarjoavat palvelujaan. Hymy ja kädenheilautus irtoavat kuskilta ennen kaasupolkimen painallusta, vaikka kyyti ei kävelijälle kelvannutkaan.Seuraava yrittäjä jarruttaa jo takana. Kukaan ei käytä kypärää, suositumpi päähine näyttää olevan löysä villapipo.Apupojat rupattelevat kuorman päällä istuskellen, kun avolava-autot kuljettavat kaikkea puutavarasta kodinkoneisiin.Opaskirjat ja -lehtiset varoittavat auton vuokraamisesta liikenteen kaoottisuuden takia, ja tällä kertaa tuntuu, että neuvo ei ole ylivarovaisuutta.Onneksi takseja on helposti saatavilla, autot ovat uusia, ja turvavyön soljet on kaivettu esille penkkien välistä. Tosin toisinaan joutuu istumaan tila-auton matkatavaratilassa.Dominikaaninen tasavalta on vuosisatoja ollut ihmisten ja kulttuurien sulatusuuni. Paikallisissa on niin espanjalaisten, afrikkalaisten orjien kuin alkuperäisintiaanienkin perimää.Las Terrenasissa asuu paljon eurooppalaisia, etenkin ranskalaisia ja italialaisia.Tuoreimpien maahanmuuttajien vaikutus näkyy erinomaisessa ravintola- ja kahvilatarjonnassa. Hintataso on suunnilleen samaa luokkaa kuin Helsingissä, toki riippuen ravintolasta ja annoksesta.Paikalliset syövät comedor-ravintoloissa. Espanjan alkeet osaava matkailija pääsee helposti mukaan keskusteluihin. Yksinkertaisissa ”ruokaloissa” saa varmasti ainakin kanaa, papuja ja riisiä. Kastikkeet ovat erityisen herkullisia.Paikallisia yrittäjiä voi tukea myös tekemällä ostokset markettien sijaan pienissä colmado-kivijalkakaupoissa.Tammi–maaliskuussa Samananlahdella pääsee ihastelemaan ryhävalaita, useimmiten ainakin pyrstönheilahduksen verran. Hyvällä tuurilla näkee myös emojen ja vastasyntyneiden valaanpoikasten leikkejä tai urosten näyttäviä kosiomenoja.Ryhävalaat ovat maailman suurimpia nisäkkäitä, joten sellaisen bongaaminen luonnossa tekee vaikutuksen.Valaiden aikaan maakunnan pääkaupungissa Santa Barbara de Samanassa riittää yöpyjiä.Myös matkailusesongin ulkopuolella kaupunki on vilkas, mutta tukala bensankatku ja meteli saattavat tehdä lomailusta kaoottista.Las Terrenasin keskustan parturiliikkeestä keskellä päivää kadulle kantautuvat merenguen rytmit saavat askeleet keinumaan.Rentous tarttuu, eikä siihen tarvita edes tujausta rommia tai tilkkasta mamajuanaa, kuten paikalliset ihmejuomaansa kutsuvat. Se tepsii kuulemma kaikkeen flunssasta impotenssiin.Merengue on hiljattain päässyt Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Toinen paikallinen musiikkityyli ja tanssi on nimeltään bachata.