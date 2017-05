Ruoka on parasta Ho Chi Minhissä – Vietnamin nuorekas suurkaupunki on raikkaiden makujen paratiisi

Matka

Valtava

Pääkaduilla

Vietnamin

Mitä ja missä kannattaa syödä?

Nha Hang Ngon

Siirtomaa-ajan

Vaihtoehtoisuuttaan

punainen tähti lentokenttähallin katossa toivottaa tervetulleeksi. Se on kuvaavasti Heinekenin olutmainos. Vietnamin sosialistisessa tasavallassa merkitys voisi olla toinenkin.Taksin katolla liehuu valtion keltaisella tähdellä varustettu punalippu. Kadunvarsilla vilkkuu sirppejä ja vasaroita. Vietetään Indokiinan sodan alkamisen 70-vuotispäivää.Ho Chi Minhin reppureissaaja-alueella Bui Vien -kaduilla juhlitaan kuin viimeistä päivää. Katubileet muistuttavat lähinnä Weekend-festivaalia: torvet huutavat, paikallinen edm, t.A.T.u ja Bon Jovi paukkuvat järjettömän kovalla, ihmiset kahlaavat kiiltävässä serpentiinissä, ilotulitteiden ruuti haisee.Länsimaisia turisteja toki löytyy, mutta maltilla. Paikallisten huippukännykät ja tabletit nousevat kuvaamaan, kun länkkäriryhmä herättää ihmetystä ja tanssii tungoksessa.skootterit ja muut moottoripyörät vyöryvät tööttäilevinä aaltoina pitkin bulevardeja jopa viisihenkinen perhe samassa kyydissä. Näitä kulkupelejä on sanottu olevan laskutavasta riippuen reilun kahdeksan miljoonan asukkaan kaupungissa tai reilusti isommalla suurkaupunkialueella jopa yhtä paljon kuin asukkaita.Kadun ylitys vaatii hermoja. Rauhallinen päättäväisyys johtaa usein hyvään lopputulokseen.Vanhaa ranskalaisvaikutteista Saigonia, joksi kaupunkia vuoteen 1976 asti kutsuttiin, saa nykyisin liki etsimällä etsiä. Valtavat pilvenpiirtäjät nousevat korkeuksiin keskustan loputtomilta näyttävillä työmailla.Kaupungin rakennusvimma vaikuttaa niin hurjalta, että on helppo tehdä päätelmä: täällä katsotaan visusti eteenpäin, punalippujen katveessa.sodan museot ja kaupungin ulkopuolella sijaitsevat maanalaiset sissitunnelit tuntuvat alkuun toisarvoisilta, kun kaupungin nuorekas eloisuus häkellyttää. Propagandajulisteiden näyttelyssä on kiva piipahtaa ja historia on syytä tuntea, mutta sodalla mässäily maistuu turismilta.Kyse on vähän samasta kuin jos Berliiniin saapuva ryntäisi ensi töikseen Škoda-safarille, DDR-museoon tai keskitysleirille. Kaupungin luonne on muutos, ja ensin tulee selvittää tienoon nykytila.Sotajäännemuseo kiehtoo näkökulmansa vuoksi. Sen näyttely kertoo Yhdysvaltojen ja liittolaisten esitetyistä törkeyksistä Vietnamin sodassa sekä maailman solidaarisuudesta Pohjois-Vietnamia kohtaan.Yhdysvaltojen vanhaa taistelurautaa jököttää kolmikerroksisen museon pihalla: panssarivaunuja, helikoptereita, tykistöä, hävittäjiä.Ho Chi Minhin kaupungin valtavan koon tajuaa parhaiten ilmasta: lentokone tuntuu laskeutuvan keskelle Mekong-joen suistoalueen alavalle jatkeelle silmänkantamattomiin levittäytyvää kaupunkia. Kauempana rusehtavat joet kiemurtelevat lonkeroina vehreän maan keskellä.Bui Vien -kadulla mittakaava muuttuu mukavan inhimilliseksi ja käveltäväksi