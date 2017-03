Berliini hemmottelee historiasta kiinnostuneita

Matka

Kauhua kerrakseen

Topographie des Terrors http://www.topographie.de/ , Niederkirchnerstraße 8, Kochstraßen metroasema. Saksankielinen kierros sunnuntaisin kello 14 ja englanninkielinen kello 15.30. Maksuton.

Seikkailu suljetulla lentoasemalla

Tempelhofin lentoasema http://www.thf-berlin.de/ , Tempelhofer Damm 1–7, Platz der Luftbrücken metroasema. Englanninkielinen kierros ke, pe, la ja su kello 13.30. Saksankielinen ma–to kello 16, pe kello 13 ja 16, la–su kello 12 ja 15. Liput 15 euroa.

Pako maan alle

Dark Worlds -kävely http://berliner-unterwelten.de/tour-1.13.1.html . Gesundbrunnenin metroasema, Brunnenstraße 105. Englanninkielinen kierros ke–su kello 11, ma myös kello 13. Saksaksi ke–ma kello 12, 14 ja 16. Liput 11 euroa. Vain käteinen.

Urkintakoneiston aivot

Stasimuseum http://www.stasi-museum.de/ , Ruschestraße 103, Magdalenenstraßen metroasema. Saksankielinen kierros la–su kello 13 ja englanninkielinen kello 15. Liput 6 euroa. Vain käteinen.

Kurkistus kidutusselliin

Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen http://www.stiftung-hsh.de/ , Genslerstraße 66. Englanninkielinen kierros maalis–lokakuussa päivittäin kello 10.30, 12.30 ja 14.30. Saksankielinen kierros joka päivä tasatunnein kello 10–16. Liput 6 euroa.