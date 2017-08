Matka

Tällaisia ovat Berliinin vähemmän tunnetut nähtävyydet – HS listaa 10 mielenkiintoista kohdetta

V iime

Kahvipaahtimoiden pääkaupunki

Se tuntemattomampi kauppahalli

Skeittausta ja junabongausta Gleisdreieckissä

Ränsistynyt vakoiluasema on graffitigalleria

Refugio – kahvia ja yhteisöllisyyttä

Impromusiikkia korttelikuppilassa

Taidetta ja historiaa oluttehtaassa

Holzmarkt ja ristiriitojen ”Mediaspree”

Pandapari villitsee kuin poptähdet

Hulvattomimmat taidekoulubileet