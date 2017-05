Istumapaikkojen hinnoittelu lentokoneissa on sekavaa – selvitimme etukäteen varatun tuolin hinnan kahdeksalla lentoyhtiöllä

Matka

Istumapaikkojen hinnoittelu lentokoneissa on sekavaa – selvitimme etukäteen varatun tuolin hinnan kahdeksalla

Muistatko vielä, kun lähtöselvitys tehtiin lentoasemalla? Virkailija antoi istumapaikat lentokoneeseen ja paikkaa saattoi jopa toivoa. Yhdessä matkustavat pääsivät yleensä istumaan vierekkäin.



Nykyään lähtöselvitys tehdään pääsääntöisesti netissä ja istumapaikkojen varaus etukäteen on maksullista.



Lentoyhtiöiden hintapolitiikka on kirjavaa: yksi tarjoaa kaikki paikat samalla hinnalla, toisella on eroja koneen etu- ja takaosan hinnoissa, kolmannella keskipaikka on ikkuna- ja käytäväpaikkoja halvempi.



Onneksi lentolippuun sentään vielä sisältyy istumapaikka ilman lisämaksua!



Selvitimme kahdeksan lentoyhtiön istumapaikkojen hintoja Helsinki-Pariisi-Helsinki -lennolla. Mukana olivat Air Baltic, Air Berlin, British Airways, Finnair, KLM, Lufthansa, Norwegian ja SAS. Otimme tarkasteltavaksi halvimman peruslentolipun ja halvimman istumapaikan.



Useilla yhtiöillä on erilaisia asiakasohjelmia tai lipputasoja, jolloin kalliimman lipun ostamalla voi varata ainakin perus­istumapaikan ilmaiseksi.



Jos lentoon sisältyy välilasku ja koneen vaihto, istumapaikan hinnan saa maksaa tuplasti per suunta. Halvimmaksi nousi silti KLM:n lento Pariisiin, jossa oli mennen tullen välilasku Amsterdamissa. Turistiluokan paikka maksoi viisi euroa per lento, joten istumapaikkojen hinnaksi tuli yhteensä 20 euroa.







Toiseksi halvimmat perusistumapaikat olivat Air Balticilla, 22 euroa meno-paluu. Tosin Riika-Pariisi-lennolla täytyy kärvistellä halvimmalla keskipaikalla koneen takaosassa – yhtiöllä oli kalliimmat hinnat käytävä- ja ikkunapaikoilla.



Niissä Air Balticin koneissa, joissa on kolmen paikan rivit molemmin puolin käytävää, saman seurueen matkustajat maksavat siis eri hinnan vierekkäisistä istumapaikoista. Kyseisellä lennolla oli yhteensä viisi eri hintakategoriaa.



Niinpä suoria lentoja Pariisiin tarjoavien Finnairin ja Norwegianin hinnat pesivät suhteessa Air Balticin: molemmilla 12 euroa per suunta kaikilla koneen peruspaikoilla, eli yhteensä 24 euroa, vain kaksi euroa Air Balticia kalliimpia.



Norwegianin lentojen hinnoittelu on selkeä. Yhtiön lennoilla myös tilavammat exit-paikat lunastaa 12 eurolla.



Kalleimmaksi tulivat istumapaikat SASin lennolla. Tukholman kautta Pariisiin lentävä SAS veloittaa istumapaikasta 15 euroa per lento, eli meno-paluu Pariisiin kustansi 60 euroa.



Entä jos et osta paikkaasi etukäteen?



Hyvä uutinen on, että osalla yhtiöistä on mahdollisuus lähtöselvitystä tehdessä varata vähintäänkin peruspaikka ilmaiseksi jäljelle jääneistä paikoista. Siksi kannattaa olla kärppänä paikalla heti kun lähtöselvitys nettisivuilla aukeaa.



Useimmat yhtiöt ilmoittivat myös, että he pyrkivät sijoittamaan samalla varauksella olevat mahdollisuuksien mukaan lähekkäin.



British Airwaysilla lapsiperheet voivat varmistaa yhteiset istumapaikat kolme päivää ennen lähtöä. Vauvan kanssa lentävät matkustajat voivat valita paikat ilmaiseksi jo varausta tehdessä.



KLM kertoo laittavansa perheet, jotka eivät ole ostaneet istuinpaikkoja, istumaan lähekkäin viimeistään kaksi päivää ennen lähtöä.



Jos lennon hinnassa haluaa säästää, ei paikkoja kannata ostaa etukäteen. Esimerkiksi tilavampien paikkojen hinnat saattavat nostaa lipun hintaa merkittävästi. Air Berlinin meno-paluulennolla Pariisiin exit-rivin XL-paikka maksoi 116 euroa.