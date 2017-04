Matkatavaroista voi tulla tuntuva lisälasku, jos lennolle lähtee halvimmalla lipulla – HS vertaili 18 lentoyhtiön hintoja ja käsimatkatavaroiden määrää

Matka

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Lentoaseman lähtöselvitystiskillä voi odottaa ikävä yllätys, jos ei ole lukenut tarkasti ostamansa lentolipun ehtoja.



Monella lentoyhtiöllä halvimmat liput eivät enää sisällä lainkaan kirjattavaa eli ruumaan menevää matkatavaraa.



Jos ei halua maksaa matkatavaroista, lomalla pitää pärjätä pelkillä käsimatkatavaroilla, jotka saa ottaa mukaan maksutta.



Mutta minkä kokoisen kassin matkustamoon saa viedä? Ja montako? Entä mitä kirjattava matkalaukku maksaa, jos sellaisen haluaa mukaan ottaa?



Etsimme vastaukset kysymyksiin vertailemalla Helsingistä Eurooppaan lentäviä reittilentoyhtiöitä. Vertailu on tehty sillä oletuksella, että lomamatkaaja ostaa halvimman mahdollisen economy-luokan lipun.



Oheisessa taulukossa ovat kaikkien 18:n Helsingistä Eurooppaan reittilentoja lentävien yhtiöiden tiedot: sallittu käsimatkatavaran määrä ja ruuman menevän matkalaukun hinta.



Perussääntö on, että lentokoneen matkustamoon saa viedä yhden lentolaukun ja yhden henkilökohtaisen tavaran, kuten käsilaukun tai salkun, ja lentokentällä tehdyt ostokset.



Laukkujen sallitut mitat ovat tiukkoja. Voi olla muutamasta sentistä kiinni, saako laukkua viedä matkustamoon. Tarkkana pitää olla myös siksi, että sallitut koot vaihtelevat eri lentoyhtiöissä, kuten oheinen taulukko osoittaa.



Jos kirjattavaa matkatavaraa päättää ottaa mukaan, se kannattaa maksaa etukäteen verkossa eikä odottaa lähtöpäivään asti. Näin meno–paluumatkalla voi säästää jopa 150 euroa laukkua kohden.



Eniten kirjattavasta matkatavarasta veloittaa British Airways. Kentällä maksettava laukku maksaa 75 euroa suuntaansa. Brittiyhtiö toisaalta sallii eniten maksutonta käsimatkatavaraa: yhteensä 46 kiloa.



Muut huolivat käsimatkatavaraa kymmenisen kiloa matkustajaa kohti.



Vertailun halvin kirjattavassa matkatavarassa on Norwegian. Sen hinnat vaihtelevat kuitenkin paljon eri reiteillä, ja verkkosivuilla oleva hintataulukko on sekava.



Yhä on myös yhtiöitä, joille saa ottaa ruumaan menevää tavaraa maksutta. Sellaisia ovat venäläinen Aeroflot, valkovenäläinen Belavia, islantilainen Ice­landair ja turkkilainen Turkish Airlines.



Muilla lentoyhtiöillä kirjattavaa matkatavaraa voi kuljettaa maksutta kalliimmilla economy- ja bisnesluokan lipuilla. Yleensä tavaraa saa kantaa mukana sitä enemmän, mitä kalliimpi lippu on.



Kannattaako ostaa lippu, joka sisältää matkatavarat? Jos tietää jo etukäteen, että aikoo ottaa mukaan matkalle kirjattavaa matkatavaraa, voi toisinaan olla taloudellisesti järkevää ostaa lippu, joka sisältää matkatavaran kuljetuksen.



Näin ei ole kuitenkaan aina, vaan eri lippuvaihtoehtoja kannattaa vertailla ennen varaamista: hinnat vaihtelevat päivien, reittien ja lentoyhtiöiden mukaan. Tässä olevat esimerkit ovat ensi heinäkuun alusta.



Silloin esimerkiksi British Airwaysilla matkatavarat sisältävä meno–paluulippu Lontooseen maksaa 42 euroa vähemmän kuin halvimman lipun ja lisämaksullisten matkatavaroiden yhdistelmä.



Finnairin liput Pariisiin ja takaisin matkatavarat sisältävällä lipulla maksavat sen sijaan neljä euroa enemmän kuin halvin lippu ja erikseen maksettava matkatavara.



Muutaman euron lisämaksu saattaa silti kannattaa: kalliimmalla lipulla saa myös oikeuden muuttaa matkustajan nimeä ja perua matka tarvittaessa.



KLM kuljettaa Amsterdamiin molemmilla vaihtoehdoilla samalla hinnalla. Hollantilaisella säästää vain, jos matkustaa kokonaan ilman kirjattavaa matkatavaraa.



Lufthansalla Berliinin-lennoista joutuu maksamaan kymmenen euroa enemmän, kun valitsee matkatavarat sisältävän lipun. Kalliimmalla lipulla pääsee tosin varaamaan istumapaikan ja muuttamaan varausta.



Norwegianin Rooman-lennoilla räätälöinti tulee valmiiksi paketoitua lippua 14 euroa halvemmaksi.



Vuelingilla Barcelonaan lentäessä säästää puolestaan 19 euroa, kun rakentaa paketin itse halvimmalla lipulla ja ostamalla matkatavaroiden kuljetuksen erikseen.



Fakta Muista nämä pakatessa

Nesteet saavat olla käsimatkatavaroissa enintään sadan millilitran pakkauksissa. Pulloja voi olla niin paljon kuin litran vetoiseen läpinäkyvään ja uudelleen suljettavaan muovipussiin mahtuu.



Nesteitä ovat juomien lisäksi esimerkiksi ihovoiteet, hammastahnat, ripsivärit, aerosolit, geelit, ruokasäilykkeet, pakasteet, voit, tuorejuustot ja rahkat. Tuote katsotaan nestemäiseksi, jos sitä voi levittää.



Vauvojen ruokia, äidinmaidonkorvikkeita, reseptilääkkeitä ja erikoisruokavalioon liittyviä nesteitä saa kuljettaa käsimatkatavaroissa matkalla tarvittavan määrän.



Varavirtalähteiden ja irtonaisten akkujen pitää olla käsimatkatavaroissa. Kamerat, puhelimet ja tietokoneet voi pakata käsimatkatavaroihin tai ruumaan meneviin matkatavaroihin.



Sakset, veitset ja monitoimityökalut pitää pakata ruumaan menevään matkatavaraan. Pienet kynsisakset, neulepuikot ja virkkuukoukut voi viedä matkustamoon.



Taskussa saa kuljettaa yhden tulitikkurasian tai tupakansytyttimen lukuun ottamatta Yhdysvaltojen-lentoja. Sähkösavukkeet on kuljetettava käsimatkatavaroissa, taskussa tai käsilaukussa.



Lähde: Finavia