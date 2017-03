Matka

Kirjoittaja on Madventures-seikkailija ja tietokirjailija, joka on saanut sekä Anti Animalia- että Pro Animalia -palkinnot.

tv-yleisölle näyttää ihan konkreettisesti, miten liha päätyy lautasille – siis tappamalla vaikkapa kanan tai pupun kameroiden edessä ennen valmistusta?Tätä olemme joutuneet pohtimaan uuden ruokaohjelmamme Mad Cook Show’n kuvauksissa. Kalan verestäminen mahdollisesti menisi läpi, mutta isomman olennon live-teurastuksesta varmaankin seuraisi someraivo, sponsorikato ja yleinen älämölö.Useimmat meistä suomalaisista lihansyöjistä ulkoistavat siististi kaikki omatuntoa kolkuttavat faktat, jotka lihateollisuuteen liittyvät: kaupan pakastealtaalla unohtuvat niin tuotantoeläinten huonot olot kuin surmaamisen veriset yksityiskohdat., poissa mielestä. Mutta Intiassa, Myanmarissa ja läntisessä Afrikassa ajatellaan toisin: siellä eläimen surmaamisesta tehdään usein hirveä numero – ja matkailijakin törmää hurmeisiin rituaaleihin.Meille eläinuhraus näyttäytyy kuolemalla mässäilynä ja jopa julmana puuhana, jossa ei ole järjen häivää. Mutta siellä, missä ihminen elää lähempänä luontoa eikä ole vieraantunut ympäristöstään, eläimen kuolemaa ei ohiteta mekaanisena tapahtumana tai sivuseikkana, vaan siihen on liitettävä riittejä ja merkityksiä.Eläimen kuolemalla on jokin arvo, minkä ihminen todentaa yhdessä muiden kanssa: lausutaan kiitos, annetaan uhri tai juhlistetaan sitä ei-arkista hetkeä, joka mahdollistaa lihan nauttimisen.uhraavat silloin tällöin temppeleissä eläimen saadakseen jumaltensa suosion. Käytännössä perheet vievät temppeliin esimerkiksi juhlapäivän ateriaksi kaavaillun kanan tai vuohen, ja pappi toimii teurastajana ja lihanleikkaajana. Rituaalin tulos on prasad, siunattua ruokaa.Käytännössä välttämättömyyteen on näin yhdistetty pyhittäminen – elukkahan lahdattaisiin joka tapauksessa. Verta ei lasketa viemäriin, vaan sillä pestään vaikkapa jumalankuva. Samalla tavallaan yhdistytään siihen edeltävien kiitollisten sukupolvien joukkoon, jolle eläinproteiini on arvokas ja harvinainen ravinto.Tehotuotantoon ei moinen sovi. Eihän elämän käsitettä tuotantoeläimeen edes yhdistetä, materiaa se vain on.Ja kun ruokarukouskin on useimmista rikkaista maista maallistumisen myötä kadonnut, ei kiitollisuutta tai kunnioitusta pöydän antimia kohtaan yleensä oteta ihmisten kesken mitenkään esille. Sapuskaa tankataan kuin dieseliä, jota tulee jostain ehtymättömästä lähteestä.Kai sellaistakin voi järjettömänä ja julmana pitää.