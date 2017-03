Japanin eteläisin pääsaari Kyushu tarjoaa patikointia tulivuorilla ja nautiskelua kylpylöissä

Matka

Nousu satumaiselle Aso-tulivuorelle

Kylpyhyppelyä Kurokawa Onsenissa

Yamamizuki-onsen täyttää kaikki odotukset

Maa järisi kaksi kertaa peräkkäin

Paikallisjuna vie länsirannikon Nagasakiin

Vuoden 1945 atomipommi ei unohdu

