Matka

Suomen Unescon maailmanperintökohteiden tutkiminen on kuin hyppy historiaan

1. Suomenlinna

2. Vanha Rauma

3. Petäjäveden vanha kirkko

4. Verlan puuhiomo ja pahvitehdas

5. Sammallahdenmäki

6. Struven ketju

7. Merenkurkun saaristo

Oikaisu 2. elokuuta klo 11.25. Juttuun liittyvässä kartassa paikannimi on muutettu. Oikea nimi on Stuorrahanoaivi eikä Stuorrahonaivi kuten kartassa luki aikaisemmin.

Suosittu turistikohde houkuttelee auringonpalvojia ja piknikseurueita, mutta paikka ei ole aina ollut yhtä rauhallinen. 1700-luvulla rakennettua linnoitusta on käytetty hyökkääjiltä puolustautumiseen niin Ruotsin ja Venäjän vallan kuin itsenäisyydenkin aikana.Pohjolan Gibraltariksi aikanaan kutsutussa Suomenlinnassa on lähes 200 rakennusta ja yli kuusi kilometriä linnoitusmuuria. Maailmanperintöluetteloon kohde on kuulunut vuodesta 1991.Vanha Rauma henkii pohjoismaista historiaa. Puukaupunki koostuu 100–200-vuotiaista rakennuksista ja keskiajalta periytyvistä, mutkittelevista kaduista, joita värittävät idylliset kahvilat ja pikkuputiikit. Kaupungissa kannattaa vierailla erityisesti pitsiviikolla heinäkuun lopussa, jolloin paikalliset taiteilijat avaavat ovensa yleisölle.1760-luvulla rakennettu kirkko on pohjoisen puuarkkitehtuurin muistomerkki. Petäjävetiset rakennusmestarit omaksuivat eurooppalaisia vaikutteita ja sovelsivat niitä paikalliseen hirsirakentamiseen. Kesävieraat pääsevät ihastelemaan myös lampaiden laiduntamista kirkon tiluksilla.Verlassa pääsee kurkistamaan suomalaisen metsäteollisuuden varhaishistoriaan. Näyttävät punatiilirakennukset pystytettiin vuonna 1895 tulipalon tuhoamien alkuperäisrakennusten tilalle. Tehtaan toiminta lakkautettiin vuonna 1964, mutta sekä rakennukset että irtaimisto jätettiin koskemattomina paikoilleen. Nykyään tiloissa toimii museo.Sammallahdenmäen muinaisjäännösalue sijaitsee Rauman Kivikylässä. Alueella on yhteensä 33 pronssikautista, kivistä koottua hautaröykkiötä. Niiden länsipuolella pilkottaa ruohottunut Saarnijärvi, jonka tilalla vielä pronssikaudella oli merenlahti. Myyttinen kalmisto on kiehtonut vierailijoita jo vuosisatojen ajan: alueen ensimmäiset arkeologiset kaivaukset tehtiin jo 1800-luvulla.Struven ketju oli 1800-luvulla maapallon mittanauha: kolmiomittausketjun avulla selvitettiin maan kokoa ja muotoa. Ketju sijaitsee kymmenen valtion alueella ja ulottuu Pohjoiselta jäämereltä Mustallemerelle.Pyhtäällä, Lapinjärvellä, Korpilahdella, Torniossa, Ylitorniolla ja Enontekiöllä sijaitsevat mittauspisteet ovat paitsi histo­riallisesti merkittäviä kohteita, myös erinomaisia näköalapaikkoja.Merenkurkussa maankohoamisnopeus on yksi maailman suurimmista: uusia saaria nousee, merenlahdet muuttuvat järviksi ja veneväylät mataloituvat. Siksi saaristo hyväksyttiin Unescon maailmanperintö­luetteloon vuonna 2006 Suomen ensimmäisenä luontokohteena. Saarelta toiselle pääsee näppärästi autolla, mutta ainutlaatuisemman kokemuksen saa pyöräilemällä, melomalla tai hyppäämällä risteilyaluksen kyytiin.