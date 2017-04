Vappuviikonlopuksi ehtii vielä kaupunkilomalle – kokosimme lento-hotellipakettien hintoja ja sääennusteita viidestä suositusta kohteesta

Matka

on enää yhdeksän päivää. Jos olet kyllästynyt värjöttelemään aina samoissa vappukarkeloissa, vielä ehtii varata matkan pitkäksi viikonlopuksi paikkaan, jossa ainakin maisema on erilainen kuin kotona.Kokosimme viiden kiinnostavan viikonloppukaupungin hintoja hotellin ja lentojen yhdistelmälle.Tiedot on kerätty torstaina iltapäivällä nettimatkatoimistojen Ebookersin ja Expe­dian sivuilta.Kustakin kaupungista otettiin halvin hinta yhdelle hengelle perjantaista maanantaihin 28.4.–1.5. Pakettiin kuuluvat lennot ja yöpyminen kolmen tähden hotellissa.Säätiedot ovat Ilmatieteen laitoksen sivuilta.Suorat lennot ja kolmen tähden hotelli Kööpenhaminan keskustassa: 734 euroa (Ebookers).Sääennuste vappuaatoksi: sateista ja kahdeksan astetta lämmintä.Suorat lennot ja kolmen tähden hotelli Friedrichshainin kaupunginosassa: 607 euroa (Expedia).Sääennuste vappuaatoksi: pilvistä ja 11 astetta lämmintä.Suora lento menomatkalla ja yksi välilasku paluumatkalla ja kolmen tähden hotelli Kazimierzissa: 569 euroa (Expedia.)Sääennuste vappuaatoksi: pilvistä ja 11 astetta lämmintä.Suorat lennot ja kolmen tähden hotelli Paddingtonissa: 722 euroa (Ebookers).Sääennuste vappuaatoksi: pilvistä ja 13 astetta lämmintä.Suorat lennot ja kolmen tähden hotelli Riian vanhassakaupungissa: 836 euroa (Expedia).Sääennuste vappuaatoksi:pilvistä ja 14 astetta lämmintä.