Pitkä viikonloppu Prahassa – näihin paikkoihin kannattaa tutustua perusnähtävyyksien lisäksi

Matka

P raha

Ratikalla kätevä sightseeing

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Piknikille Petřinin kukkulalle

Perinteistä ja vegaanista ruokakulttuuria

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Konserttien kaupunki

Kaikkien kansojen suosikki