Korvaako matkavakuutus, jos tulivuoren tuhkapilvi sotkee lentoliikenteen tai kännykkä tippuu uima-altaaseen? Asiantuntija vastaa

Matka

Korvaako matkavakuutus, jos tulivuoren tuhkapilvi sotkee lentoliikenteen tai kännykkä tippuu uima-altaaseen? A

F inanssialan

mukaan noin 30 prosenttia suomalaisista lähtee reissuun ilman matkavakuutusta. Lähes 40 prosenttia kuvittelee, että valtio järjestää kotiinkuljetuksen, jos matkalla sattuu vakava tapaturma. Ei järjestä.Osa matkailijoista myös yllättyy, kun muuten edullisen hintatason maissa yksi sairaalassa vietetty päivä maksaa tuhansia euroja, kertoo OP Vakuutuksen henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Hanna Hartikainen. http://www.hs.fi/haku/?search-term=hanna+hartikainen. ”Yllättävät kulut saavat helposti matkan sekaisin ja pilaavat loman.”Mutta mitä apua on matkavakuutuksesta? Etsimme vastaukset kymmeneen kysymykseen.

1 Sairastun ennen matkaa, ja matka jää tekemättä. Korvaako vakuutukseni myös matkakumppanin matkan?

Ei korvaa. Matkavakuutus korvaa vain vakuutetun omat matkakulut. Matkakumppani saa korvausta peruuntuneen matkan hinnasta henkilökohtaisesta matkavakuutuksestaan, jos hänellä on sellainen.Kuitenkin vanhempansa tai isovanhempansa kanssa matkustavat alle 20-vuotiaat lapset tai lapsenlapset voivat hakea korvausta vanhempansa tai isovanhempansa vakuutuksesta, jos vakuutus on Ifissä.Lähi-Tapiolassa vakuutetun vakuutuksesta voivat hakea korvausta alle 18-vuotiaat lähiomaiset.

2 Pitkäkyntinen varastaa lompakon. Paljonko vakuutus korvaa?

If korvaa varastettua rahaa sataan tai viiteensataan euroon asti. Korvattavaan summaan vaikuttaa valittu turvataso.Myös Lähi-Tapiolassa enimmäiskorvaus vaihtelee. Lisäksi korvausta voi saada lompakosta. Korvauksen suuruus riippuu lompakon iästä.OP korvaa mukana kuljetettavaa rahaa enintään sataan euroon asti ja lukitussa tallelokerossa olevia maksuvälineitä viiteensataan euroon asti.

3 Kännykkä tippuu uima-altaaseen ja hajoaa. Saanko uuden puhelimen?

Kyllä, vakuutusyhtiöt korvaavat matkalla hajoavan kännykän, jos vakuutetulla on joko erillinen matkatavaravakuutus tai laaja kotivakuutus. Korvauksen määrään vaikuttaa kaikilla vakuutusyhtiöillä puhelimen ikä ja mahdollinen omavastuu.

4 Lento peruuntuu tulivuorenpurkauksen aiheuttaman tuhkapilven takia. Saanko rahat takaisin?

Ifin kriisiturva korvaa matkan keskeytymisestä tai peruuntumisesta aiheutuvia kuluja enintään 5 000 euroon asti, jos matkasuunnitelmien muutos johtuu matkakohteessa tapahtuvasta luonnonkatastrofista.Tulivuorenpurkaus on yksi tällainen poikkeustilanne. Kriisiturvasta ei kuitenkaan ole apua, jos tulivuori purkautuu muualla kuin itse matkakohteessa.Lähi-Tapiola ja OP eivät korvaa lainkaan matkaa, joka peruuntuu tuhkapilven takia.

