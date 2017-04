Matka

M atkailun

Kuulumisten kyselyyn

Buddy tuli mieleeni

Kirjoittaja on Madventures-seikkailija ja tietokirjailija, joka on kerran mennyt jäniksenä laivalla Ruotsiin mutta palasi häntä koipien välissä.

parhaita puolia ovat yllättävät kohtaamiset. Joskus hetkellinen tuttavuus ja hänen kohtalonsa saattavat jäädä mieleen loppuelämäksi.Kerran ajoimme vanhalla avoautonrohjolla New Orleansista kohti Memphisiä, kun yön kuumuudessa oli pysähdyttävä tankkaamaan. Winona oli tuppukylä valtateiden risteyksessä, Mississippissä keskellä Syvää Etelää.Huoltamon pihalla, pahvialustan päällä, istuskeli viisikymppinen harmaapartainen mies, kulkurin näköinen. ”Hieno kaara”, mies huikkasi – niin kaikki aina sanoivat kullanvärisestä vuoden 1972 Oldsmobilestamme.partaniekka vastasi epäamerikkalaisesti ”ei kaksisesti” ja näytti mustaa silmäänsä. ”Mut ryöstettiin. Kaikki meni, makuupussikin.”Ehkä katseissamme viivähti epäilys. ”Nimeni on Railroad Buddy. Mä en ole mikään spurgu enkä pummi, vaan hobo – junakulkuri. Mä oon ollut tien päällä 34 vuotta, siitä asti kun pääsin 18-vuotiaana poikakodista. Tää on ollut melkoinen seikkailu.”Ostimme äijälle purilaisen ja kuulimme hauskoja ja hyytäviä tarinoita kiskojen varrelta. Buddy oli osallistunut kansalliseen hobo-kokoukseenkin, joka on järjestetty vuosittain jo 1800-luvulta asti. Niissä on laadittu hoboille jopa oma eettinen koodistonsa.Vaikka Buddy edustikin katoavaa kulttuuria, lähtee Yhdysvalloissa yhä nuoria tavarajunien kyytiin. Osa etsii seikkailua, osa pakenee köyhyyttä tai kotioloja.tällä viikolla, kun osuin verkossa Ylen mainioon #Junapummit-juttusarjaan. Siinä kerrotaan Amerikan suomalaissiirtolaisten vaiettua historiaa kerjäläisinä ja junakulkureina.Tarinan ytimenä ovat eteläpohjalaisen ”Hanskin” haastattelunauhat. Hän kulki ”hoopona” 1930-luvun lamavuodet. Ei voi kuin taivastella, miten 17-vuotias suomalainen on silloin yksin, kielitaidottomana, rahattomana ja paperittomana siirtolaisena voinut selvitä hengissä ja hulluksi tulematta niistä kilometreistä.Tai nyt: vastaavia kohtaloita on hyvinvoivassa Euroopassa ja Suomessakin vaikka millä mitalla.Meidän oli aika jatkaa matkaa, kun bensiksen pihalle kaarsi Highway Patrol. Koppalakit katselivat Buddya erittäin skeptisesti. Annoimme takakontista Buddylle makuupussin ja retkikeittimen, pärjäisimme ilmankin.Buddy kiitti, nappasi pahvialustan kainaloonsa ja lähti taittamaan tietä. Katsoimme perään. Aika reissaajia olimme itsekin, mutta tuohon ei meistä olisi koskaan ollut. Buddylla tuskin oli vaihtoehtoja.