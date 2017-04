Montréal juhlii koko vuoden – nyt kannattaa matkustaa rentoon ja monipuoliseen kaupunkiin

Matka

K anadan

Uunituoreita bageleita ja bistroja herkuttelijoille

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Little Italyn

Patikointia vuorella ja NHL-kiekkoa stadionilla

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

Taidetta Leonard Cohenista ja ranskalaista countrya

Vaahterasiirappi sopii kaikkeen sokerimökissä

Teksti jatkuu kuvan alapuolella.

www.lesfendillessucrees.com