5 Matkakohteessa tapahtuu terrori-isku, ja matka jää tekemättä. Onko vakuutuksesta apua?

Ifin kriisiturva korvaa matkan keskeytymisen tai peruuntumisen myös matkakohteessa olevasta epidemiasta tai siellä tapahtuvasta äkillisestä aseellisesta selkkauksesta tai terrorismista.Jos matka peruuntuu, korvaus edellyttää, että matkan alkuun on alle kaksi viikkoa. Matkan keskeyttämisestä täytyy tehdä päätös kahden vuorokauden kuluessa tapahtuman alkamisesta.Lähi-Tapiola ei vakuutusehtojensa mukaan korvaa terrori-iskun takia peruuntuvaa matkaa. Yhtiö on kuitenkin tehnyt viime aikoina poikkeuksia: se on korvannut matkan peruuntumisia, kun vakuutettu on ollut lähdössä muutaman päivän sisällä kohteeseen, jossa on sattunut terrori-isku.OP ei korvaa matkan peruuntumista terrori-iskun vuoksi.

6 Lento myöhästyy, ja maksettu hotelliyö matkakohteessa jää käyttämättä. Saako korvausta?

Ei saa. Joistain OP:n vakuutuksista voi kuitenkin saada korvausta menetetystä matka-ajasta, jos matkakohteeseen saapuu vähintään vuorokauden myöhässä.Lisäksi joistain Lähi-Tapiolan vakuutuksista saa korvausta, jos matkan jatkumista joutuu odottamaan yli kuusi tuntia myöhästyneen lennon takia. Korvaus on tällöin enintään 300 euroa.

7 Matkakohteeseen on kaksi lentoa, jotka ovat eri lipuilla. Mitä vakuutus korvaa, jos ensimmäinen lento on myöhässä enkä ehdi jatkolennolle?

Vakuutettu voi saada korvausta ylimääräisistä matka- ja majoituskuluista, jos ensimmäinen lento myöhästyy esimerkiksi sään, teknisen vian tai liikenneonnettomuuden takia.If maksaa enintään 5 000 euroa, Lähi-Tapiola enintään 2 000 euroa ja OP kohtuulliset kulut korkeintaan valittuun enimmäiskorvausmäärään asti. Se voi olla suurimmillaan 20 000 euroa.

8 Kuinka pitkään matkalla alkavia sairauksia matkavakuutus korvaa?

Vakuutus korvaa lääkärin hoitoa vaativia sairauksia, kuten ripulia, korvatulehdusta, keuhkoputkentulehdusta ja flunssaa. If korvaa matkasairauden hoitokuluja enintään kolme kuukautta, Lähi-Tapiola enintään neljä kuukautta ja OP enintään muutaman vuoden.

9 Voiko tulla tilannetta, että sydänkohtauksen vaatimaa hoitoa ei korvata, koska vakuutetulla on ollut esimerkiksi korkea verenpaine ennen matkaa?

Jos on sairas jo matkalle lähtiessä ja sairaus pahenee matkalla, vakuutusyhtiöt korvaavat ensiapuhoidon: If enintään yhden viikon, Lähi-Tapiola enintään kymmenen päivää ja OP enintään kolme viikkoa.Jos taas olemassa oleva sairaus pahenee matkalla ennalta arvattavasti, vakuutusyhtiöt eivät korvaa mitään. Koska tavanomainen verenpainetauti ei yleensä yksin johda sydänkohtaukseen, sydänkohtauksen vaatima hoito korvataan matkasairautena.

10 Maksetaanko omaisen matka Suomesta matkakohteeseen sairastuneen tueksi, jos matkalla sairastuu malariaan ja joutuu sairaalaan?

Kysymyksiin vastasivat Ifin henkilökorvausten asiantuntija Anne Koivisto ja korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen, Lähi-Tapiolan korvauspalveluiden asiantuntija Sari Laakso ja OP Vakuutuksen henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Hanna Hartikainen.

Kyllä. Jos vakuutettu on malarian, muun sairauden tai tapaturman vuoksi hengenvaarassa eikä häntä voida kuljettaa kotiin, vakuutusyht­iöt korvaavat lähiomaisen matka- ja majoituskulut vakuutetun luokse kohteeseen ja takaisin. If korvaa lähiomaisen kulut enintään seitsemältä vuorokaudelta, OP yhtä kauan kuin matkasairauden hoitokuluja. Lähi-Tapiolassa ei ole aikarajaa.