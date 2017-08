Matka

Kesäisessä Pietarissa voi risteillä kanavilla, levähtää puistossa ja kiivetä katolle

P ietari

Puistot

Pietari Paavalin linnoitus

Risteilyt

Kattokierrokset

Sillat ja Neva

Uusi lentokeskus lapsille

Lähikohteet

on parhaimmillaan kesällä. Kesä–heinäkuun valkeita öitä seuraa tummanpehmeä elokuu, jolloin illat voivat olla lämpimiä ja kosteita. Nevajoki ja lukuisat kanavat nostavat ilman kosteusprosenttia.Pietaria ei tarvitse aristella, vaikka ei osaisi venäjää. Metrossa kyltit ovat nykyään englanniksi, kaupungin taksimäärä on moninkertaistunut ja ravintoloissa on englanninkielentaitoisia tarjoilijoita. Toki kielimuuriin edelleen törmää. Kaikki nuoretkaan eivät osaa englantia, ja takseissa kannattaa katsoa, että ottaa tunnetun taksiyhtiön auton.Pietarin katukuvaan on ilmestynyt useita infopisteitä matkailijoille. Niistä voi kysyä järjestettyjä englanninkielisiä retkiä.Tutustu esimerkiksi näihin kohteisiin.Pietarissa on paljon isoja puistoja, joista jotkut ovat melko luonnontilassa ja toiset hyvin hoidettuja. Upeita puistoja ovat muun muassa Kesäpuutarha ja sen vieressä oleva Mihailovin puisto. Kesäpuutarha remontoitiin muutama vuosi sitten ja siellä on paljon veistosjäljennöksiä alkuperäisistä veistoksista. Puisto valmistui 1700-luvun alussa ja silloin sinne tuotiin veistoksia Euroopasta. (Metroasemat Nevski prospekt ja Gostinyi Dvor.)Pietari Suuri perusti Pietarin linnoituksen alueelle 1703. Linnoitus tehtiin tuolloin puusta. Nykyään se hieno virkistyskohde, jossa on museoita, kävelyteitä, näköalatasanne ja komea Pietari Paavalin tuomiokirkko. Linnoituksessa järjestetään konsertteja. Linnoituksen ulkopuolella pietarilaiset ottavat aurinkoa. (Metroasema Gorkovskaja.)Pietarin näkee mukavasti sammakkoperspektiivistä, kun hyppää pitkin kanavia ja Nevajokea risteileville pienille risteilyaluksille. Risteilyjä lähtee muun muassa Anitškovin sillan kupeesta Nevski prospektilta.Viime vuosina on alettu järjestää kattokierroksia, joissa talojen katolta aukenee näkymä pitkälle Pietariin. Kierroksilla kannattaa pitää huoli omasta turvallisuudesta, ettei kaadu, kun kulkee katoilla. Omatoimisesti voi nousta esimerkiksi Loft Etagen katolle, johon on rakennettu kaiteet. Loft Etage on nuorison suosima paikka, jonka eri kerroksissa on kahviloita ja kauppoja. (Ligovsky prospekt 74, lähellä Moskovan rautatieasemaa.)Pietarissa on satoja siltoja, joilla ylitetään kanavia tai Nevajokea. Neva on pimeällä komean näköinen, kun sillat ovat valaistuja. Aamuyöllä Nevan parikymmentä siltaa voidaan nostaa ylös laivaliikennettä varten. Aikatauluista ilmoitetaan lehdissä ja netissä.FlyStation -lentotunnelissa voi kellua ilmassa, jonka mahdollistaa jopa 250 kilometriä tunnissa puhaltava ilmavirtaus. (Kuzmolovon kylä. Linjataksit lähtevät Devjatkinon metroasemalta, flystation.net/en.)Upeita palatsi- ja puistoalueita Pietarin ulkopuolella ovat esimerkiksi Pietarhovi ja Tsarskoje selo eli Puškinin kaupunki. Pietarhoviin pääsee esimerkiksi kantosiipialuksella, joka lähtee Nevalta Eremitaasin edestä. Puškiniin voi matkustaa junalla Vitebskin asemalta, jolloin pois voi hypätä Pavloskissa.