tiheiköksi. Täällä sopii hengailla varvastossut jalassa kuppilasta toiseen tai vaikkapa muutaman dollarin asialliseen hierontaan.Tulennielijöiden syöksemät lieskat leimuavat yössä, ja karaokelaulajat saapuvat baarien edustoille esittämään iskelmiä. Tunnelma helposti hajoavilla muovituoleilla istuskellen ja katuelämää ihmetellen on yllättävän mainio, kaukana vedätyksestä.Muutama tyttöbaari liepeillä selvästi sijaitsee. Pöytiin tylsistyneen näköisinä nojailevien naisten ilmeistä paistaa turhautuminen ja suru.Ruoka. Se on lopulta parasta Ho Chi Minhissä, joka on kelpo välilaskupaikka, mutta tuskin oman kaukomatkansa väärti.Vaikka Hoi An on kuuluisampi vietnamilainen kulinarismikeskus, Ho Chi Minh tarjoaa kaikkea – tärkeimpänä tietysti hyvää ja halpaa paikallista katuruokaa kuten pho-keittoa, banh mi -patonkeja ja kesärullia.Jumalainen pho valtavine yrtti- ja itulautasineen maksaa noin kolme euroa. Edullista ja usean salin muodostamaa Pasteur-kadun Pho Hoaa pidetään yhtenä koko maan parhaista keittoravintoloista – eikä suotta.Toinen loistava vaihtoehto on reppualueen ulkoisesti vaatimaton Pho Quynh (323 Pham Ngu Lao).(160 Pasteur) on mainio ja edullinen keskustan ravintolakompleksi, jossa valinnanvaraa riittää. Vietnamilaisten herkkujen jatkoksi vanhan rakennuksen miellyttävää puutarhamaista alakertaa ympäröivillä tiskeillä valmistuu makupoimintoja Aasian eri kulttuureista.Kasvissyöjälle vaihtoehtojen löytyminen voi tuntua haastavalta, mutta aina pärjää. Hedelmissä ja pirtelöissä on valinnanvaraa: pitaijaa eli lohikäärmehedelmää, mangoa ja ananasta tyrkytetään vähän kaikkialla.Upea kohde auringonlaskun ja ydinkeskustan muutoksen ihailemiseen on legendaarisen, 1959 valmistuneen Caravalle-hotellin vanhan kymmenkerroksisen päärakennuksen huipulla oleva Saigon, Saigon -kattobaari. Se tarjoaa juomat puoleen hintaan päivittäin klo 16–19. Sotavuosina hotelli toimi monen yhdysvaltalaisen kanavan kuten NBC:n, ABC:n ja CBS:n konttorina.ranskalaisvaikutteisen Saigonin tunnelmaan voi eläytyä vaikkapa Temple Club -ravintolassa (29–31 Ton That Thiep), jonka arkkitehtuurissa voi aistia menneiden aikojen eleganssia. Vanha keskustan pääkatu Dong Khoi eli ”totaalinen vallankumous” – vanhalta ranskankieliseltä nimeltään Rue Catinat – väläyttelee siellä täällä pilkahduksia ”itämaisen helmen” loiston päivistä.Kiinalaiseen tunnelmaan pääsee krääsämarkettien täyttämässä Cholonin kaupunginosassa, jossa sijaitsee myös moni temppeleistä. Ne ovat tosin vaatimattomia esimerkiksi Bangkokin kultahuumaan verrattuna.alleviivaava 3A Alternative Art Area (13 Thai Van Lung) tuntuu graffiteineen ja putiikkeineen lähinnä laimealta yritykseltä monistaa länsimaista katutrendikulutuskulttuuria.Ho Chi Minhin ilmasto on lämmin ympäri vuoden. Kuiva kausi osuu Suomen talven sesonkiin.Mikäli kuumaa päivää haluaa paeta altaalle, eikä sellaista löydy omalta hotellilta, Van Thanhin allas-alue palmuineen keskellä samannimistä puistoa on pienehkö, mutta miellyttävä lekottelukeidas. Sinne pääsee helposti edullisella taksilla.