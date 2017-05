Matka

päivänä.”Tämän lauseen sanon mahdolliselle matkakumppanilleni aina, kun kävelemme lentokoneen ykkösluokan läpi turistiluokkaan.Se on tietenkin vitsi, sillä sellaista päivää ei tule. Uunituoreet sämpylät, loputtomat juomatarjoilut ja unet täysimittaisessa sängyssä toki maistuisivat, mutta tuskin raaskisin käyttää rahojani bisnesluokan mannertenväliseen lippuun edes lottovoittajana.Kymppikerhoon tietysti kuulun. Olen lentänyt kaikissa maanosissa yli 60:n eri lentoyhtiön aluksilla. Mutta vain kerran olen päässyt liike- ja luksusmatkustavaisten eliittiosastolle, ja silloinkin minut upgreidattiin makuupaikalle säälistä ja ruinauksen tuloksena: takapuolessani oli viidakosta saatu, kananmunan kokoinen paise.kokemukseni ykkösluokasta: firman piikkiin paljon matkustavaa väkeä, joille tärkeintä on bisneslipun joustava aikataulu. Mahdollisuus lepoon ja lyhyempiin vessajonoihin vähentävät työstressiä – lopulta aika yhdentekevää useimmille meistä tavallisista lentomatkustajista.Paitsi ettei ole. Kanadalaisen tutkimuksen mukaan ykkösluokka nimenomaan ei ole yhdentekevä.Toronton yliopiston tutkijat kävivät läpi yli 1 500 lentoa ja tekivät mielenkiintoisen havainnon: jos lennolle käveltiin ykkösluokan läpi, oli koneessa lähes 12-kertainen todennäköisyys matkustajien häiriötapauksiin eli ilmaraivoon verrattuna sellaisiin lentoihin, joissa ykkösluokkaa ei ollut.lietsoi vihaa jopa enemmän kuin lennon merkittävä viivästys. Pelkkä paremman osaston olemassaolo korreloi raivaritapauksiin yhtä suuressa määrin kuin yhdeksän ja puolen tunnin myöhästyminen.Tutkijat päättelivät, että joissain matkustajissa vihaa kiihottivat etenkin osastojen väliset verhot sekä toistuvat kuulutukset, joissa ykkösluokan erivapauksia korostettiin ja esimerkiksi kiellettiin turistiluokan matkustajia käyttämästä bisnesluokan vessoja.Se ei yllätä, että suuttujista suurin osa oli miehiä ja että alkoholilla oli usein osuutta asiaan.Mutta muuten tulos jäi mietityttämään: jopa merkityksettömän tuntuinen epäoikeudenmukaisuuden kokemus voi otollisissa olosuhteissa mullistaa muuten rationaalisen ihmisen käyttäytymistä.Lentomatkailu on yksi harvoista tilanteista, joissa yhteiskunnan luokkajako tulee suoraan iholle ja tehdään räikeästi näkyväksi. Bisnesluokka on vain bisnesluokka, mutta isompien asioiden symboli.